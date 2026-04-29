Goldman Sachs: Απαγορεύει σε στελέχη της τη χρήση Claude της Anthropic στο Χονγκ Κονγκ

Φραγμούς στους τραπεζίτες της στο Χονγκ Κονγκ έβαλε η Goldman Sachs εμποδίζοντας τη χρήση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, σε μια τελευταία ένδειξη του πως η αναδυόμενη τεχνολογία αντιμετωπίζει τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Οι υπάλληλοι της τράπεζας της Wall Street στην κινεζική επικράτεια δεν είχαν πρόσβαση στα μοντέλα Claude ούτε απευθείας ούτε μέσω των εσωτερικών πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης από πριν από λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με τους Financial Times.

Τα δυτικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT της OpenAI και το Claude , απαγορεύονται στην ηπειρωτική Κίνα ως μέρος του λεγόμενου Μεγάλου Τείχους Προστασίας (Great Firewall). Αλλά το Χονγκ Κονγκ λειτουργεί εδώ και καιρό κυρίως εκτός κινεζικής λογοκρισίας και οι περιορισμοί στη χρήση επιβάλλονται από τις ίδιες τις αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Ένα άτομο που γνωρίζει την κίνηση της Goldman Sachs δήλωσε στους FT ότι αυτή προήλθε από την αυστηρή ερμηνεία της σύμβασής της με την Anthropic από την αμερικανική τράπεζα μετά από διαβούλευση με την νεοσύστατη επιχείρηση της Silicon Valley.

Αυτή η ανάγνωση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υπάλληλοι της Goldman στο Χονγκ Κονγκ δεν θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν κανένα προϊόν της Anthropic. Το άτομο είπε ότι αυτό δεν επεκτείνεται σε συμβάσεις με άλλους προμηθευτές τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI.

Ένας εκπρόσωπος της Anthropic δήλωσε στους FT ότι τα μοντέλα Claude της δεν είχαν ποτέ επίσημα «υποστηριχθεί» στο Χονγκ Κονγκ, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Οι αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης είναι επιφυλακτικές ως προς τη χρήση των μοντέλων τους στην Κίνα, εν μέρει λόγω του κινδύνου ορισμένοι τοπικοί φορείς να βρεθούν σε θέση, ώστε να εκπαιδεύσουν νέα μοντέλα.

Η OpenAI κατηγόρησε πέρυσι την κινεζική ανταγωνίστρια DeepSeek ότι χρησιμοποίησε τα μοντέλα της για να εκπαιδεύσει το δικό της μοντέλο, ενώ ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε αυτόν τον μήνα την Κίνα ότι προέβη σε κλοπή «βιομηχανικής κλίμακας» της πνευματικής ιδιοκτησίας των αμερικανικών εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης.

Δεν έχουν αποκαλυφθεί στοιχεία που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό της OpenAI, ενώ η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι οι κατηγορίες του Λευκού Οίκου ήταν «καθαρή συκοφαντία».

Ο νέος περιορισμός στη χρήση του Claude από τους τραπεζίτες της Goldman θα μπορούσε να αποτελέσει πρόκληση για το Χονγκ Κονγκ ως ανερχόμενο οικονομικό και γνωσιακό κόμβο, εάν οι εργαζόμενοι, ειδικά εκείνοι που χρησιμοποιούν το Claude για κωδικοποίηση και χρηματοοικονομική μοντελοποίηση, δεν έχουν πρόσβαση στα πιο προηγμένα μοντέλα και κινδυνεύουν να μείνουν πίσω από άλλες ομάδες ή οργανισμούς.

Θέτει επίσης ερωτήματα για άλλες εταιρείες και ιδρύματα στην πρώην βρετανική επικράτεια που έχουν επιχειρηματικές συμφωνίες με την Anthropic παγκοσμίως και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα μοντέλα της στο Χονγκ Κονγκ. Οι FT δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν εάν άλλες τράπεζες ή εταιρείες έχουν επίσης αποφασίσει να περιορίσουν την πρόσβαση.

Το Χονγκ Κονγκ παραμένει ο κόμβος επενδυτικής τραπεζικής και χρηματοδότησης σε όλη την Κίνα για τις περισσότερες παγκόσμιες τράπεζες, οι οποίες χρησιμοποιούν την περιοχή ως τόπο συντονισμού διασυνοριακών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών, των συγχωνεύσεων και εξαγορών και των πωλήσεων μετοχών.

Η κίνηση της Goldman για τα μοντέλα της Anthropic έρχεται επίσης καθώς το νέο μοντέλο Mythos AI της νεοσύστατης επιχείρησης έχει προκαλέσει ανησυχία μεταξύ κυβερνήσεων και εταιρειών παγκοσμίως ότι θα μπορούσε να σπάσει τα τρέχοντα συστήματα κυβερνοασφάλειας και να θέσει σε κίνδυνο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.