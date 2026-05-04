Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού

Η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τους τοπικούς πληθυσμούς τόνου, απειλώντας την οικονομική ραχοκοκαλιά του Κιριμπάτι, μια χώρα που συμπεριλαμβάνει 33 νησιά και βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο απέραντος Ειρηνικός Ωκεανός και τα νησιά που βρίσκονται διάσπαρτα σε αυτόν παράγουν περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου αλιεύματος τόνου. Στο Κιριμπάτι, πάνω από το 70% των κρατικών εσόδων προέρχεται από την πώληση αδειών αλιείας τόνου σε ξένους στόλους – το υψηλότερο ποσοστό από οποιοδήποτε άλλο έθνος.

Το Κιριμπάτι έχει μια μικροσκοπική χερσαία μάζα. Όταν όλα τα νησιά συνδυαστούν, έχουν περίπου το μέγεθος της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, διαθέτει μια τεράστια έκταση χωρικών υδάτων, γνωστή και ως Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).

Τι φοβούνται οι επιστήμονες

Με συνολική έκταση άνω των 3,4 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων (1,3 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια), η ΑΟΖ εκτείνεται σε τρία ξεχωριστά μέρη, που περιβάλλουν τις τρεις ομάδες νησιών της χώρας – το Γκίλμπερτ, το Φοίνιξ και το Λάιν.

Συνολικά, αυτή η περιοχή είναι μεγαλύτερη από την Ινδία και προσφέρει πρόσβαση σε έναν ωκεανό πλούσιο σε θαλάσσια ζωή, συμπεριλαμβανομένων των παλαμίδων, των κιτρινόπτερων και των μεγαλόφθαλμων τόνων.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το BBC, ενώ ο ωκεανός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον πολιτισμό, τα μέσα διαβίωσης και την οικονομία του Κιριμπάτι, αποτελεί επίσης τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα.

Οι επιστήμονες φοβούνται ότι τα θερμότερα νερά θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μόνιμη μετακίνηση του τόνου εκτός της ΑΟΖ του σε χαμηλότερες θερμοκρασίες προς τα ανατολικά, μειώνοντας τη ζήτηση από τους ξένους στόλους για άδειες αλιείας, κάτι που θα έπληττε σοβαρά την οικονομία της χώρας.

Οι άδειες

Η παγκόσμια αγορά τόνου αξίζει περισσότερα από 44 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με μια μελέτη.

Για να αλιεύσουν στα ύδατα του Κιριμπάτι, οι ξένοι στόλοι πρέπει πρώτα να λάβουν άδεια από την κυβέρνηση. Στη συνέχεια, πρέπει να καταβάλουν τα απαιτούμενα τέλη και να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες σχετικά με τα όρια αλιευμάτων και την αναφορά αλιευμάτων.

Η πλειονότητα αυτών των αδειών πωλείται σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, οι ΗΠΑ και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Κιριμπάτι συγκέντρωσε 137 εκατομμύρια δολάρια (102 εκατομμύρια λίρες) από την πώληση αδειών αλιείας το 2024, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Αυτό το εισόδημα αποτελεί «κρίσιμη οικονομική σανίδα σωτηρίας», επισημαίνει εκπρόσωπος του υπουργείου Αλιείας της χώρας, προσθέτοντας ότι τέτοιες άδειες συνέβαλαν σχεδόν στα τρία τέταρτα των κρατικών εσόδων μεταξύ 2018 και 2022.

Αυτό ισοδυναμεί περίπου με τα δύο πέμπτα του συνολικού ΑΕΠ του Κιριμπάτι, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι ντόπιοι ψαράδες του Κιριμπάτι θα δουν επίσης μείωση των αλιευμάτων

Η μετανάστευση τόνου

Ο τόνος αντιδρά σε μικρές αλλαγές στη θερμοκρασία του νερού, με ακρίβεια ενός δεκάτου του βαθμού Κελσίου, εξηγούν ειδικοί στην αλιεία. Καθώς η θερμοκρασία του επιφανειακού νερού στον Ειρηνικό Ωκεανό αυξάνεται, ο τόνος μεταναστεύει σε ψυχρότερες περιοχές.

Πολυάριθμες μελέτες αναφέρουν ότι στον Ειρηνικό αυτή η μετανάστευση θα είναι προς τα ανατολικά, μακριά από πολλά νησιωτικά έθνη, συμπεριλαμβανομένου του Κιριμπάτι.

Ο κίνδυνος τα διεθνή αλιευτικά πλοία να μην χρειάζεται να αγοράσουν τις άδειες αλιείας της χώρας «εισάγει σημαντική αστάθεια στα έσοδα της χώρας», προειδοποιούν οι αναλυτές.

