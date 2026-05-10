Νότια Κορέα: Εμπορικές συνομιλίες προγραμματίζουν Λιφένγκ- Μπέσεντ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Κίνας, