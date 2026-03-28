Ιράν: Οι 5 στόχοι του Τραμπ και πόσους έχει πετύχει μετά από 1 μήνα πολέμου

Ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του στο Ιράν, οι οποίες έχουν πλέον συμπληρώσει έναν μήνα.

World 28.03.2026, 13:31
Σχολιάστε
Επιμέλεια Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου

Έχει περάσει ένας μήνας από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άνοιξαν πυρ στο Ιράν, ξεκινώντας έναν πόλεμο που έχει αποσταθεροποιήσει την περιοχή, έχει διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και έχει προκαλέσει μια διεθνή κρίση στις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές συνεχίζονται και η ναυτιλία παραμένει κλειστή μέσω του στρατηγικού Στενού του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε πέντε στόχους που πρέπει να επιτύχει η Ουάσιγκτον πριν τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν.

Όμως τώρα, έναν μήνα μετά, έχει αφήσει να ενωηθεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται σύντομα να «περικόψουν» την επιχείρησή τους, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι από τους βασικούς στόχους του παραμένουν ασαφείς ή ανεκπλήρωτοι.

Σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις, οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν υποβαθμίσει σημαντικά τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και έχουν σκοτώσει δεκάδες ανώτερους ηγέτες.

Ωστόσο, αυτές οι τακτικές επιτυχίες δεν μεταφράζονται απαραίτητα στην επίτευξη όλων των στρατηγικών στόχων του προέδρου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επιμείνει σταθερά ότι οι επιχειρήσεις στο Ιράν ξεπερνούν τις προβλέψεις τόσο σε ό,τι αφορά την επιτυχία όσο και τα χρονοδιαγράμματα.

Ακολουθεί μια ανασκόπηση των στόχων που έθεσε ο Τραμπ και της τρέχουσας κατάστασής τους, σύμφωνα με το euronews.

«Πλήρης υποβάθμιση της ιρανικής πυραυλικής ικανότητας»

Ένας από τους κύριους στόχους που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Ιράν ήταν η καταστροφή των πυραύλων τους και η «εξάλειψη της πυραυλικής βιομηχανίας τους».

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η ικανότητα αυτή έχει υποβαθμιστεί σημαντικά, αλλά το Ιράν εξακολουθεί να εκτοξεύει πυραύλους και drones, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς επιθέσεων κατά του Ισραήλ, ενώ ο Τραμπ ισχυριζόταν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήταν σε εξέλιξη.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη ότι περίπου το 90% των πυραύλων και των εκτοξευτών του Ιράν έχουν καταστραφεί, και ότι τα drones και τα εργοστάσια όπου κατασκευάζονται drones και πύραυλοι «έχουν μειωθεί σημαντικά».

Ωστόσο, την τελευταία εβδομάδα, οι ιρανικές επιθέσεις φαίνεται να έχουν ενταθεί, με την Τεχεράνη να εκτοξεύει τακτικά βροχές από drones και προηγμένους πυραύλους κατά του Ισραήλ και των γειτονικών αραβικών κρατών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις.

«Καταστροφή της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του Ιράν»

Πριν από την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η κυβέρνησή του ανέφεραν μερικές φορές αυτό ως αυτόνομο στόχο, περιγράφοντάς το ως στόχο να «ισοπεδώσουν τη βιομηχανία πυραύλων τους».

Άλλες φορές, αυτό έχει εξαφανιστεί από τη λίστα. Το Πεντάγωνο το έχει γενικά εντάξει στον πρώτο στόχο της καταστροφής της πυραυλικής ικανότητας του Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι οι στόχοι της για επιθέσεις στο Ιράν περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων και κατασκευής πυραύλων και drones.

Ωστόσο, οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον των γειτόνων του στον Κόλπο και του Ισραήλ συνεχίζονται, με αξιωματούχους στην Τεχεράνη να ισχυρίζονται ότι μπορούν να συνεχίσουν να πολεμούν για όσο διάστημα χρειαστεί.

Αναλυτές αναφέρουν ότι το Ιράν παράγει μαζικά και αποθηκεύει όπλα εδώ και πολλά χρόνια, προετοιμαζόμενο για έναν τέτοιο πόλεμο, σημειώνοντας ότι ο στόχος του Τραμπ είναι μη ρεαλιστικός, καθώς αυτά τα όπλα, ειδικά τα drones, μπορούν να παραχθούν σε σχετικά μικρές εγκαταστάσεις σε μεγάλες ποσότητες.

