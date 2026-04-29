AKTOR LNG USA: Συμφωνία συνεργασίας με την βοσνιακή Aluminij

Η AKTOR LNG USA, 100% θυγατρική του Ομίλου AKTOR και η ALUMINIJ INDUSTRIES d.o.o., που δραστηριοποιείται στην παραγωγή αλουμινίου με σημαντική παρουσία στην Ευρώπη, με έδρα το Μόσταρ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης και η οποία είναι θυγατρική του ομίλου M.T. Abraham Group, υπέγραψαν μακροχρόνια εμπορική συμφωνία για την αγορά και πώληση αμερικάνικου υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG).

Η εικοσαετής συμφωνία προβλέπει ότι η AKTOR LNG USA θα προμηθεύει την ALUMINIJ INDUSTRIES 0,5 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα (BCM) ετησίως, ξεκινώντας από το 2030. Τα εκτιμώμενα έσοδα για το σύνολο της διάρκειας της συμφωνίας αγγίζουν τα 3 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η AKTOR LNG USA θα συνεργαστεί με την M.T. Abraham Group σχετικά με την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία μίας Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Φυσικό Αέριο που θα εγκατασταθεί στο εργοστάσιο μεταλλουργίας της Aluminij στο Μόσταρ.

Τα δύο μέρη θα συναντηθούν στο Μόσταρ, κατά τη διάρκεια του Μαΐου, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή της υπογραφής.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις χθες ο Όμιλος εταιρειών AKTOR ανακοίνωσε το κλείσιμο του πρώτου του συμβολαίου στην αγορά του LNG αξίας 6 δισ. δολαρίων μέσω της θυγατρικής AKTOR LNG USA. Η AKTOR LNG USA είναι θυγατρική του Ομίλου και κινείται ανεξάρτητα από την ATLANTIC SEE, εταιρεία που έχει συστήσει ο AKTOR με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Το χθεσινό deal αφορούσε την προμήθεια αερίου στην Αλβανία, ενώ την ίδια στιγμή μία ακόμη θυγατρική της η AKTOR ENERGY USA ανακοίνωσε συμφωνία για την κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο στη γειτονική χώρα.

Η 20ετής συμφωνία προβλέπει ότι η AKTOR LNG USA θα προμηθεύσει την ALBGAZ 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα (BCM) ετησίως, ξεκινώντας από το 2030. Τα εκτιμώμενα έσοδα για το σύνολο της διάρκειας της συμφωνίας αγγίζουν τα 6 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η AKTOR ENERGY USA, 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου AKTOR, υπέγραψε σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας με σκοπό την εκπόνηση μελετών σχετικά με την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού κόμβου, που θα συμπεριλαμβάνει Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Φυσικό Αέριο στην Αλβανία, ισχύος περίπου 380 MW. Το έργο υποστηρίζεται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.