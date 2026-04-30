Ναυτιλία: Σοβαρό ατύχημα ναυτικού στο Superstar II

Ο ναυτικός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από το νησί στο νοσοκομείο της Λάρισας στο οποίο υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση

Ακτοπλοΐα 30.04.2026, 13:45
Newsroom

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λάρισας ο λοστρόμος του επιβατηγού οχηματαγωγού ‘’SUPERSTAR II’’ της Seajets ο οποίος έπεσε από ύψος 6 μέτρων από την σκαλωσιά κατά την αποκατάσταση του συρματόσχοινου του καταπέλτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΠΕΝΕΝ το νέο σοβαρότατο εργατικό ατύχημα συνέβη κατά την εργασία αποκατάστασης του συρματόσχοινου του καταπέλτη.

Το ατύχημα συνέβη στην Αλόννησο δίπλα στο Λιμεναρχείο του νησιού!

Ο ναυτικός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από το νησί στο νοσοκομείο της Λάρισας στο οποίο υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση.

Σύμφωνα με τους γιατρούς η κατάσταση του είναι κρίσιμη για τα επόμενα δυο εικοσιτετράωρα αναφέρει η ΠΕΝΕΝ στην ανακοίνωση της.

Η ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει την «εφοπλιστική ασυδοσία στην λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας» και κατηγορεί το Υπουργείο Ναυτιλιας και τις Λιμενικές αρχές ότι «απουσιάζουν εμφαντικά από τους αναγκαίους ελέγχους στα θέματα ασφάλειας στα καράβια».

Η ΠΕΝΕΝ υπογραμμίζει ακόμη ότι «Το πλοίο αυτό ξεκίνησε τα δρομολόγια του στις γραμμές των Σποράδων μόλις χθες, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτηματικά για τον έλεγχο που διενήργησαν οι αρμόδιες αρχές».

Να σημειωθεί ότι το Λιμενικό Σώμα εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό της βλάβης «στον καταπέλτη του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) «ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ ΙΙ» Σημαίας Κύπρου», χωρίς όμως καμία αναφορά στον τραυματισμό του ναυτικού. Οπως αναφέρει, «Το Ε/Γ-Ο/Γ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Βόλο-Σκιάθο-Σκόπελο-Αλόννησο και επιστροφή. Το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι της Αλοννήσου, όπου αποβιβάστηκαν 63 επιβάτες, 11 φορτηγά και 9 Ε.Ι.Χ.. Από τον Λιμενικό Σταθμό Αλοννήσου, απαγορεύτηκε αρχικά ο απόπλους του «ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ ΙΙ», ενώ μετά την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης και διατήρησης αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί, επετράπη ο απόπλους για εκτέλεση μεμονωμένου πλου και με μειωμένη οργανική σύνθεση, με 47 επιβάτες, 10 Ε.Ι.Χ., 5 φορτηγά και 3 δίκυκλα».

Η ανακοίνωση της Seajets

Σε ανακοίνωσή της η Seajets αναφέρει:

«Εκφράζουμε τη λύπη και την συμπαράσταση μας για τον τραυματισμό μέλους του πληρώματός μας, που σημειώθηκε χτες Τετάρτη 29/4 σε ένα από τα πλοία μας.

Ο Ναύκληρος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική νοσηλεία και φροντίδα από τους γιατρούς. Είμαστε δίπλα στον άνθρωπο μας και σε συνεχή επικοινωνία με την οικογένειά του, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, συνεργαζόμενοι με τις αρμόδιες αρχές. Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Αυτή την στιγμή οι σκέψεις και οι ενέργειές μας είναι επικεντρωμένες στην ανάρρωση του Nαύκληρου μας. Η κατάσταση του παραμένει σταθερή μετά τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών και περιμένοντας τα δυο πρώτα σημαντικά 24ωρα. Η επόμενη φάση θα είναι η διαδικασία αποθεραπείας. Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση».