«Εξάλειψη του ναυτικού και της αεροπορίας τους»

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ καθιέρωσαν γρήγορα την αεροπορική υπεροχή στους ουρανούς πάνω από το Ιράν, όπου πετούν σε μεγάλο βαθμό χωρίς αντίσταση.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουάσιγκτον έχει καταστρέψει ή βλάψει περισσότερα από 150 ιρανικά σκάφη κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Αφού ένα αμερικανικό υποβρύχιο τορπίλισε και βύθισε ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο στις αρχές Μαρτίου, δύο άλλα ιρανικά σκάφη — το IRIS Bushehr και το IRIS Lavan — έδεσαν στη Σρι Λάνκα και την Ινδία και ζήτησαν βοήθεια από τις δύο χώρες.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τις ΗΠΑ ότι έχουν βυθιστεί ή καταληφθεί έκτοτε.

Η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν διαθέτει δικό της ναυτικό, το οποίο επίσης βασίζεται σε μικρότερα σκάφη για τη διεξαγωγή μαζικών επιθέσεων και την ρίψη ναρκών.

Δεν είναι σαφές πόση από αυτή τη δύναμη παραμένει ή αν έχει τοποθετήσει ναρκοπέδια, αλλά οι ιρανικοί πύραυλοι συνεχίζουν να διαταράσσουν τη ναυτιλία μέσω του στενού του Ορμούζ.

«Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να πλησιάσει καν την πυρηνική ικανότητα»

Ο Τραμπ έκανε μια δραματική στροφή 180 μοιρών κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, αφού τον Ιούνιο είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ έχουν «εξαφανίσει» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μόνο για να προειδοποιήσουν οι σύμβουλοί του ότι το Ιράν απέχει μόλις λίγες εβδομάδες από την απόκτηση βόμβας, δικαιολογώντας έτσι τις τρέχουσες επιχειρήσεις.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του δέχθηκαν επίθεση από το Ισραήλ την Παρασκευή.

Η Τελ Αβίβ είχε προηγουμένως ανακοινώσει επιθέσεις σε άλλους στόχους που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας ενός κορυφαίου Ιρανού πυρηνικού επιστήμονα.

Ένα από τα πιο επείγοντα ερωτήματα στον πόλεμο είναι αν ο Τραμπ θα επιδιώξει να κατασχέσει ή να καταστρέψει περίπου 440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η Τεχεράνη και που θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Για πρώτη φορά τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ανακτήσουν το ουράνιο, το οποίο πιστεύεται ότι είναι θαμμένο βαθιά κάτω από μια εγκατάσταση στο βουνό.

Υπογράμμισε ότι αυτό θα συμβεί αν η Ουάσιγκτον συνάψει κάποιο είδος συμφωνίας με το Ιράν για την ανάκτησή του από τις ΗΠΑ.

Χωρίς την άδεια του Ιράν, η κατάσχεσή του θα ήταν μια επικίνδυνη αποστολή, σύμφωνα με ειδικούς, και θα απαιτούσε σημαντική αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα.

«Προστασία, στο υψηλότερο επίπεδο, των συμμάχων μας στη Μέση Ανατολή»

Ο Τραμπ, σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Truth Social, πρόσθεσε έναν πέμπτο στόχο για τις ΗΠΑ: «Η προστασία, στο υψηλότερο επίπεδο, των συμμάχων μας στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλων. Το Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να φυλάσσεται και να ελέγχεται, όπως απαιτείται, από άλλα έθνη που το χρησιμοποιούν — οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το χρησιμοποιούν!»

Οι ΗΠΑ διατηρούν ήδη χιλιάδες στρατιώτες σε βάσεις και άλλες εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Δεν είναι σαφές πόσο πιο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει ο Τραμπ για να προστατεύσει τους συμμάχους της Μέσης Ανατολής από απειλές, και το Ιράν εξακολουθεί να είναι σε θέση να επιτεθεί σε αυτές τις χώρες.

Επίσης, δεν είναι σαφές πόσο μακριά είναι διατεθειμένες να φτάσουν οι ΗΠΑ για να διατηρήσουν ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ.

Ο Τραμπ έχει διστάσει ως προς το αν οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν ρόλο στην αστυνόμευσή του.

Έχει παρατείνει εκ νέου την προθεσμία για το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ ή να αντιμετωπίσει επιθέσεις στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του, δίνοντάς του τώρα προθεσμία μέχρι τις 6 Απριλίου.

