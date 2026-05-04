Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού

Η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τους πληθυσμούς τόνου στο Κιριμπάτι

Κλιματική αλλαγή 04.05.2026, 22:00
Σχολιάστε
Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Newsroom

Η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τους τοπικούς πληθυσμούς τόνου, απειλώντας την οικονομική ραχοκοκαλιά του Κιριμπάτι, μια χώρα που συμπεριλαμβάνει 33 νησιά και βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο απέραντος Ειρηνικός Ωκεανός και τα νησιά που βρίσκονται διάσπαρτα σε αυτόν παράγουν περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου αλιεύματος τόνου. Στο Κιριμπάτι,  πάνω από το 70% των κρατικών εσόδων προέρχεται από την πώληση αδειών αλιείας τόνου σε ξένους στόλους – το υψηλότερο ποσοστό από οποιοδήποτε άλλο έθνος.

Η παγκόσμια αγορά τόνου λέγεται ότι αξίζει περισσότερα από 44 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως

Το Κιριμπάτι έχει μια μικροσκοπική χερσαία μάζα. Όταν όλα τα νησιά συνδυαστούν, έχουν περίπου το μέγεθος της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, διαθέτει μια τεράστια έκταση χωρικών υδάτων, γνωστή και ως Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).

Τι φοβούνται οι επιστήμονες

Με συνολική έκταση άνω των 3,4 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων (1,3 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια), η ΑΟΖ εκτείνεται σε τρία ξεχωριστά μέρη, που περιβάλλουν τις τρεις ομάδες νησιών της χώρας – το Γκίλμπερτ, το Φοίνιξ και το Λάιν.

Συνολικά, αυτή η περιοχή είναι μεγαλύτερη από την Ινδία και προσφέρει πρόσβαση σε έναν ωκεανό πλούσιο σε θαλάσσια ζωή, συμπεριλαμβανομένων των παλαμίδων, των κιτρινόπτερων και των μεγαλόφθαλμων τόνων.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το BBC, ενώ ο ωκεανός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον πολιτισμό, τα μέσα διαβίωσης και την οικονομία του Κιριμπάτι, αποτελεί επίσης τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα.

Οι επιστήμονες φοβούνται ότι τα θερμότερα νερά θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μόνιμη μετακίνηση του τόνου εκτός της ΑΟΖ του σε χαμηλότερες θερμοκρασίες προς τα ανατολικά, μειώνοντας τη ζήτηση από τους ξένους στόλους για άδειες αλιείας, κάτι που θα έπληττε σοβαρά την οικονομία της χώρας.

Οι άδειες

Η παγκόσμια αγορά τόνου αξίζει περισσότερα από 44 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με μια μελέτη.

Για να αλιεύσουν στα ύδατα του Κιριμπάτι, οι ξένοι στόλοι πρέπει πρώτα να λάβουν άδεια από την κυβέρνηση. Στη συνέχεια, πρέπει να καταβάλουν τα απαιτούμενα τέλη και να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες σχετικά με τα όρια αλιευμάτων και την αναφορά αλιευμάτων.

Η πλειονότητα αυτών των αδειών πωλείται σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, οι ΗΠΑ και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Κιριμπάτι συγκέντρωσε 137 εκατομμύρια δολάρια (102 εκατομμύρια λίρες) από την πώληση αδειών αλιείας το 2024, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Αυτό το εισόδημα αποτελεί «κρίσιμη οικονομική σανίδα σωτηρίας», επισημαίνει εκπρόσωπος του υπουργείου Αλιείας της χώρας, προσθέτοντας ότι τέτοιες άδειες συνέβαλαν σχεδόν στα τρία τέταρτα των κρατικών εσόδων μεταξύ 2018 και 2022.

Αυτό ισοδυναμεί περίπου με τα δύο πέμπτα του συνολικού ΑΕΠ του Κιριμπάτι, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι ντόπιοι ψαράδες του Κιριμπάτι θα δουν επίσης μείωση των αλιευμάτων

Η μετανάστευση τόνου

Ο τόνος αντιδρά σε μικρές αλλαγές στη θερμοκρασία του νερού, με ακρίβεια ενός δεκάτου του βαθμού Κελσίου, εξηγούν ειδικοί στην αλιεία. Καθώς η θερμοκρασία του επιφανειακού νερού στον Ειρηνικό Ωκεανό αυξάνεται, ο τόνος μεταναστεύει σε ψυχρότερες περιοχές.

