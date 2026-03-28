Société Générale: Τέλος στις εφεδρικές «σκιώδεις» πλατφόρμες συναλλαγών υπέρ της εργασίας από το σπίτι

World 28.03.2026, 23:54
Τα «σκιώδη» γραφεία συναλλαγών ξεφορτώθηκε η Société Générale, αφού αποφάσισε ότι οι επενδυτικοί τραπεζίτες μπορούν να εργάζονται από το σπίτι εάν οι κύριες εγκαταστάσεις της είναι εκτός λειτουργίας.

Η γαλλική τράπεζα επέλεξε να απαλλαγεί από τις εφεδρικές τοποθεσίες σε μέρη όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μετά την αναθεώρηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης για κρίσεις. Οι αναθεωρημένες οδηγίες επιτρέπουν στους traders να εργάζονται εξ αποστάσεως για σύντομα χρονικά διαστήματα εάν οι κύριες εγκαταστάσεις της δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με του Financial Times.

Τα «σκιώδη» γραφεία

Για χρόνια, οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες διατηρούσαν τα λεγόμενα σκιώδη γραφεία συναλλαγών που αντικατοπτρίζουν τις βασικές εγκαταστάσεις, ώστε οι λειτουργίες να μπορούν να συνεχιστούν σε περίπτωση μεγάλης διαταραχής.

Ωστόσο, η κίνηση της Société Générale υπογραμμίζει πώς ορισμένες τράπεζες αποφάσισαν ότι οι τοποθεσίες δεν είναι πλέον απαραίτητες εν μέσω μιας ευρύτερης στροφής στην εξ αποστάσεως εργασία και καλύτερη τεχνολογία.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι επενδυτικές τράπεζες αναγκάστηκαν να στραφούν γρήγορα στην εξ αποστάσεως εργασία μετά από εντολές παραμονής στο σπίτι. Αν και οι traders ήταν μεταξύ των πρώτων τραπεζιτών που επέστρεψαν στο γραφείο, οι περισσότερες τράπεζες έδειξαν ότι μπορούσαν να λειτουργούν γραφεία συναλλαγών εξ αποστάσεως.

Η Société Générale είχε σκιώδεις αίθουσες συναλλαγών — επίσης γνωστές ως τοποθεσίες ανάκαμψης από καταστροφές — κοντά σε όλους τους μεγάλους κόμβους της, συμπεριλαμβανομένων του Παρισιού, του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης και του Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με πηγές των FT.

Η τράπεζα εξακολουθεί να υποχρεούται να διατηρεί ορισμένες φυσικές εφεδρικές τοποθεσίες για κανονιστικούς λόγους σε ορισμένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ.

Πίσω από την απόφαση της Société Générale

Η λειτουργία των σκιωδών αιθουσών συναλλαγών μπορεί να είναι δαπανηρή για τις τράπεζες και τα συστήματά τους πρέπει να δοκιμάζονται αρκετές φορές το χρόνο. Οι τράπεζες συνήθως πληρώνουν τρίτους παρόχους για τη διαχείριση και τη λειτουργία των τοποθεσιών.

Αρκετές άλλες τράπεζες έχουν επίσης αλλάξει τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας για να επιτρέψουν περισσότερες εξ αποστάσεως συναλλαγές σε περιόδους κρίσης.

Ένα ανώτερο στέλεχος σε μια επενδυτική τράπεζα της Wall Street δήλωσε στους FT ότι παρόλο που η τράπεζά τους συνέχισε να διατηρεί εφεδρικές τοποθεσίες, είχαν γίνει λιγότερο απαραίτητες τα τελευταία χρόνια, λόγω τεχνολογικών βελτιώσεων.

Οι τοποθεσίες ανάκαμψης από καταστροφές βρίσκονται συνήθως στα περίχωρα βασικών χρηματοοικονομικών κέντρων για να μειωθεί ο κίνδυνος μιας μεμονωμένης διαταραχής, όπως μια διακοπή ρεύματος, που θα πλήξει τόσο τις βασικές όσο και τις εφεδρικές τοποθεσίες τους.