Πρόσθετοι στόχοι που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα

Ο Τραμπ έχει μιλήσει για αλλαγή καθεστώτος από την αρχή του πολέμου, ενθαρρύνοντας τον ιρανικό λαό να «αναλάβει» την κυβέρνησή του, αφού το Ισραήλ, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, εξαπέλυσε επιθέσεις που σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και μεγάλο μέρος της ανώτερης ηγετικής του ελίτ.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει δηλώσει ποτέ ρητά την αλλαγή καθεστώτος ως στόχο στο Ιράν, παρά το γεγονός ότι έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να τερματίσει την 47ετή κυριαρχία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη στο Λευκό Οίκο ότι το καθεστώς έχει «σε μεγάλο βαθμό αποδεκατιστεί».

«Θα μπορούσατε πραγματικά να πείτε ότι έχουμε αλλαγή καθεστώτος, επειδή έχουν σκοτωθεί», είπε σε συνέντευξή του στον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό Fox News.

Τώρα η Ουάσιγκτον ισχυρίζεται ότι διεξάγει συνομιλίες με στοιχεία της ίδιας ιρανικής κυβέρνησης, καθώς επιδιώκει να θέσει γρήγορα τέλος στη σύγκρουση και να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ στη θαλάσσια κυκλοφορία.

Το Ιράν, ωστόσο, συνεχίζει να επιμένει δημοσίως ότι δεν διαπραγματεύεται με τον Λευκό Οίκο.

Και οι αρχικές ελπίδες του Τραμπ φαίνεται ότι θα παραμείνουν ανεκπλήρωτες.

Οι περιφερειακές δυνάμεις του Ιράν

Επιπλέον, ο Τραμπ είχε προηγουμένως μιλήσει για την απομάκρυνση από το Ιράν της ικανότητάς του να χρηματοδοτεί ομάδες-συμμάχους στην περιοχή, όπως η Χαμάς στη Γάζα, η Χεζμπολάχ στο Λίβανο, οι Χούθι στην Υεμένη και οι Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης στο Ιράκ.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν δώσει λίγες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον στόχο, τον οποίο ο πρόεδρος έχει περιγράψει ως τη διασφάλιση ότι «οι τρομοκρατικές ομάδες-αντιπρόσωποι της περιοχής δεν θα μπορούν πλέον να αποσταθεροποιούν την περιοχή ή τον κόσμο και να επιτίθενται στις δυνάμεις μας» και «τη διασφάλιση ότι το ιρανικό καθεστώς δεν θα μπορεί να συνεχίσει να οπλίζει, να χρηματοδοτεί και να κατευθύνει τρομοκρατικούς στρατούς εκτός των συνόρων του».

Ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιτεθεί σε ομάδες πολιτοφυλακής που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν στο Ιράκ και το Ισραήλ φαίνεται να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, η κυβέρνηση δεν έχει δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το πώς πρόκειται να σταματήσει μόνιμα την υποστήριξη της Τεχεράνης προς τις μαχητικές ομάδες.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η διασφάλιση ότι οι ιρανικές ομάδες-αντιπρόσωποι δεν μπορούν να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω την περιοχή παραμένει βασικός στόχος και ισχυρίστηκε ότι «οι αντιπρόσωποι δεν μπορούν να αντισταθούν, επειδή ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι τόσο ισχυρός και θανατηφόρος».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Εταιρικές συγχωνεύσεις: Η Ευρώπη θα πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές πριν χαλαρώσει τους κανόνες της
World

Το ρίσκο της Ευρώπης από τη χαλάρωση των κανόνων συγχωνεύσεων
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
World

Τι μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις
Colgate – Palmolive: Αντιμετωπίζει αγωγές για τα παιδικά στοματικά διαλύματα
World

Δικαστήριο επιτρέπει αγωγές για τη σήμανση παιδικών προϊόντων Colgate
Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία
World

Σε Συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία - Αύξηση 30% στα λουκέτα
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ευρωπαϊκή οικονομία: Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή
World

Οι πρώτες επιπτώσεις στην οικονομία της ΕΕ από το πόλεμο

Παρά το βαρύ αποτύπωμα του πολέμου στην ευρωπαϊκή οικονομία, το Eurogroup που συνήλθε εκτάκτως την Παρασκευή δεν κατέληξε σε κοινές αποφάσεις για οριζόντια μέτρα

Μελίνα Ζιάγκου
IKEA: Γιατί ψάχνει διέξοδο στην Ινδία
World

Σε ποια υποσχόμενη αγορά ψάχνει διέξοδο η ΙΚΕΑ

Ο σουηδικός κολοσσός ΙΚΕΑ βλέπει την Ινδία όχι μόνο ως μια πιθανή σημαντική αγορά λιανικής πώλησης, αλλά και ως έναν πιθανό κόμβο εξαγωγών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω πολέμου – Ψαλίδι ετοιμάζουν οι πάροχοι
Ηλεκτρισμός