Πολυάριθμες μελέτες αναφέρουν ότι στον Ειρηνικό αυτή η μετανάστευση θα είναι προς τα ανατολικά, μακριά από πολλά νησιωτικά έθνη, συμπεριλαμβανομένου του Κιριμπάτι.

Ο κίνδυνος τα διεθνή αλιευτικά πλοία να μην χρειάζεται να αγοράσουν τις άδειες αλιείας της χώρας «εισάγει σημαντική αστάθεια στα έσοδα της χώρας», προειδοποιούν οι αναλυτές.

Το Κιριμπάτι προβλέπεται να είναι μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο από τη μετανάστευση των αποθεμάτων τόνου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε τον περασμένο Νοέμβριο ο οργανισμός περιφερειακής ανάπτυξης.

Το Υπουργείο Αλιείας του Κιριμπάτι αναφέρει ότι η προκαταρκτική μοντελοποίηση έδειξε ότι «θα μπορούσε να χάσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια σε τέλη πρόσβασης στην αλιεία ετησίως» έως το 2050, εάν οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παρέμεναν υψηλές.

Ωστόσο, βάσει μιας ανάλυσης της βέλτιστης περίπτωσης για πολύ χαμηλότερες εκπομπές, το Υπουργείο αναφέρει ότι «δεν προβλέπεται μείωση της βιομάζας τόνου» στην ΑΟΖ της χώρας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Κοινότητα του Ειρηνικού, οι ντόπιοι ψαράδες στο Κιριμπάτι θα δουν μείωση των αλιευμάτων τόσο σε σενάρια υψηλών όσο και σε σενάρια χαμηλών εκπομπών.

Τα νησιά Line αναμένεται να πληγούν περισσότερο, με εκτιμώμενη απώλεια δύο τρίτων μόνο στο σενάριο χαμηλών εκπομπών. Ταυτόχρονα, ο πληθυσμός του Κιριμπάτι, που ανέρχεται σε περίπου 130.000 κατοίκους, αναμένεται να αυξηθεί, με την ταχεία αστικοποίηση, ιδίως στην πρωτεύουσα Ταράουα, να ασκεί πρόσθετη πίεση στην ήδη περιορισμένη γη και τους πόρους.

Μείωση των τοπικών ιχθυαποθεμάτων

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες σχετικά με τη μείωση των τοπικών ιχθυαποθεμάτων, η οποία συμβάλλει σε μια αυξανόμενη πρόκληση για την επισιτιστική ασφάλεια.

Καθώς τα τοπικά αποθέματα ψαριών βρίσκονται ήδη υπό πίεση, τα νοικοκυριά εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τα εισαγόμενα τρόφιμα. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ προειδοποιεί ότι αυτή η μετατόπιση αυξάνει το κόστος και μειώνει την ποιότητα των θρεπτικών συστατικών, ιδίως στις κοινότητες των απομακρυσμένων νησιών όπου τα ψάρια παραδοσιακά αποτελούσαν την κύρια πηγή πρωτεΐνης.

Σύμφωνα με την Κοινότητα του Ειρηνικού, ο μέσος άνθρωπος στο Κιριμπάτι καταναλώνει περίπου 100 κιλά ψαριών ετησίως. Αυτό συγκρίνεται με περίπου 9 κιλά στις ΗΠΑ και 22 κιλά στην Ιαπωνία.

Νέα προγράμματα στήριξης

Ως απάντηση απέναντι σε αυτή την κατάσταση, τίθενται σε εφαρμογή νέα προγράμματα στήριξης.

Το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (GCF) των Ηνωμένων Εθνών ξεκίνησε πέρυσι το έργο του ύψους 156,8 εκατομμυρίων δολαρίων (116 εκατομμύρια λίρες) με τίτλο «Προσαρμογή των κοινοτήτων και των οικονομιών των νησιών του Ειρηνικού που εξαρτώνται από τον τόνο στην κλιματική αλλαγή», το οποίο καλύπτει 14 χώρες και εδάφη στην περιοχή.

Αυτό «βοηθά τις νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού να προλάβουν την κλιματική αλλαγή ενισχύοντας την επισιτιστική τους ασφάλεια με βάση την καλύτερη πληροφόρηση», επισημαίνουν οι ειδικοί.

Επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ισχυρότερο σύστημα προειδοποίησης, ώστε μέρη όπως το Κιριμπάτι να μπορούν να προβλέπουν καλύτερα την αναδιανομή των αποθεμάτων τόνου και τον οικονομικό της αντίκτυπο. Δεσμεύεται επίσης να διατηρήσει την επισιτιστική ασφάλεια και τα έσοδα της κυβέρνησης παρά τη μείωση της αλιείας σε υφάλους.

«Αυτά τα μέτρα αναμένεται να παρέχουν περίπου τέσσερα εκατομμύρια θρεπτικά ιχθυάλευρα κάθε χρόνο για τις κοινότητες στο Κιριμπάτι», αναφέρει το Υπουργείο Αλιείας.

Η κυβέρνηση του Κιριμπάτι λέει ότι επεκτείνει τις δικές της εγκαταστάσεις επεξεργασίας και κονσερβοποίησης τόνου αντί να πουλάει απλώς άδειες σε ξένα πλοία.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ
Γαλλία: Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει την Ακροδεξιά
World

Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει τη γαλλική Ακροδεξιά
Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή πλήττει δεκάδες νησιά του Ειρηνικού
Ασφαλιστικές: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους στις ΗΠΑ
World

ΗΠΑ: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους
ΗΠΑ: Η λήξη προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
World

ΗΠΑ: Το τέλος προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
Νάγκελ (ΕΚΤ): Θα υποστήριζε αύξηση των επιτοκίων
World

Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων το αρχιγεράκι της ΕΚΤ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εθνική Τράπεζα: Έρχονται ανακοινώσεις για το deal με την Allianz
Τράπεζες

Έρχονται ανακοινώσεις για το deal της Εθνικής με την Allianz

Η Εθνική Τράπεζα θα αποκτήσει ποσοστό 30% στην ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα αποτελεί τον αποκλειστικό της συνεργάτη στον τομέα

Αγης Μάρκου
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ

Η ανακοίνωση της νέας CEO της Lululemon προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πτώση μετοχής και αμφιβολίες για τη στρατηγική της εταιρείας

Νατάσα Σινιώρη
ΦΠΑ: Kούρεμα» έως 80% στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις – Ποιους αφορά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιοι μπορούν να κουρέψουν έως 80% τα πρόστιμα για δηλώσεις ΦΠΑ

Το νέο πλαίσιο ποινών για τις δηλώσεις ΦΠΑ - Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Bimco: Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία για το «Project Freedom»
Ποντοπόρος

Bimco: Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία για το «Project Freedom»

Προβληματίζει η έλλειψη σαφήνειας γύρω από την πρωτοβουλία «Project Freedom» και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext
Xρηματιστήριο Αθηνών

Γιατί το «έξυπνο χρήμα» στρέφεται (τώρα) στο ΧΑ

Παρά τη γεωπολιτική «καταιγίδα», οι εταιρικές συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανεβάζουν στροφές - Πώς η Euronext αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Γιώργος Μανέττας
Πούτιν: Κρύβεται φοβούμενος δολοφονία
Κόσμος

Γιατί κρύβεται ο Πούτιν;

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν ενισχυθεί μετά τις τολμηρές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Ο Mythos, οι κυβερνοαπειλές και η ασφάλεια των συναλλαγών
Τράπεζες

Ο Mythos, οι κυβερνοαπειλές και τα «τείχη» των τραπεζών

Πόσο θωρακισμένες είναι οι ελληνικές τράπεζες απέναντι σε κακόβουλη χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης – Ο Mythos της Anthropic

