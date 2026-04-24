OT Delphi Economic Forum XI – Φράγκος (HIIF): Μέχρι τέλος Ιουνίου θα γίνει η πρώτη επένδυση του HIIF

Στον ρόλο και στη σημασία του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF) που αποτελεί τον νέο επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου (Growthfund) αναφέρθηκε ο CEO του ταμείο, Στέλιος Φράγκος, μιλώντας στο OT Delphi Economc Forum XI που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Delphi Economc Forum XI.

Οπως είπε ο κ. Φράγκος, «έχουμε ετοιμάσει ένα ώριμο pipeline έργων με έμφαση στον τομέα των ψηφιακών υποδομών, με στόχο να κάνουμε την κλιμάκωση σε βάθος χρόνου, επενδύοντας τα 300 εκατ. που είναι το αρχικό μας κεφάλαιο» και μέχρι τέλος Ιουνίου θα γίνει η πρώτη επένδυση.

Ερωτηθείς σε ποιους κλάδους βλέπει επενδυτικές ευκαιρίες, απάντησε ότι οι προτεραιότητες του ταμείου είναι εναρμονισμένες με προτεραιότητες της χώρας σε χρονικό ορίζοντα 10 και 20 χρόνων.

«Κοιτάζουμε την ενεργειακή και πράσινη μετάβαση, την κυκλική οικονομία και πιο σημαντικό τη γαλάζια οικονομία και το νερό – και στο κομμάτι της παροχής και στο κομμάτι των λυμάτων», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Φράγκο, στόχος του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών είναι «να λειτουργήσουμε ως καταλύτης σε διάφορα έργα. Υπάρχει και το κομμάτι της αγροτικής ανάπτυξης που χρειάζεται, οπότε θα το δούμε στο πλήρες φάσμα της οικονομίας με βασική προτεραιότητα τους κλάδους που προανέφερα».

Ο ίδιος εξήγησε ότι το ταμείο έρχεται να καλύψει ένα συγκεκριμένο κενό στο πλαίσιο του Υπερταμείου και στην ελληνική οικονομία. «Αποτελούμε», είπε, «τον επενδυτικό πυλώνα. Θα κάνουμε επενδύσεις στην ελληνική οικονομία. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα οικοσύστημα επενδυτών. Ερχόμαστε να λειτουργήσουμε σαν γέφυρα -τελειώνοντας και το Ταμείο Ανάκαμψης- και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος».

Στόχος του ταμείου, είπε κλείνοντας, είναι να αφήσουν οι επενδύσεις αποτύπωμα με θέσεις εργασίας, περαιτέρω ανάπτυξη βασικών υποδομών στα πλαίσια της ψηφιακής ανάπτυξης, της ενεργειακής αυτάρκειας.