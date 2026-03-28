Société Générale: Τέλος στις εφεδρικές «σκιώδεις» πλατφόρμες συναλλαγών υπέρ της εργασίας από το σπίτι

Τα «σκιώδη» γραφεία συναλλαγών ξεφορτώθηκε η Société Générale, αφού αποφάσισε ότι οι επενδυτικοί τραπεζίτες μπορούν να εργάζονται από το σπίτι εάν οι κύριες εγκαταστάσεις της είναι εκτός λειτουργίας.

Η γαλλική τράπεζα επέλεξε να απαλλαγεί από τις εφεδρικές τοποθεσίες σε μέρη όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μετά την αναθεώρηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης για κρίσεις. Οι αναθεωρημένες οδηγίες επιτρέπουν στους traders να εργάζονται εξ αποστάσεως για σύντομα χρονικά διαστήματα εάν οι κύριες εγκαταστάσεις της δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με του Financial Times.

Τα «σκιώδη» γραφεία

Για χρόνια, οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες διατηρούσαν τα λεγόμενα σκιώδη γραφεία συναλλαγών που αντικατοπτρίζουν τις βασικές εγκαταστάσεις, ώστε οι λειτουργίες να μπορούν να συνεχιστούν σε περίπτωση μεγάλης διαταραχής.

Ωστόσο, η κίνηση της Société Générale υπογραμμίζει πώς ορισμένες τράπεζες αποφάσισαν ότι οι τοποθεσίες δεν είναι πλέον απαραίτητες εν μέσω μιας ευρύτερης στροφής στην εξ αποστάσεως εργασία και καλύτερη τεχνολογία.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι επενδυτικές τράπεζες αναγκάστηκαν να στραφούν γρήγορα στην εξ αποστάσεως εργασία μετά από εντολές παραμονής στο σπίτι. Αν και οι traders ήταν μεταξύ των πρώτων τραπεζιτών που επέστρεψαν στο γραφείο, οι περισσότερες τράπεζες έδειξαν ότι μπορούσαν να λειτουργούν γραφεία συναλλαγών εξ αποστάσεως.

Η Société Générale είχε σκιώδεις αίθουσες συναλλαγών — επίσης γνωστές ως τοποθεσίες ανάκαμψης από καταστροφές — κοντά σε όλους τους μεγάλους κόμβους της, συμπεριλαμβανομένων του Παρισιού, του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης και του Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με πηγές των FT.

Η τράπεζα εξακολουθεί να υποχρεούται να διατηρεί ορισμένες φυσικές εφεδρικές τοποθεσίες για κανονιστικούς λόγους σε ορισμένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ.

Πίσω από την απόφαση της Société Générale

Η λειτουργία των σκιωδών αιθουσών συναλλαγών μπορεί να είναι δαπανηρή για τις τράπεζες και τα συστήματά τους πρέπει να δοκιμάζονται αρκετές φορές το χρόνο. Οι τράπεζες συνήθως πληρώνουν τρίτους παρόχους για τη διαχείριση και τη λειτουργία των τοποθεσιών.

Αρκετές άλλες τράπεζες έχουν επίσης αλλάξει τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας για να επιτρέψουν περισσότερες εξ αποστάσεως συναλλαγές σε περιόδους κρίσης.

Ένα ανώτερο στέλεχος σε μια επενδυτική τράπεζα της Wall Street δήλωσε στους FT ότι παρόλο που η τράπεζά τους συνέχισε να διατηρεί εφεδρικές τοποθεσίες, είχαν γίνει λιγότερο απαραίτητες τα τελευταία χρόνια, λόγω τεχνολογικών βελτιώσεων.

Οι τοποθεσίες ανάκαμψης από καταστροφές βρίσκονται συνήθως στα περίχωρα βασικών χρηματοοικονομικών κέντρων για να μειωθεί ο κίνδυνος μιας μεμονωμένης διαταραχής, όπως μια διακοπή ρεύματος, που θα πλήξει τόσο τις βασικές όσο και τις εφεδρικές τοποθεσίες τους.

Η SocGen βρίσκεται στη μέση μιας ανάκαμψης υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Σλάβομιρ Κρούπα, ο οποίος προηγουμένως διηύθυνε την εταιρική και επενδυτική τράπεζα. Η τιμή της μετοχής της έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 140% από τις αρχές του περασμένου έτους, προσδίδοντας στην εταιρεία αξία περίπου 48 δισ. ευρώ.

Η δραστηριότητα της στις παγκόσμιες αγορές, η οποία θεωρείται κορυφαίος παίκτης στα παράγωγα μετοχών παγκοσμίως, κατέγραψε έσοδα σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων ευρώ πέρυσι.

Στο πλαίσιο της ανάκαμψης, ο Κρούπα επιδιώκει να μειώσει τη βάση κόστους της Société Générale και δήλωσε πέρυσι ότι «τίποτα δεν είναι ιερό» όσον αφορά την πιο αποτελεσματική λειτουργία.

Η SocGen δήλωσε ότι «λειτουργεί ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο λειτουργικής ανθεκτικότητας» που είναι ευθυγραμμισμένο με τα κανονιστικά πρότυπα και «σχεδιασμένο για να μεγιστοποιεί την ανθεκτικότητα. Η απομακρυσμένη ρύθμισή μας είναι μέρος αυτού του πλαισίου».