Βρετανία: Παραίτηση του υπουργού Αμυνας με… πυρά στην κυβέρνηση

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Η διάσταση απόψεων σχετικά με τις στρατιωτικές δαπάνες στη Βρετανία οδηγεί σε νέα αναταραχή την κυβέρνηση των Εργατικών καθώς μετα την παραίτηση του υπουργού Αμυνας Τζον Χίλεϊ, παραιτήθηκε και ο υπουργός Ενοπλων Δυνάμεων Αλ Κάρνς.

Στην επιστολή παραίτησής του προς τον πρωθυπουργό, ο Καρνς έκανε λογο για ανεπαρκή χρηματοδοτηση του σχεδιου αμυντικών επενδύσεων .

Η αποχώρηση του Τζον Χέιλι , νωριτερα την Πέμπτη, συνοδεύτηκε απο μια καυστική δημόσια επιστολή, που αποτελεί μια ακόμη ένδειξη ότι η εξουσία του Στάρμερ εξαντλείται και εκθέτει την κρίση που βρίσκεται στο επίκεντρο της βρετανικής κυβέρνησης: πώς μπορεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες όταν τα διαθέσιμα χρήματα είναι ελάχιστα και ο προϋπολογισμός για την κοινωνική πρόνοια συνεχίζει να αυξάνεται.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ απάντησε με δική του επιστολή στην οποία εξέφραζε τη λύπη του για την παραίτηση του Χιλι , αλλά ανέφερε ότι το σχέδιο θα επιφέρει μια άνευ προηγουμένου αύξηση στις αμυντικές δαπάνες.

«Θα παρέχει τους πόρους που χρειάζεται ο στρατός μας για να μας κρατήσει ασφαλείς και τη σαφήνεια που χρειάζεται η βρετανική αμυντική βιομηχανία για να προγραμματίσει», ανέφερε ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι θα περιλαμβάνει «σημαντικές ανακατανομές» από άλλα υπουργεία για την προστασία της Βρετανίας σε έναν επικίνδυνο κόσμο.

Στην τρίτη θέση η Βρετανία

Η Βρετανία, ιστορικά μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη, βρέθηκε εκτεθειμένη τον περασμένο Μάρτιο, όταν δεν μπόρεσε να αποστείλει αμέσως ένα σύγχρονο πολεμικό πλοίο στην Κύπρο, αφού η αεροπορική της βάση εκεί χτυπήθηκε από ένα drone ιρανικής κατασκευής.

Η Βρετανία είναι πλέον η τρίτη χώρα με τις μεγαλύτερες δαπάνες στο ΝΑΤΟ, έχοντας ξεπεραστεί από τη Γερμανία το 2024, και το επενδυτικό σχέδιο είχε ως στόχο να φέρει τις ένοπλες δυνάμεις σε κατάσταση «ετοιμότητας για πόλεμο».

Ο Στάρμερ έχει δεσμευτεί για τη μεγαλύτερη συνεχή αύξηση των αμυντικών δαπανών από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, με στόχο να τις ανεβάσει στο 3% του εθνικού προϊόντος στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, κάτι που σημαίνει δεκάδες δισεκατομμύρια λίρες επιπλέον χρημάτων για την άμυνα.

Ωστόσο, ο παραιτηθείς Τζον Χιλεϊ δήλωσε ότι το σχέδιο που είχε δει θα αύξανε τις αμυντικές δαπάνες μόνο στο 2,68% το 2030, ενώ αυτές θα φτάσουν ήδη το 2,6% το επόμενο έτος.

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει το 3,7% του ΑΕΠ της για την άμυνα έως το 2030. Η Γαλλία αναμένεται να βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από τη Βρετανία, στο 2,5%.