Ο πόλεμος χτυπά το ρεύμα – Με εκπτώσεις απαντούν οι πάροχοι

Τα τιμολόγια ρεύματος επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Αύξηση 18% στο χρηματιστήριο ενέργειας

Χρήστος Κολώνας
P&G Ελλάς: Πώς αύξησε κέρδη και πωλήσεις
Business

Πώς αύξησε κέρδη και πωλήσεις η P&G Eλλάς

Ποιες είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες της P&G Ελλάς, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της

Μαρία Σιδέρη
Ναυτιλία: Τα πλοία αφήνουν το φορτίο για να μεταφέρουν καύσιμα
Ποντοπόρος

Τα πλοία αφήνουν το φορτίο για να μεταφέρουν καύσιμα

Κραδασμοί στη ναυτιλία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Η πίεση στα κόστη και τους ναύλους

Λάμπρος Καραγεώργος
Twitter: Η 20η επέτειος μιας πλατφόρμας που άλλαξε τον κόσμο
World

Είκοσι χρόνια Twitter: Το «πουλί» που κατέκτησε τον κόσμο

Είκοσι χρόνια μετά τη γέννησή του, το Twitter – σήμερα X – παραμένει μια από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες στον πλανήτη

Νατάσα Σινιώρη
Καναδάς: Οι δασμοί «παγώνουν» τις επιχειρήσεις στο Ουίνδσορ
World

Πώς οι απειλές Τραμπ «λύγισαν» μια ολόκληρη πόλη στον Καναδά

Η απειλή δασμών και η αβεβαιότητα για τη συμφωνία USMCA πλήττουν τις επιχειρήσεις, την εργασία και την αγορά ακινήτων στο Ουίνδσορ του Καναδά

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από World
Εταιρικές συγχωνεύσεις: Η Ευρώπη θα πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές πριν χαλαρώσει τους κανόνες της
World

Το ρίσκο της Ευρώπης από τη χαλάρωση των κανόνων συγχωνεύσεων

Μια αυστηρή πολιτική ανταγωνισμού δεν αποτελεί εμπόδιο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τονίζει ο Economist

Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις

Η EGA παράγει αλουμίνιο και είναι κοινή ιδιοκτησία του κρατικού fund Mubadala του Αμπού Ντάμπι και της Investment Corporation of Dubai.

Colgate – Palmolive: Αντιμετωπίζει αγωγές για τα παιδικά στοματικά διαλύματα
World

Δικαστήριο επιτρέπει αγωγές για τη σήμανση παιδικών προϊόντων Colgate

Δικαστήριο στις ΗΠΑ επιτρέπει αγωγές κατά της Colgate - Palmolive για παραπλανητική ασφάλεια παιδικών στοματικών διαλυμάτων κάτω των 6 ετών

Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία
World

Σε Συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία - Αύξηση 30% στα λουκέτα

Εταιρείες στη Γαλλία όπως η χαλυβουργία ArcelorMittal και ο προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo, κλείνουν λόγω πτώσης ζήτησης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Ινδία: Δρομολογήθηκε η διάσπαση του ομίλου Vedanta
World

Εντός του Απριλίου η διάσπαση του ομίλου Vedanta στην Ινδία

Ο όμιλος με τα υψηλά χρέη πήρε το «πράσινο φως» απο δικαστήριο στην Ινδία για να προχωρήσει σε διάσπαση

Πακιστάν: Φιλοξενεί περιφερειακές συνομιλίες σχετικά με Ιράν και Στενά του Ορμούζ
World

Ποιες χώρες συζητούν για κοινοπραξία ελέγχου ροών πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Χώρες της περιοχής καταθέτουν προτάσεις σε συνομιλίες στο Πακιστάν για την αποδέσμευση των Στενών του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
Ηγουμενίτσα: Μηχανική βλάβη οδήγησε πλοίο να δέσει στο λιμάνι
Ακτοπλοΐα

Μηχανική βλάβη οδήγησε πλοίο στο λιμάνι Ηγουμενίτσας

Στο πλοίο επέβαιναν 218 επιβάτες, 70 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 65 Ι.Χ. οχήματα και 114 φορτηγά

Εταιρικές συγχωνεύσεις: Η Ευρώπη θα πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές πριν χαλαρώσει τους κανόνες της
World

Το ρίσκο της Ευρώπης από τη χαλάρωση των κανόνων συγχωνεύσεων

Μια αυστηρή πολιτική ανταγωνισμού δεν αποτελεί εμπόδιο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τονίζει ο Economist

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
World

Τι μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

'Οσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τόσο πιο σοβαρή θα γίνει η επισιτιστική κρίση

Ανθή Γεωργίου
Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις

Η EGA παράγει αλουμίνιο και είναι κοινή ιδιοκτησία του κρατικού fund Mubadala του Αμπού Ντάμπι και της Investment Corporation of Dubai.

