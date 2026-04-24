Delphi Economic Forum XI – Καραμούζης: Οι κρίσεις ήρθαν για να μείνουν

«Οι κρίσεις ήρθαν για να μείνουν, υποστήριξε ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, μιλώντας στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, σε πάνελ με θέμα Lead through Uncertainty: Strategies for Business Resilience.

«Όποιος νομίζει ότι τα πράγματα θα είναι όπως ήταν κάποτε, μάλλον δεν έχει καταλάβει τίποτα», σημείωσε ο κ Καραμούζης, για να προσθέσει ότι αυτό που έχει αλλάξει είναι πως οι κρίσεις δεν είναι πλέον σειριακές, αλλά εκδηλώνονται ταυτόχρονα και με πολύ διαφορετικά αίτια.

Παρά την πίεση των διαδοχικών κρίσεων των τελευταίων ετών, ο κ. Καραμούζης υπογράμμισε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν διατηρήσει την ανθεκτικότητά τους και όπως είπε, αποτυπώνεται και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας. Κοινός παρονομαστής για την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, η μακροπρόθεσμη στρατηγική, η εξωστρέφεια, η διαφοροποίηση των εσόδων, η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Η αντιστάθμιση κινδύνου

Παράλληλα, επισήμανε ότι η κουλτούρα αντιστάθμισης κινδύνου παραμένει περιορισμένη στην Ελλάδα, προσθέτοντας ότι χρειάζεται να ενταχθεί στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Ειδική αναφορά έκανε στα προϊόντα και τις λύσεις αντιστάθμισης κινδύνου που προσφέρει η Εθνική Τράπεζα, ενώ τοποθετήθηκε και για τη διαχείριση προγραμμάτων και ευρωπαϊκών κονδυλίων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έλευσης της Euronext στην Ελλάδα.

Αναφερόμενος στο ελληνικό χρηματιστήριο, τόνισε πως υπάρχουν κλάδοι, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία, που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς. Μιλώντας για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, υπογράμμισε τη σημασία του τραπεζικού συστήματος στην προσέλκυση των συνολικά 12 δισ. ευρώ που έχουν εισρεύσει στη χώρα, σημειώνοντας πως «οι τράπεζες έχουν παίξει τον ρόλο της γέφυρας μεταξύ των σημαντικών επενδυτών του εξωτερικού, αλλά μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα».

Ερωτώμενος για την επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο κ. Καραμούζης σημείωσε πως υπάρχει επαρκής ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο βρίσκεται σε ιδιαίτερα ισχυρή φάση, ενώ καταγράφεται έντονη διάθεση για χρηματοδότηση νέων έργων. Ο αυξημένος ανταγωνισμός, όπως ανέφερε, οδηγεί και σε πιο ελκυστικούς όρους για τους πελάτες. Καταλήγοντας, τόνισε ότι κάθε βιώσιμο και κατανοητό επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να βρει χρηματοδότηση.