Η SocGen βρίσκεται στη μέση μιας ανάκαμψης υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Σλάβομιρ Κρούπα, ο οποίος προηγουμένως διηύθυνε την εταιρική και επενδυτική τράπεζα. Η τιμή της μετοχής της έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 140% από τις αρχές του περασμένου έτους, προσδίδοντας στην εταιρεία αξία περίπου 48 δισ. ευρώ.

Η δραστηριότητα της στις παγκόσμιες αγορές, η οποία θεωρείται κορυφαίος παίκτης στα παράγωγα μετοχών παγκοσμίως, κατέγραψε έσοδα σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων ευρώ πέρυσι.

Στο πλαίσιο της ανάκαμψης, ο Κρούπα επιδιώκει να μειώσει τη βάση κόστους της Société Générale και δήλωσε πέρυσι ότι «τίποτα δεν είναι ιερό» όσον αφορά την πιο αποτελεσματική λειτουργία.

Η SocGen δήλωσε ότι «λειτουργεί ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο λειτουργικής ανθεκτικότητας» που είναι ευθυγραμμισμένο με τα κανονιστικά πρότυπα και «σχεδιασμένο για να μεγιστοποιεί την ανθεκτικότητα. Η απομακρυσμένη ρύθμισή μας είναι μέρος αυτού του πλαισίου».

Σχετικά άρθρα:
World
Εταιρικές συγχωνεύσεις: Η Ευρώπη θα πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές πριν χαλαρώσει τους κανόνες της
World

Το ρίσκο της Ευρώπης από τη χαλάρωση των κανόνων συγχωνεύσεων
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
World

Τι μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις
Colgate – Palmolive: Αντιμετωπίζει αγωγές για τα παιδικά στοματικά διαλύματα
World

Δικαστήριο επιτρέπει αγωγές για τη σήμανση παιδικών προϊόντων Colgate
Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία
World

Σε Συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία - Αύξηση 30% στα λουκέτα
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ευρωπαϊκή οικονομία: Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή
World

Οι πρώτες επιπτώσεις στην οικονομία της ΕΕ από το πόλεμο

Παρά το βαρύ αποτύπωμα του πολέμου στην ευρωπαϊκή οικονομία, το Eurogroup που συνήλθε εκτάκτως την Παρασκευή δεν κατέληξε σε κοινές αποφάσεις για οριζόντια μέτρα

Μελίνα Ζιάγκου
IKEA: Γιατί ψάχνει διέξοδο στην Ινδία
World

Σε ποια υποσχόμενη αγορά ψάχνει διέξοδο η ΙΚΕΑ

Ο σουηδικός κολοσσός ΙΚΕΑ βλέπει την Ινδία όχι μόνο ως μια πιθανή σημαντική αγορά λιανικής πώλησης, αλλά και ως έναν πιθανό κόμβο εξαγωγών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω πολέμου – Ψαλίδι ετοιμάζουν οι πάροχοι
Ηλεκτρισμός

Ο πόλεμος χτυπά το ρεύμα – Με εκπτώσεις απαντούν οι πάροχοι

Τα τιμολόγια ρεύματος επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Αύξηση 18% στο χρηματιστήριο ενέργειας

Χρήστος Κολώνας
P&G Ελλάς: Πώς αύξησε κέρδη και πωλήσεις
Business

Πώς αύξησε κέρδη και πωλήσεις η P&G Eλλάς

Ποιες είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες της P&G Ελλάς, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της

Μαρία Σιδέρη
Ναυτιλία: Τα πλοία αφήνουν το φορτίο για να μεταφέρουν καύσιμα
Ποντοπόρος

Τα πλοία αφήνουν το φορτίο για να μεταφέρουν καύσιμα

Κραδασμοί στη ναυτιλία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Η πίεση στα κόστη και τους ναύλους

Λάμπρος Καραγεώργος
Twitter: Η 20η επέτειος μιας πλατφόρμας που άλλαξε τον κόσμο
World

