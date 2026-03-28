Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Πρόταση για δημιουργία του δικτύου «Piraeus Destination Stores»

«Ο Πειραιάς δεν έχει πια πρόβλημα ορατότητας. Έχει πρόκληση μετατροπής της ορατότητας σε οικονομικό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς Θοδωρής Καπράλος, κατά την ομιλία του στο πλαίσιο ημερίδας του δήμου, σημειώνοντας τον καθοριστικό ρόλο του εμπορίου στη μετάβαση του Πειραιά από λιμάνι διέλευσης σε ολοκληρωμένο προορισμό εμπειρίας.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς βρέθηκε η ανάγκη ουσιαστικής διασύνδεσης του τουρισμού με το εμπόριο, μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, που θα ενισχύει την εμπειρία του επισκέπτη και θα αυξάνει την οικονομική δραστηριότητα στην πόλη.

Τι προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς

Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάστηκε η πρόταση του Συλλόγου για τη δημιουργία του δικτύου: «Piraeus Destination Stores», μια πρωτοβουλία που αποτελεί συνέχεια συγκεκριμένων ενεργειών του Συλλόγου, όπως: συνεργασίες με ξενοδοχεία, με τη βραχυχρόνια μίσθωση, με την αξιοποίηση του tax-free shopping, με ψηφιακές εφαρμογές προβολής της αγοράς και στοχευμένες ενέργειες προς την κρουαζιέρα.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου επιχειρήσεων που θα προσφέρουν αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, ενισχύοντας τη συνολική ταυτότητα του Πειραιά ως προορισμού, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην ημερίδα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η εξειδικευμένη έρευνα που εκπονήθηκε, η οποία καταγράφει το προφίλ, τη συμπεριφορά και την εμπειρία των ξένων επισκεπτών της πόλης, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για τη χάραξη στοχευμένων πολιτικών.

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η αγορά του Πειραιά αποτελεί ήδη βασικό σημείο επαφής του επισκέπτη με την πόλη, υπάρχει σημαντικό περιθώριο ενίσχυσης της κατανάλωσης και της παραμονής του επισκέπτη σε αυτή και η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστικό οικονομικό αποτέλεσμα, εφόσον υπάρξει σωστή οργάνωση. Όπως επισημάνθηκε: «Η αγορά του Πειραιά δεν είναι εξωτερικός αποδέκτης του τουρισμού. Είναι ήδη μέρος της εμπειρίας του επισκέπτη.»