Αγης Μάρκου
Επενδύσεις: Η εντυπωσιακή ορμή της Gen Z στον κόσμο των αγορών
World

Από... μικροί στα βάσανα - Η Gen Z στις επενδύσεις

Ενας συνδυασμός αιτίων ωθεί τη Γενιά Ζ στις επενδύσεις πολύ νωρίτερα από ό, τι προηγούμενες γενιές

Μελίνα Ζιάγκου
Περισσότερα από Κλιματική αλλαγή
Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή πλήττει δεκάδες νησιά του Ειρηνικού

Η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τους πληθυσμούς τόνου στο Κιριμπάτι

Αγρότες: Επιστροφή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ όσων έλαβαν την ενίσχυση του Μέτρου 23
AGRO

Ποιοι αγρότες θα ενταχθούν ξανά στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ

Τι περιλαμβάνει ρύθμιση για τους αγρότες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές μετά την 1η Ιανουαρίου 2024

Κρήτη: Στο επίκεντρο τα τοπικά προϊόντα ΠΟΠ
AGRO

Στο επίκεντρο τα τοπικά κρητικά προϊόντα ΠΟΠ

Η Κρήτη συμμετείχε στην 6η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση AREPO στις Βρυξέλλες

Σχοινάς: Ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας – Άτυπο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας
AGRO

Ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας - Άτυπο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας

Στη Λευκωσία ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς για το άτυπο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας και Αλιείας

Αγροτικά προϊόντα: Ενισχυμένος ο δείκτης τιμών και τον Απρίλιο
AGRO

Ενισχυμένος ο δείκτης τιμών αγροτικών προϊόντων και τον Απρίλιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Πειραιώς για το δείκτη τιμών στα αγροτικά προϊόντα

ΕΕ: Μέτρα για την στήριξη των παραγωγών ζάχαρης
AGRO

Μέτρα για την στήριξη των παραγωγών ζάχαρης της ΕΕ

Οι αγρότες έχουν ήδη καταβάλει προσπάθεια να μειώσουν τις εκτάσεις ζαχαρότευτλων στην ΕΕ

Γεωργία: Οι αδυναμίες, οι «πληγές» και το στοίχημα της βιωσιμότητας [γραφήματα]
AGRO

Τα δύο βαρίδια της ελληνικής γεωργίας [γραφήματα]

Παραμένουν έντονες οι βασικές διαρθρωτικές αδυναμίες στην ελληνική γεωργία

Ανθή Γεωργίου
Latest News
Wall Street: Βουτιά για Dow, ανοδικά το πετρέλαιο, νέα σύννεφα πολέμου στον Κόλπο
Wall Street

«Γκρέμισαν» τον Dow πετρέλαιο και σύννεφα πολέμου στον Κόλπο

Στη Wall Street υπάρχει ωστόσο αισιοδοξία και πρόβλεψη για εκτίναξη του S&P 500 στις 8.000 μονάδες

Δημήτρης Σταμούλης
Fitch: Μπαίνει στο «μικροσκόπιό» της η ελληνική οικονομία
Economy

Στο «μικροσκόπιο» της Fitch μπαίνει η Ελλάδα

Ποια είναι τα σημεία «κλειδιά» που θα εξετάσει ο οίκος Fitch και πώς επηρεάζει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Γιάννης Αγουρίδης
Τεχνητή νοημοσύνη: Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε τεράστια κέντρα υπολογιστικής ισχύος
Τεχνολογία

Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε γιγα-υποδομές ΑΙ

Οι εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης θα είναι τετραπλάσιες σε μέγεθος από τα «AI Factories»

Δημήτρης Σταμούλης
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ

Η ανακοίνωση της νέας CEO της Lululemon προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πτώση μετοχής και αμφιβολίες για τη στρατηγική της εταιρείας

Νατάσα Σινιώρη
Γαλλία: Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει την Ακροδεξιά
World

Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει τη γαλλική Ακροδεξιά

Ριζοσπαστική η Λεπέν υποστηρίζει τη φορολόγηση των «υπερκερδών της TotalEnergies» - Επηρεασμένος από την εργοδοσία εμφανίζεται ο Μπαρντελά

