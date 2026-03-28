Unilever: Πώς οι μέτοχοι παίρνουν τον έλεγχο στο deal με την McCormick

Η Unilever και η αμερικανική McCormick προχωρούν σε πιθανή συγχώνευση που θα δώσει στους μετόχους της βρετανικής εταιρείας πλειοψηφικό μερίδιο και σημαντικά φορολογικά οφέλη

Business 28.03.2026, 18:35
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ της Unilever και της McCormick, της γνωστής αμερικανικής εταιρείας μπαχαρικών, ανοίγει τον δρόμο για τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία της βρετανικής εταιρείας τροφίμων. Πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις αποκάλυψαν στο Reuters ότι οι μέτοχοι της Unilever θα μπορούσαν να αποκτήσουν πάνω από το 50% της νέας οντότητας, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίσουν φορολογικά οφέλη.

Η Unilever, κατασκευαστής προϊόντων όπως η μαγιονέζα Hellmann’s και οι κύβοι Knorr, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τη McCormick, μετά από προσφορά που έλαβε για τη διανομή τροφίμων της από την αμερικανική εταιρεία.

Δομή της συμφωνίας με την Unilever: Reverse Morris Trust

Η πιθανή συμφωνία σχεδιάζεται με τη μέθοδο του λεγόμενου Reverse Morris Trust (RMT), που επιτρέπει φορολογικά πλεονεκτήματα και αποφεύγει τον χαρακτηρισμό «αλλαγής ελέγχου» που θα ενεργοποιούσε φόρους κεφαλαιουχικών κερδών.

Η στρατηγική περιλαμβάνει το «σπάσιμο» της μονάδας τροφίμων της Unilever και την πώλησή της στη McCormick, ενώ οι μέτοχοι της βρετανικής εταιρείας διατηρούν τον έλεγχο της πλειοψηφίας.

Πηγές  του Reuters αναφέρουν ότι σε αντίστοιχες συμφωνίες, οι μέτοχοι του πωλητή έχουν αποκτήσει μεταξύ 50% και 60% του νέου ομίλου, όπως συνέβη το 2021 με την International Flavors & Fragrances που απέκτησε το τμήμα Nutrition & Biosciences της DuPont, δίνοντας στους μετόχους της DuPont 55,4% του νέου σχήματος.

H αξιολόγηση και τα χρηματοοικονομικά μεγέθη

Η μονάδα τροφίμων της Unilever εκτιμάται μεταξύ 28 και 31 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των χρεών, ενώ η McCormick έχει εταιρική αξία περίπου 18 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με δεδομένα της LSEG. Αυτή η διαφορά μεγέθους είναι χαρακτηριστική των RMT συμφωνιών, όπου ο αγοραστής είναι σημαντικά μικρότερος από τον πωλητή.

Η Unilever συνεργάζεται με τις Goldman Sachs, Morgan Stanley και PwC για την πιθανή αποδέσμευση της μονάδας, ενώ η McCormick έχει τη στήριξη των Citi και Rothschild.

Η McCormick «κυνηγούσε» τη μονάδα τροφίμων της Unilever

Σύμφωνα με πηγές, η McCormick παρακολουθεί εδώ και χρόνια τη μονάδα τροφίμων της Unilever, εκτιμώντας τη διεθνή της εμβέλεια και τις δυνατότητες ανάπτυξης υποτιμημένων brands. Η εταιρεία έχει δείξει πειθαρχία στις εξαγορές, γεγονός που της δίνει ευελιξία να κινηθεί γρήγορα σε αυτή την ευκαιρία. Στο παρελθόν, η McCormick προσπάθησε να αποκτήσει τη Duke’s mayonnaise και τη γιαπωνέζικη μάρκα σάλτσας Barbecue Bachan, αλλά ηττήθηκε από υψηλότερες προσφορές.

Αυτή η συμφωνία, εάν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει την πιο σημαντική κίνηση του CEO της Unilever, Fernando Fernández, από την ανάληψη των καθηκόντων του πέρυσι, και θα αναδιαμορφώσει ριζικά το τοπίο στον κλάδο των τροφίμων.