Είκοσι χρόνια Twitter: Το «πουλί» που κατέκτησε τον κόσμο

Είκοσι χρόνια μετά τη γέννησή του, το Twitter – σήμερα X – παραμένει μια από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες στον πλανήτη

Νατάσα Σινιώρη
Καναδάς: Οι δασμοί «παγώνουν» τις επιχειρήσεις στο Ουίνδσορ
World

Πώς οι απειλές Τραμπ «λύγισαν» μια ολόκληρη πόλη στον Καναδά

Η απειλή δασμών και η αβεβαιότητα για τη συμφωνία USMCA πλήττουν τις επιχειρήσεις, την εργασία και την αγορά ακινήτων στο Ουίνδσορ του Καναδά

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από World
Εταιρικές συγχωνεύσεις: Η Ευρώπη θα πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές πριν χαλαρώσει τους κανόνες της
World

Το ρίσκο της Ευρώπης από τη χαλάρωση των κανόνων συγχωνεύσεων

Μια αυστηρή πολιτική ανταγωνισμού δεν αποτελεί εμπόδιο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τονίζει ο Economist

Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις

Η EGA παράγει αλουμίνιο και είναι κοινή ιδιοκτησία του κρατικού fund Mubadala του Αμπού Ντάμπι και της Investment Corporation of Dubai.

Colgate – Palmolive: Αντιμετωπίζει αγωγές για τα παιδικά στοματικά διαλύματα
World

Δικαστήριο επιτρέπει αγωγές για τη σήμανση παιδικών προϊόντων Colgate

Δικαστήριο στις ΗΠΑ επιτρέπει αγωγές κατά της Colgate - Palmolive για παραπλανητική ασφάλεια παιδικών στοματικών διαλυμάτων κάτω των 6 ετών

Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία
World

Σε Συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία - Αύξηση 30% στα λουκέτα

Εταιρείες στη Γαλλία όπως η χαλυβουργία ArcelorMittal και ο προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo, κλείνουν λόγω πτώσης ζήτησης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Ινδία: Δρομολογήθηκε η διάσπαση του ομίλου Vedanta
World

Εντός του Απριλίου η διάσπαση του ομίλου Vedanta στην Ινδία

Ο όμιλος με τα υψηλά χρέη πήρε το «πράσινο φως» απο δικαστήριο στην Ινδία για να προχωρήσει σε διάσπαση

Πακιστάν: Φιλοξενεί περιφερειακές συνομιλίες σχετικά με Ιράν και Στενά του Ορμούζ
World

Ποιες χώρες συζητούν για κοινοπραξία ελέγχου ροών πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Χώρες της περιοχής καταθέτουν προτάσεις σε συνομιλίες στο Πακιστάν για την αποδέσμευση των Στενών του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
Ηγουμενίτσα: Μηχανική βλάβη οδήγησε πλοίο να δέσει στο λιμάνι
Ακτοπλοΐα

Μηχανική βλάβη οδήγησε πλοίο στο λιμάνι Ηγουμενίτσας

Στο πλοίο επέβαιναν 218 επιβάτες, 70 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 65 Ι.Χ. οχήματα και 114 φορτηγά

Εταιρικές συγχωνεύσεις: Η Ευρώπη θα πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές πριν χαλαρώσει τους κανόνες της
World

Το ρίσκο της Ευρώπης από τη χαλάρωση των κανόνων συγχωνεύσεων

Μια αυστηρή πολιτική ανταγωνισμού δεν αποτελεί εμπόδιο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τονίζει ο Economist

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
World

Τι μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

'Οσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τόσο πιο σοβαρή θα γίνει η επισιτιστική κρίση

Ανθή Γεωργίου
Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις

Η EGA παράγει αλουμίνιο και είναι κοινή ιδιοκτησία του κρατικού fund Mubadala του Αμπού Ντάμπι και της Investment Corporation of Dubai.

Ζελένσκι: Η Ρωσία χαρτογραφεί αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει το Ιράν
Κόσμος

Πώς η Ρωσία δίνει στόχους στο Ιράν αμερικανικά assets

Ο Ζελένσκι μιλά για δορυφορικές εικόνες που δόθηκαν στο Ιράν με υλικό της αεροπορικής βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία που χτυπήθηκε πρόσφατα

Colgate – Palmolive: Αντιμετωπίζει αγωγές για τα παιδικά στοματικά διαλύματα
World

Δικαστήριο επιτρέπει αγωγές για τη σήμανση παιδικών προϊόντων Colgate

Δικαστήριο στις ΗΠΑ επιτρέπει αγωγές κατά της Colgate - Palmolive για παραπλανητική ασφάλεια παιδικών στοματικών διαλυμάτων κάτω των 6 ετών

Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία
World

Σε Συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία - Αύξηση 30% στα λουκέτα

Εταιρείες στη Γαλλία όπως η χαλυβουργία ArcelorMittal και ο προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo, κλείνουν λόγω πτώσης ζήτησης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Ινδία: Δρομολογήθηκε η διάσπαση του ομίλου Vedanta
World

Εντός του Απριλίου η διάσπαση του ομίλου Vedanta στην Ινδία

Ο όμιλος με τα υψηλά χρέη πήρε το «πράσινο φως» απο δικαστήριο στην Ινδία για να προχωρήσει σε διάσπαση

Πακιστάν: Φιλοξενεί περιφερειακές συνομιλίες σχετικά με Ιράν και Στενά του Ορμούζ
World

Ποιες χώρες συζητούν για κοινοπραξία ελέγχου ροών πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Χώρες της περιοχής καταθέτουν προτάσεις σε συνομιλίες στο Πακιστάν για την αποδέσμευση των Στενών του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Φιλιππίνες: Το διυλιστήριο Petron θα αγοράσει περισσότερο ρωσικό αργό λόγω Ιράν
World

Μεγάλη στροφή στο ρωσικό αργό από διυλιστήριο των Φιλιππίνων

Οι Φιλιππίνες προμηθεύονται σχεδόν το σύνολο των αναγκών τους σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή

Στενά Ορμούζ: Σαουδαραβικό αργό κατευθύνεται προς το Πακιστάν
Ποντοπόρος

Σπάνιο «πέρασμα» σαουδαραβικού αργού από Ορμούζ προς Πακιστάν

Το ιρανικό κοινοβούλιο επεξεργάζεται ένα σχέδιο νόμου που θα επιβάλλει τέλος στα πλοία που ζητούν ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Καναδάς: Οι δασμοί «παγώνουν» τις επιχειρήσεις στο Ουίνδσορ
World

Πώς οι απειλές Τραμπ «λύγισαν» μια ολόκληρη πόλη στον Καναδά

Η απειλή δασμών και η αβεβαιότητα για τη συμφωνία USMCA πλήττουν τις επιχειρήσεις, την εργασία και την αγορά ακινήτων στο Ουίνδσορ του Καναδά

Νατάσα Σινιώρη
Telecom Italia: Ακυρώνει το σχέδιο ανανέωσης της σύμβασης με την Inwit Tower το 2030
World

Όπισθεν Telecom Italia σε σύμβαση για πύργους κινητής τηλεφωνίας

Η Telecom Italia αποφάσισε ότι δεν θα παρατείνει την τρέχουσα σύμβαση μετά τη λήξη της τον Αύγουστο του 2030

Βρετανία: Πλαφόν στις τιμές των συνταγών από την αρχή ανταγωνισμού
World

Κόφτες» στις τιμές των κτηνιατρικών συνταγών

Η αρχή ανταγωνισμού στη Βρετανία βάζει φρένο στις χρεώσεις συνταγογράφησης

Νατάσα Σινιώρη
Τουρισμός για Όλους: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις
Τουρισμός

Τουρισμός για Όλους: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις

Πώς θα πάρετε το voucher των 200 - 600 ευρώ στο φετινό πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»