Αλέξανδρος Καψύλης
Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή πλήττει δεκάδες νησιά του Ειρηνικού

Η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τους πληθυσμούς τόνου στο Κιριμπάτι

Ασφαλιστικές: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους στις ΗΠΑ
World

ΗΠΑ: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους

Οι ασφαλιστικές αναφέρουν αυξανόμενο ενδιαφέρον από «σχεδόν κάθε τομέα», καθώς οι εταιρείες επανεκτιμούν τους κινδύνους ασφαλείας σχετικά με περιστατικά ελεύθερων σκοπευτών, όπως στην περίπτωση του Τσάρλι Κερκ

ΗΠΑ: Η λήξη προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
World

ΗΠΑ: Το τέλος προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις

Πρόγραμμα για επίδομα στέγασης της εποχής Μπάιντεν που εμπόδιζε τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να χάσουν τα σπίτια τους έχει ανακληθεί

Νάγκελ (ΕΚΤ): Θα υποστήριζε αύξηση των επιτοκίων
World

Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων το αρχιγεράκι της ΕΚΤ

Εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό δεν βελτιωθούν σημαντικά στις προβλέψεις της ΕΚΤ ο Νάγκελ θα στηρίξει την αύξηση των επιτοκίων

Φάρμακα αδυνατίσματος: Καμπανάκι στη φαρμακοβιομηχανία για κίνδυνο «φούσκας» – Τι δείχνει έκθεση
World

Θα... ξεφουσκώσουν τα φάρμακα αδυνατίσματος; - Τι δείχνει έκθεση

Τα φάρμακα αδυνατίσματος και διαβήτη αντιπροσωπεύουν πλέον το 38% του συνόλου των προβλεπόμενων εμπορικών εσόδων των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών για το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Feta Production Feels the Aftershocks of Last Year’s Livestock Crisis
English Edition

Feta Production Feels the Aftershocks of Last Year’s Livestock Crisis

Exports to Germany—the leading market for the iconic Greek cheese—fell from 19.1 million euros to 17.2 million euros. The UK also saw a marked decline, with export values dropping by 9.9% and 7.5% respectively.

Αλουμίνιο: Η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα «χτυπά» την αυτοκινητοβιομηχανία και το Ford F-150
World

Το πιο δημοφιλές pick-up της Αμερικής γίνεται θύμα της παγκόσμιας κρίσης

Οι ελλείψεις σε αλουμίνιο και το εκρηκτικό κόστος των πρώτων υλών απειλούν την παραγωγή του Ford F-150 και διαταράσσουν την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιο Κύπελλο: Στον… αέρα η μετάδοση για εκατομμύρια φιλάθλους σε Ινδία και Κίνα
Business of Sport

Σκληρό παζάρι FIFA με Ινδία-Κίνα για τις μεταδόσεις του Μουντιάλ

Η προσφορά 20 εκατ. δολ. της κοινοπραξίας Reliance-Disney της Ινδίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Δημήτρης Σταμούλης
Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»
Μεταφορές

Τι παίζει με τη Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Κινητοποίηση από τον δήμο Θεσσαλονίκης για σενάρια αποχώρησης της Ryanair από το «Μακεδονία» - Τι αναφέρει η Fraport Greece

Λάμπρος Καραγεώργος
Πετρέλαιο: Εκτίναξη των τιμών μετά την επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ
Commodities

Πετρέλαιο: Εκτίναξη των τιμών μετά την επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ

Ξεπέρασε τα 114 δολάρια το Brent

Τζούλη Καλημέρη
Ινδία: Επαναφορά εξαγωγών σιταριού μετά από 4 χρόνια – Υψηλές τιμές και ναύλα περιορίζουν τη ζήτηση
World

Η Ινδία επιστρέφει στις εξαγωγές σιταριού μετά από 4 χρόνια - Αλλά ποιος αγοράζει;

Η Ινδία επανεκκινεί τις εξαγωγές σιταριού μετά από τέσσερα χρόνια, όμως το υψηλό κόστος περιορίζει τις διεθνείς παραγγελίες

Νατάσα Σινιώρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies