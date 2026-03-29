Πιερρακάκης: Το κράτος θα στηρίξει τους πολίτες, για όσο διάστημα χρειαστεί

«Κανείς δεν θα μείνει μόνος στην κρίση», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Οικομομίας Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας για τις επιπτώσεις απο την κρίση στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο «Forum Πελοποννήσου 2026».

Οπως είπε ο κ.Πιερρακάκης, «το κράτος θα είναι παρόν. Θα στηρίξει τους πολίτες, τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις, την παραγωγή, για όσο διάστημα χρειαστεί. Η κρίση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν θα γίνει κοινωνική κρίση στην Ελλάδα. Και αυτό, συνιστά τη δική μας ευθύνη. Και την αναλαμβάνουμε πλήρως.

Η Κυβέρνηση επιστρέφει στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης, χωρίς όμως να προχωράει σε παροχές χωρίς τέλος και σε αυξήσεις χωρίς μέλλον. Παροχές χωρίς τέλος και αυξήσεις χωρίς μέλλον, η Ελλάδα γνώρισε στο παρελθόν.»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μίλησε για τη σταθερότητα της οικονομίας κάνοντας λόγο για «τα ισχυρά θεμέλια της οικονομίας μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε με ασφάλεια τις διεθνείς αναταράξεις» για να προσθέσει :

Αποτελούν την πρώτη μεγάλη εγγύηση για τη σταθερότητα της οικονομίας, για τη συνέχιση της ανάπτυξης, ακόμα και σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Και εδώ επιτρέψτε μου να τονίσω ότι τα στοιχεία τα οποία λαμβάνουμε σε σχέση με την τρέχουσα κρίση είναι τέτοια τα οποία μας κάνουν να ανησυχούμε, αλλά γνωρίζουμε ότι η χώρα μας είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ’ ότι στο παρελθόν.

Ταμείο Ανάκαμψης

«Η δεύτερη μεγάλη εγγύηση για την εθνική μας οικονομία είναι οι επενδύσεις και οι ευρωπαϊκοί πόροι με βασικό εργαλείο το Ταμείο Ανάκαμψης και τώρα μιλάμε όχι μόνο για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, φέτος, αλλά και για την ομαλή μετάβαση στα επόμενα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που θα στηρίξουν την ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια μαζί φυσικά με τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Το νέο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα. Το Ευρωπαϊκό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ’28-34, καθώς επίσης και νέοι πόροι ύψους 8 δισ.ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Ταμείο Απανθρακοποίησης νησιών. Σε αυτά προστίθεται και η μετατροπή του Υπερταμείου σε δημόσιο επενδυτικό ταμείο με στόχο την μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου του ύψους περίπου 12 δισ. ευρώ».

Ο κ,Πιερρακάκης υπογράμμισε «ότι η Ελλάδα σήμερα διαθέτει πόρους, επενδυτικά εργαλεία και χρηματοδοτικές δυνατότητες για τα επόμενα χρόνια. Σημαίνει ότι η ανάπτυξη της οικονομίας δεν βασίζεται στην συγκυρία, σε συγκυριακούς παράγοντες, αλλά σε επενδύσεις και σε ένα συνεκτικό αναπτυξιακό σχέδιο.

Μια χώρα, όμως, στηρίζει, χτίζει μια υγιή και μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη όταν έχετε θεμελιώσει ισχυρούς, δίκαιους και διαφανείς φορολογικούς θεσμούς. Στο πεδίο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η δυνατότητα της κάθε χώρας να πετύχει ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη. Κι εδώ τα νέα είναι καλά. Η απώλεια εσόδων από ΦΠΑ έχει συρρικνωθεί κάτω από το 10% σήμερα, σε σχέση με 24% που ήταν το ’19.

Αφετηρία αλλαγών

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας , διευκρίνισε ότι «αν η περίοδος αστάθειας συνεχιστεί, τότε πρέπει ακόμα περισσότερο να αποτελέσει αφετηρία αλλαγών και πρέπει να μας οδηγεί σε αποφάσεις που θα μας κάνουν ακόμα πιο ισχυρούς. Όπως αξιοποιήσαμε την κρίση της πανδημίας για να επιταχύνουμε την ψηφιακή μετάβαση του κράτους, έτσι και σήμερα πρέπει να είμαστε πιο δραστήριοι και πιο τολμηροί.

Στόχος μας δεν είναι απλώς να διαχειριζόμαστε τις κρίσεις. Στόχος μας είναι να χτίζουμε μια Ελλάδα πιο ισχυρή μέσα και μετά από κάθε κρίση. Αυτός είναι ο δρόμος μας. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Αυτό και θα κάνουμε».