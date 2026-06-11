Apollo: Στέλεχος λέει ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια «ξεσάλωσαν λίγο»

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Για «τίμημα που θα πληρώσει» για την ευφορία του κλάδου των ιδιωτικών κεφαλαίων μεταξύ 2017 και 2022, έκανε λόγο κορυφαίο στέλεχος της Apollo Global Management, αναφερόμενο στο φθηνό χρέος που τροφοδότησε μια φρενίτιδα σύναψης συμφωνιών,

Ο Σκοτ Κλάινμαν, ο οποίος είναι συμπρόεδρος της Apollo Asset Management, δήλωσε ότι υπήρξε μια «συλλογική αξιολόγηση από επενδυτές [κεφαλαίων] που λένε ότι η αγορά ξεσάλωσε λίγο και ότι θα υπάρξει ένα τίμημα που θα πληρώσουν όσον αφορά το τι σημαίνει αυτό για την απόδοση των ιδιωτικών κεφαλαίων για αυτό… το 2017-22». , μεταδίδουν οι Financial Times.

Οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων αγωνίζονται εδώ και χρόνια να αποχωρήσουν από συμφωνίες που έχουν συναφθεί σε τιμές που δεν μπορούν πλέον να δικαιολογηθούν με υψηλότερα επιτόκια, τα οποία έχουν καταστήσει το χρέος που απαιτείται για τη χρηματοδότηση εξαγορών πιο ακριβό.

Οι όμιλοι έχουν στραφεί σε άλλες στρατηγικές για να αποπληρώσουν τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού έναντι της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων για τη χρηματοδότηση πληρωμών ή της πώλησης εταιρειών στον εαυτό τους χρησιμοποιώντας δομές συνεχιζόμενης επένδυσης.

Ο Κλάινμαν, ο οποίος μιλούσε στο ετήσιο συνέδριο SuperReturn στο Βερολίνο, δήλωσε ότι οι επενδυτές έδειξαν «ποικίλους βαθμούς αποδοχής» σχετικά με την απογοητευτική απόδοση που ήταν πιθανό να δημιουργήσουν οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει τρόπος να το παρακάμψουμε, είναι απλώς μαθηματικά».

Η χρήση «δημιουργικών λύσεων κεφαλαίου» ως εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές εξόδους «δεν λύνει το πρόβλημα», είπε ο Κλάινμαν, αλλά απλώς «το βελτιώνει και το αφήνει για μεταγενέστερη ημερομηνία».

H Apollo παρέμεινε πειθαρχημένη

Το στέλεχος της Apollo επέμεινε ότι η εταιρεία παρέμεινε «πολύ πειθαρχημένη στην αποτίμηση» των επενδύσεών της καθ’ όλη τη διάρκεια της άνθησης των συμφωνιών. Αλλά προέβλεψε ότι θα υπάρξει μια αργή αναδιάρθρωση σε ολόκληρο τον κλάδο, καθώς οι επενδυτές κεφαλαίων θα ανακατανέμουν το κεφάλαιό τους ως απάντηση στην κακή απόδοση.

«Με την πάροδο του χρόνου, θα δείτε επενδυτές με κατώτερη απόδοση να δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν τα επόμενα κεφάλαιά τους ή να συγκεντρώσουν μικρότερα κεφάλαια. Χρειάζεται πολύς χρόνος για να «κλείσει» μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων, αλλά τελικά ο κλάδος βρίσκει την ισορροπία του πριν έρθει ο επόμενος κύκλος», είπε.

Ωστόσο, ένας άλλος εξέχων επενδυτής ιδιωτικών κεφαλαίων, μιλώντας στην ίδια εκδήλωση, δήλωσε ότι οι προοπτικές για τον κλάδο βελτιώνονται.

Ο Γκαμπριέλ Καϊλό της General Atlantic δήλωσε ότι οι διανομές προς τους επενδυτές άρχισαν να αυξάνονται καθώς αίρονταν τα εμπόδια στη σύναψη συμφωνιών.

«Πιστεύω ότι οι αγορές ρευστότητας βελτιώνονται… Αρχίζουμε να επιστρέφουμε κεφάλαια όπως κάναμε στα μεγάλα χρόνια», είπε, με αποδόσεις περίπου 20% της καθαρής αξίας ενεργητικού ετησίως.

Ενώ η ρευστότητα επέστρεφε στις αγορές, «επέστρεφε με διαφορετικές μορφές», πρόσθεσε ο Καϊλό. Αυτό σήμαινε ότι υπήρχε μικρότερη εξάρτηση από τις δημόσιες αγορές – αρχικές δημόσιες προσφορές – για εξόδους, είπε.

Ωστόσο, η επερχόμενη τεράστια IPO της SpaceX θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως «σημείο καμπής» για το ενδιαφέρον στις δημόσιες αγορές, εν μέρει επειδή η κυκλοφορία προχωρούσε παρά το γεγονός ότι δεν είχαν «πάει όλα σύμφωνα με το σχέδιο φέτος».

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, «οι αγορές είναι στην πραγματικότητα ανοιχτές αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Καϊλό. «Αν η IPO πάει καλά, νομίζω ότι όλοι μας είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που οι δημόσιοι επενδυτές θέλουν να επενδύσουν».