Ζελένσκι: Η Ρωσία χαρτογραφεί αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει το Ιράν
Κόσμος

Πώς η Ρωσία δίνει στόχους στο Ιράν αμερικανικά assets

Ο Ζελένσκι μιλά για δορυφορικές εικόνες που δόθηκαν στο Ιράν με υλικό της αεροπορικής βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία που χτυπήθηκε πρόσφατα

Colgate – Palmolive: Αντιμετωπίζει αγωγές για τα παιδικά στοματικά διαλύματα
World

Δικαστήριο επιτρέπει αγωγές για τη σήμανση παιδικών προϊόντων Colgate

Δικαστήριο στις ΗΠΑ επιτρέπει αγωγές κατά της Colgate - Palmolive για παραπλανητική ασφάλεια παιδικών στοματικών διαλυμάτων κάτω των 6 ετών

Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία
World

Σε Συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία - Αύξηση 30% στα λουκέτα

Εταιρείες στη Γαλλία όπως η χαλυβουργία ArcelorMittal και ο προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo, κλείνουν λόγω πτώσης ζήτησης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Ινδία: Δρομολογήθηκε η διάσπαση του ομίλου Vedanta
World

Εντός του Απριλίου η διάσπαση του ομίλου Vedanta στην Ινδία

Ο όμιλος με τα υψηλά χρέη πήρε το «πράσινο φως» απο δικαστήριο στην Ινδία για να προχωρήσει σε διάσπαση

Πακιστάν: Φιλοξενεί περιφερειακές συνομιλίες σχετικά με Ιράν και Στενά του Ορμούζ
World

Ποιες χώρες συζητούν για κοινοπραξία ελέγχου ροών πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Χώρες της περιοχής καταθέτουν προτάσεις σε συνομιλίες στο Πακιστάν για την αποδέσμευση των Στενών του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Φιλιππίνες: Το διυλιστήριο Petron θα αγοράσει περισσότερο ρωσικό αργό λόγω Ιράν
World

Μεγάλη στροφή στο ρωσικό αργό από διυλιστήριο των Φιλιππίνων

Οι Φιλιππίνες προμηθεύονται σχεδόν το σύνολο των αναγκών τους σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή

Στενά Ορμούζ: Σαουδαραβικό αργό κατευθύνεται προς το Πακιστάν
Ποντοπόρος

Σπάνιο «πέρασμα» σαουδαραβικού αργού από Ορμούζ προς Πακιστάν

Το ιρανικό κοινοβούλιο επεξεργάζεται ένα σχέδιο νόμου που θα επιβάλλει τέλος στα πλοία που ζητούν ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Καναδάς: Οι δασμοί «παγώνουν» τις επιχειρήσεις στο Ουίνδσορ
World

Πώς οι απειλές Τραμπ «λύγισαν» μια ολόκληρη πόλη στον Καναδά

Η απειλή δασμών και η αβεβαιότητα για τη συμφωνία USMCA πλήττουν τις επιχειρήσεις, την εργασία και την αγορά ακινήτων στο Ουίνδσορ του Καναδά

Νατάσα Σινιώρη
Telecom Italia: Ακυρώνει το σχέδιο ανανέωσης της σύμβασης με την Inwit Tower το 2030
World

Όπισθεν Telecom Italia σε σύμβαση για πύργους κινητής τηλεφωνίας

Η Telecom Italia αποφάσισε ότι δεν θα παρατείνει την τρέχουσα σύμβαση μετά τη λήξη της τον Αύγουστο του 2030

Βρετανία: Πλαφόν στις τιμές των συνταγών από την αρχή ανταγωνισμού
World

Κόφτες» στις τιμές των κτηνιατρικών συνταγών

Η αρχή ανταγωνισμού στη Βρετανία βάζει φρένο στις χρεώσεις συνταγογράφησης

Νατάσα Σινιώρη
Τουρισμός για Όλους: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις
Τουρισμός

Τουρισμός για Όλους: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις

Πώς θα πάρετε το voucher των 200 - 600 ευρώ στο φετινό πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο