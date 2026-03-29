Ινδία: Δρομολογήθηκε η διάσπαση του ομίλου Vedanta

Η ινδική Vedanta, ενας όμιλος εταιρειών που πρωταγωνιστεί στον μεταλλευτικό τομέα στην Ινδία, θα διαχωριστεί σε πέντε εισηγμένες εταιρείες στις αρχές του επόμενου μήνα στο πλαίσιο ενός πολυετούς προγράμματος αναδιάρθρωσης που αποσκοπεί στη μείωση του χρέους, ανέφεραν οι Financial Times το Σάββατο, που επικαλουνται συνέντευξη με τον πρόεδρο Ανίλ Αγκαρουάλ.

Ένα δικαστήριο ενέκρινε τον Δεκέμβριο το σχέδιο του ομίλου πετρελαίου και μετάλλων να διαχωριστεί σε πέντε εισηγμένες οντότητες.

Μετά τη διάσπαση, η εταιρεία θα λειτουργεί ως Vedanta Limited, στεγάζοντας τις δραστηριότητές της στον τομέα των βασικών μετάλλων. Οι Vedanta Aluminium, Talwandi Sabo Power, Vedanta Steel and Iron και Malco Energy θα είναι οι τέσσερις άλλες οντότητες.

Ο όμιλος έχει δραστηριότητα στην παραγωγή ψευδαργύρου, μολύβδου και αργύρου, αλουμινίου, σιδηρομεταλλεύματος, πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς σιδηροχρωμίου στην Ινδία.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση των πέντε εταιρειών θα είναι πολύ υψηλότερη από τα τρέχοντα 27 δισεκατομμύρια δολάρια του ομίλου, δήλωσε ο Αγκαρουάλ στους FT.

Μια ιδιωτική μητρική εταιρεία που ελέγχεται από τον Αραγκαουάλ θα διατηρήσει περίπου το ήμισυ των μετοχών σε κάθε μία από τις νέες οντότητες, είπε.

Οι οφειλές της Vedanta

Το σχέδιο, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2023, συνάντησε την αντίθεση της κυβέρνησης, η οποία φοβόταν ότι η διάσπαση θα εμπόδιζε την ικανότητά της να ανακτήσει τα χρήματα που της οφείλονται.

Ο όμιλος που είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο της Βομβάης, εργάζεται για την απόσχιση εδώ και αρκετά χρόνια, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών και τη μείωση του μεγάλου χρέους του.

Το συνολικό χρέος της Vedanta ανέρχεται σε περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την S&P Capital IQ, ενώ οι νεοαποσχισθείσες εταιρείες αναμένεται να έχουν συνολικά περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρέη.

Ο οικονομικός διευθυντής Ατζάι Γκοέλ , σε συνέντευξή του στο Reuters τον Ιανουάριο, δήλωσε ότι η Vedanta στοχεύει να εισαγάγει τις τέσσερις προγραμματισμένες αποσχισθείσες μονάδες στα ινδικά χρηματιστήρια μέχρι τα μέσα Μαΐου.