Starbucks: Η μετεωρική άνοδος και η νέα σελίδα στην Ελλάδα

Ρεκόρ πωλήσεων στη λιανική κατέγραψε παγκοσμίως η Starbucks το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τα έσοδα να αγγίζουν τα 9,53 δισ. δολάρια έναντι των αναμενόμενων για 9,16 δισ. δολάρια. Μεγαλύτερη ανάπτυξη παρουσίασαν τα καταστήματα της εταιρείας στην εγχώρια αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε διεθνές επίπεδο, οι πωλήσεις στα καταστήματα αυξήθηκαν κατά 6,2%, ενώ εκτός των ΗΠΑ η ανάπτυξη στις πωλήσεις ήταν λιγότερο εντυπωσιακή.

Στην ελληνική σκηνή, τα Starbucks γυρίζουν σελίδα, καθώς ό πολυετής κύκλος της οικογένειας Μαρινόπουλου ολοκληρώθηκε με την πώληση των δικαιωμάτων του δικτύου σε Ελλάδα και Κύπρο στον όμιλο Alshaya, στις 7 Απριλίου.

Η επιλογή μάλλον δεν έγινε τυχαία. Ο εν λόγω όμιλος, με έδρα το Κουβέιτ, είναι ένας από τους μεγαλύτερους αδειοδοτημένους συνεργάτες της Starbucks παγκοσμίως και φιλοδοξεί να αναζωογονήσει το ελληνικό δίκτυο Starbacks, το οποίο αριθμεί 30 καταστήματα σε Ελλάδα και 18 σε Κύπρο.

Μετεωρική άνοδος σε πωλήσεις

Στο μεταξύ, η Starbucks καταγράφει παγκοσμίως μια μετεωρική άνοδο σε επισκεψιμότητα και πωλήσεις. Η πασίγνωστη αλυσίδα καφέ αναβάθμισε χθες τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους για συγκρίσιμα κέρδη καθώς και την αύξηση των πωλήσεων ανά κατάστημα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οικονομικής έκθεσης του δεύτερου τριμήνου για το 2026, οι παγκόσμιες πωλήσεις των καταστημάτων Starbucks αυξήθηκαν κατά 6,2%.

Η ιδιαιτέρως θετική αυτή παγκόσμια εικόνα επετεύχθη τόσο μέσω αύξησης στις συγκρίσιμες συναλλαγές κατά 3,8% όσο και μέσα από μια άνοδο στο μέσο ποσό κατανάλωσης ανά πελάτη κατά 2,3% .

Starbucks strikes back

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, η Starbucks άνοιξε 11 νέα καταστήματα, κλείνοντας την εν λόγω περίοδο περίοδο με 41.129 καταστήματα. Από αυτά, το 52% λειτούργησε από την ίδια την εταιρεία και το 48% μέσω αδειοδότησης, όπως αναφέρεται στην έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων

Συνολικά, τα καταστήματα στις ΗΠΑ και την Κίνα αποτελούσαν το 61% του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της εταιρείας, με 16.944 και 7.991 καταστήματα αντίστοιχα.

«Αυτό το τρίμηνο σηματοδότησε ένα ορόσημο για την Starbucks καθώς και μια στροφή στην ανάκαμψή μας», δήλωσε ο CEO της Starbucks Brian Niccol, στο CNBC.

Για το οικονομικό έτος του 2026, η Starbucks δήλωσε ότι οι παγκόσμιες αλλά και οι αμερικανικές πωλήσεις των καταστημάτων που λειτουργούν από την εταιρεία αναμένεται να αυξηθούν κατά τουλάχιστον 5%. Σημειωτέον ότι η προηγούμενη πρόβλεψή της αφορούσε αύξηση 3%.

Η Starbucks αύξησε επίσης την πρόβλεψή της στα non GAAP κέρδη ανά μετοχή σε ένα εύρος 2,25 έως 2,45 δολαρίων, ενώ το προηγούμενο εύρος κυμαινόταν μεταξύ 2,15 και 2,40 δολαρίων ανά μετοχή, όπως αναφέρει η έκθεση με τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2026.

Ο Niccol δήλωσε στο CNBC ότι οι υψηλότερες τιμές στα καύσιμα δεν έχουν αλλάξει ακόμη τη συμπεριφορά των πελατών της Starbucks.

Από την πλευρά της, η CFO της εταιρείας η Cathy Smith τονίζει στην έκθεση αποτελεσμάτων:«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι πρώτα θα έρθει η βελτίωση των εσόδων και έπειτα θα ακολουθήσει η αύξηση των κερδών», συμπληρώνοντας ότι η αύξηση των συνολικών εσόδων και ο αυστηρός έλεγχος των δαπανών απέδωσε καρπούς.

Τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στην εταιρεία ανήλθαν στα 510,9 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη άνοδο σε σχέση με τα 384,2 εκατ. δολάρια του 2025.

ΗΠΑ και Κίνα

Όπως τονίζει η έκθεση, οι πωλήσεις των καταστημάτων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 7,1%, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 4,4% των συγκρίσιμων συναλλαγών και μιας αύξησης κατά 2,6% στο μέσο ποσό κατανάλωσης.

Η αύξηση των πωλήσεων της Starbucks στις ΗΠΑ προήλθε από όλο το μενού της, από τα νέα είδη χειροποίητης αρτοποιίας έως την αυξανόμενη δημοτικότητα του κρύου αφρού πρωτεΐνης, δήλωσε η Cathy Smith στο CNBC.

Από την άλλη πλευρά, στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας, οι πωλήσεις συγκρίσιμων καταστημάτων στην Κίνα αυξήθηκαν οριακά κατά 0,5%, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 2,1% στις συγκρίσιμες συναλλαγές. Η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 1,6% του μέσου ποσού κατανάλωσης ανά πελάτη.

Η Starbucks βασίζεται σε περισσότερες εκπτώσεις στην Κίνα για να προσελκύσει περισσότερες επισκέψεις, με αποτέλεσμα την αύξηση της επισκεψιμότητας κατά 2,1%, αλλά τη μείωση του μέσου ποσού κατανάλωσης ανά πελάτη κατά 1,6%.

Αλλαγή σκυτάλης στην Ελλάδα

Στην εγχώρια σκηνή, μια νέα σελίδα άνοιξε πολύ πρόσφατα για το δίκτυο Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από την πώληση της Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ ΜΑΕ στην Alshaya Group στις αρχές Απριλίου.

Στο χαρτοφυλάκιο του πολυεθνικού παρόχου franchise Alshaya περιλαμβάνονται 50 μάρκες λιανικής, μεταξύ των οποίων τα Starbucks, η H&M, η Foot Locker, τόσο σε Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, όσο και σε Τουρκία και Ευρώπη.

Όπως ανέφερε η Jacqueline Delpippo, Business Manager των Starbucks Ελλάδας και Κύπρου του Ομίλου Alshaya, άμεση προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στη συνέχιση της εξυπηρέτησης των πελατών της Starbucks.

Ακτινογραφώντας, έπειτα, τη δήλωση του Duncan Moir, Προέδρου της Starbucks EMEA, για προσδοκίες ενίσχυσης της Starbucks στην περιοχή, δεν θα ήταν άστοχο να ειπωθεί ότι η εξαγορά στην Ελλάδα από την Alshaya εντάσσεται στο πλάνο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της Starbucks και σε αγορές εκτός ΗΠΑ.