Το Κιριμπάτι προβλέπεται να είναι μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο από τη μετανάστευση των αποθεμάτων τόνου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε τον περασμένο Νοέμβριο ο οργανισμός περιφερειακής ανάπτυξης.

Το Υπουργείο Αλιείας του Κιριμπάτι αναφέρει ότι η προκαταρκτική μοντελοποίηση έδειξε ότι «θα μπορούσε να χάσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια σε τέλη πρόσβασης στην αλιεία ετησίως» έως το 2050, εάν οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παρέμεναν υψηλές.

Ωστόσο, βάσει μιας ανάλυσης της βέλτιστης περίπτωσης για πολύ χαμηλότερες εκπομπές, το Υπουργείο αναφέρει ότι «δεν προβλέπεται μείωση της βιομάζας τόνου» στην ΑΟΖ της χώρας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Κοινότητα του Ειρηνικού, οι ντόπιοι ψαράδες στο Κιριμπάτι θα δουν μείωση των αλιευμάτων τόσο σε σενάρια υψηλών όσο και σε σενάρια χαμηλών εκπομπών.

Τα νησιά Line αναμένεται να πληγούν περισσότερο, με εκτιμώμενη απώλεια δύο τρίτων μόνο στο σενάριο χαμηλών εκπομπών. Ταυτόχρονα, ο πληθυσμός του Κιριμπάτι, που ανέρχεται σε περίπου 130.000 κατοίκους, αναμένεται να αυξηθεί, με την ταχεία αστικοποίηση, ιδίως στην πρωτεύουσα Ταράουα, να ασκεί πρόσθετη πίεση στην ήδη περιορισμένη γη και τους πόρους.

Μείωση των τοπικών ιχθυαποθεμάτων

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες σχετικά με τη μείωση των τοπικών ιχθυαποθεμάτων, η οποία συμβάλλει σε μια αυξανόμενη πρόκληση για την επισιτιστική ασφάλεια.

Καθώς τα τοπικά αποθέματα ψαριών βρίσκονται ήδη υπό πίεση, τα νοικοκυριά εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τα εισαγόμενα τρόφιμα. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ προειδοποιεί ότι αυτή η μετατόπιση αυξάνει το κόστος και μειώνει την ποιότητα των θρεπτικών συστατικών, ιδίως στις κοινότητες των απομακρυσμένων νησιών όπου τα ψάρια παραδοσιακά αποτελούσαν την κύρια πηγή πρωτεΐνης.

Σύμφωνα με την Κοινότητα του Ειρηνικού, ο μέσος άνθρωπος στο Κιριμπάτι καταναλώνει περίπου 100 κιλά ψαριών ετησίως. Αυτό συγκρίνεται με περίπου 9 κιλά στις ΗΠΑ και 22 κιλά στην Ιαπωνία.

Νέα προγράμματα στήριξης

Ως απάντηση απέναντι σε αυτή την κατάσταση, τίθενται σε εφαρμογή νέα προγράμματα στήριξης.

Το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (GCF) των Ηνωμένων Εθνών ξεκίνησε πέρυσι το έργο του ύψους 156,8 εκατομμυρίων δολαρίων (116 εκατομμύρια λίρες) με τίτλο «Προσαρμογή των κοινοτήτων και των οικονομιών των νησιών του Ειρηνικού που εξαρτώνται από τον τόνο στην κλιματική αλλαγή», το οποίο καλύπτει 14 χώρες και εδάφη στην περιοχή.

Αυτό «βοηθά τις νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού να προλάβουν την κλιματική αλλαγή ενισχύοντας την επισιτιστική τους ασφάλεια με βάση την καλύτερη πληροφόρηση», επισημαίνουν οι ειδικοί.

Επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ισχυρότερο σύστημα προειδοποίησης, ώστε μέρη όπως το Κιριμπάτι να μπορούν να προβλέπουν καλύτερα την αναδιανομή των αποθεμάτων τόνου και τον οικονομικό της αντίκτυπο. Δεσμεύεται επίσης να διατηρήσει την επισιτιστική ασφάλεια και τα έσοδα της κυβέρνησης παρά τη μείωση της αλιείας σε υφάλους.

«Αυτά τα μέτρα αναμένεται να παρέχουν περίπου τέσσερα εκατομμύρια θρεπτικά ιχθυάλευρα κάθε χρόνο για τις κοινότητες στο Κιριμπάτι», αναφέρει το Υπουργείο Αλιείας.

Η κυβέρνηση του Κιριμπάτι λέει ότι επεκτείνει τις δικές της εγκαταστάσεις επεξεργασίας και κονσερβοποίησης τόνου αντί να πουλάει απλώς άδειες σε ξένα πλοία.