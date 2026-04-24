Βαρδής Βαρδινογιάννης: Δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη στιγμή για επένδυση στο gaming.

Ο CEO της Couch Heroes, Βαρδής Βαρδινογιάννης μίλησε στο Delphi Economic Forum για τις προοπτικές του online gaming και τις δυνατότητες της Ελλάδας

Business 24.04.2026, 21:06
Βαρδής Βαρδινογιάννης: Δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη στιγμή για επένδυση στο gaming.
Την εξέλιξη της βιομηχανίας του online gaming, τον κοινωνικό της ρόλο αλλά και τις επενδυτικές προοπτικές που αναδύονται ανέλυσε ο Βάρδης Βαρδινογιάννης, CEO της Couch Heroes στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum XI περιγράφοντας μια «νέα αγορά», με την Ελλάδα να διαθέτει ένα υποσχόμενο αλλά κατακερματισμένο οικοσύστημα

Ο κ. Βαρδινογιάννης ξεκίνησε την τοποθέτησή του στο πάνελ «The New Agora: Gaming, Community & Capital in Greece» ξεκαθαρίζοντας πως τα βιντεοπαιχνίδια είναι τα νέα social media, αλλά με μια ειδοποιό διαφορά: τη συμμετοχικότητα. «Όταν μεγάλωνα, το World of Warcraft ήταν το δικό μας Facebook. Τα παιδιά μαζεύονταν εκεί για να μιλήσουν μετά το σχολείο», ανέφερε, τονίζοντας πως ενώ τα παραδοσιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης εγκλωβίζουν τον χρήστη στον κύκλο του «doom-scrolling», τα παιχνίδια προσφέρουν έναν πολύ πιο υγιή τρόπο κατανάλωσης.

Όσον αφορά τους φόβους για ενδεχόμενες απαγορεύσεις και στο gaming όπως σχεδιάζεται με τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, εμφανίστηκε καθησυχαστικός: «Το μέλλον δεν είναι ο περιορισμός του περιεχομένου, αλλά η δημιουργία ώστε οι άνθρωποι να ανακαλύπτουν το περιεχόμενο που είναι πιο σημαντικό γι’ αυτούς». Το μέλλον, συνέχισε, είναι «να επιτρέπουμε στα παιδιά να παίζουν τα παιχνίδια τους, αλλά να είμαστε προσεκτικοί με το ποια δεδομένα βγαίνουν προς τα έξω».

Βαρδής Βαρδινογιάννης

Ο CEO της Couch Heroes, Βαρδής Βαρδινογιάννης στο Delphi Economic Forum

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης για το gaming

Περνώντας στο αμιγώς επενδυτικό σκέλος και τι αναζητά ένας επενδυτής σε μια εταιρεία gaming, ο κ. Βαρδινογιάννης στάθηκε στην απουσία κεφαλαίων, ειδικά μετά την υπερβολή της πανδημίας του COVID, όπου επενδύθηκαν τεράστια ποσά.

Όπως είπε, «είδαμε να ξοδεύονται υπερβολικά ποσά που έφθαναν τα 200 εκατομμύρια δολάρια και επενδυτές να ποντάρουν σε περσόνες αντί για ισχυρή εταιρική κουλτούρα ή σε ένα ισχυρό όραμα σε ένα παιχνίδι» και έφερε ως παράδειγμα το «Build a Rocket Boy», το οποίο παρά τα κεφάλαια που απορρόφησε απέτυχε παταγωδώς.

Ειδική αναφορά έκανε επίσης στους επικεφαλής των μεγάλων στούντιο που παράγουν παιχνίδια, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την βιομηχανία του gaming και δεν έχουν σχέση με τους ανθρώπων που παράγουν ένα βιντεοπαιχνίδι.

Σχολιάζοντας τη σκηνή των e-sports (αθλητικών online παιχνιδιών), ο κ. Βαρδινογιάννης εξήγησε γιατί οι επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων —όπως στη Σαουδική Αραβία— δεν έχουν φέρει ακόμα τα αναμενόμενα αποτελέσματα. «Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν οι κανόνες της FIFA. Στο gaming, η ισορροπία του παιχνιδιού εξαρτάται από ένα στούντιο 30 ατόμων. Αν αλλάξουν κάτι δύο μήνες πριν το τουρνουά, η σκηνή μπορεί να πεθάνει».

Αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Overwatch, όπου η απότομη στροφή της Blizzard προς τα esports έβλαψε το αρχικό προϊόν, οδηγώντας τελικά στο «σβήσιμο» της κοινότητας.

«Όπως στη Μεγάλη Ύφεση του 1930 οι σκηνοθέτες που έφυγαν από τα μεγάλα στούντιο έφτιαξαν τον σύγχρονο κινηματογράφο, έτσι και τώρα βλέπουμε μια αναγέννηση των indie προγραμματιστών», είπε ο κ. Βαρδινογιάννης

Η «Μεγάλη Ύφεση» και η αναγέννηση των προγραμματιστών

Παρά τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επενδυτές όπως τα VCs  να εμπλακούν στον κλάδο, ο κ. Βαρδινογιάννης εμφανίζεται αισιόδοξος, αναμένοντας μια αναγέννηση των ανεξάρτητων δημιουργών («indie»).

Παρά τις μαζικές απολύσεις σε κολοσσούς όπως η Disney και η Epic Games βλέπει μια ιστορική ευκαιρία. «Όπως στη Μεγάλη Ύφεση του 1930 οι σκηνοθέτες που έφυγαν από τα μεγάλα στούντιο έφτιαξαν τον σύγχρονο κινηματογράφο, έτσι και τώρα βλέπουμε μια αναγέννηση των indie προγραμματιστών».

Ανέφερε το «Expedition 33», ένα παιχνίδι που χτίστηκε από πρώην στελέχη της Ubisoft με λιγότερα από 30 εκατομμύρια και σάρωσε τα βραβεία, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον ανήκει στις ομάδες με ισχυρό όραμα και όχι απαραίτητα στα θηριώδη budgets.  «Νομίζω ότι η επόμενη φάση θα είναι να δούμε πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους που έζησαν αυτά τα πολύ δύσκολα τελευταία πέντε χρόνια και πρόκειται να αναπτύξουν αυτά τα νέα παιχνίδια».

Το Ελληνικό Παράδοξο και το παράδειγμα των Βαλκανίων

Εστιάζοντας στην εγχώρια αγορά, ο CEO της Couch Heroes εντόπισε το κύριο πρόβλημα στην έλλειψη υποστήριξης και όχι ταλέντου. «Έχουμε εξαιρετικούς Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 25 στούντιο, αλλά λείπει η αυτοπεποίθηση και η δομή για να προσλάβουν εργαζόμενους και να μεγαλώσουν».

Παρουσίασε τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Κροατία ως πρότυπα, καθώς έχουν επενδύσει σε οικοσυστήματα (campuses) και διαθέτουν πάνω από 100 στούντιο το καθένα που παράγοντα προϊόντα. «Γιατί να μην παράγουμε εμείς αυτά τα προϊόντα;», διερωτήθηκε.

Η Ελλάδα ως Παγκόσμιο Hub Φιλοξενίας του Gaming

Ο κ. Βαρδινογιάννης κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση που αφορούσε τη σύνδεση του gaming με τον τουρισμό. «Η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει την αγορά του τουρισμού και της φιλοξενίας για να γίνει ο κόμβος των παγκόσμιων εκδηλώσεων gaming. Μπορούμε να φέρουμε κοντά τα οικοσυστήματα της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας».

Τόνισε, ωστόσο, ότι για να γίνει αυτό απαιτείται η σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη του κενού στο «know-how». «Οι προγραμματιστές δεν έχουν πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων. Πρέπει να τους μάθουμε πώς να χτίζουν μια επιχείρηση γύρω από το παιχνίδι και πώς να παράγουν έσοδα από την πνευματική τους ιδιοκτησία».

Βαρδής Βαρδινογιάννης: «Βρείτε το δρόμο σας»

Απευθυνόμενος στους νέους δημιουργούς και στη συμβουλή που θα τους έδινε, ο Βάρδης Ι. Βαρδινογιάννης υπογράμμισε πως πρέπει να αποφασίσουν ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν και τους προέτρεψε να χτίσουν ομάδα πριν ζητήσουν χρηματοδότηση. «Κανείς δεν επενδύει σε κάποιον που δεν έχει ομάδα και όραμα». Παρότρυνε τους νέους να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, που κάνει την παραγωγή φθηνότερη, και τους δωρεάν πόρους του διαδικτύου.

Κλείνοντας, ο κ. Βαρδινογιάννης εμφανίστηκε πεπεισμένος για τις ευοίωνες προοπτικές του κλάδου, τονίζοντας ότι «το gaming δεν πρόκειται να εξαφανιστεί».

Ανέφερε ότι δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη στιγμή για επένδυση στο gaming.

Σημείωσε μάλιστα ότι με την τεχνολογία που διαθέτουμε σήμερα μπορούμε πραγματικά να χτίσουμε πράγματα, κάνοντας ειδική μνεία στο Minecraft που χτίστηκε από μόλις δύο ή τρία άτομα αρχικά ενώ έφερε ως παράδειγμα την Πολωνία, η οποία πριν από 15 χρόνια δεν είχε τίποτα και σήμερα είναι μια από τις ισχυρότερες οικονομίες gaming στον κόσμο.

