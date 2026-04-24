INTERLIFE: Στρατηγική επένδυση στην Κυβερνοασφάλεια με πιστοποίηση ISO 27001

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001:2022 από τον διαπιστευμένο φορέα EUROCERT.

Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει ότι η Εταιρία εφαρμόζει ένα οργανωμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο για την προστασία των πληροφοριών πελατών, συνεργατών και εργαζομένων της, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την επιχειρησιακή της ανθεκτικότητα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων ψηφιακών κινδύνων. Η ασφάλεια των Πληροφοριών αποτελεί βασική προτεραιότητα για την INTERLIFE, η οποία επενδύει συστηματικά σε τεχνολογικές υποδομές, διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και μηχανισμούς πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών Κυβερνοασφάλειας.

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της INTERLIFE, Ιωάννης Βοτσαρίδης, «Η προστασία των Πληροφοριών δεν αποτελεί μόνο κανονιστική υποχρέωση, αλλά κρίσιμο παράγοντα εμπιστοσύνης και βιώσιμης ανάπτυξης. Η πιστοποίηση κατά ISO 27001 επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε συστηματικά στην ασφάλεια, ενισχύοντας την αξιοπιστία της εταιρίας απέναντι στους πελάτες, τους συνεργάτες και την Αγορά συνολικά.

«Παράλληλα, η υιοθέτηση και εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ενισχύει τη συμμόρφωση της Εταιρίας με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554 για την Ψηφιακή Επιχειρησιακή Ανθεκτικότητα του Χρηματοοικονομικού τομέα (DORA), επιβεβαιώνοντας τη συστηματική προσέγγιση της INTERLIFE στη διαχείριση Κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια Πληροφοριών».

Η Εταιρία συνεχίζει να παρακολουθεί και να επικαιροποιεί τις πρακτικές της, προσαρμόζοντας τις διαδικασίες και τα συστήματά της στις εξελισσόμενες επιχειρησιακές ανάγκες και στο Κανονιστικό περιβάλλον.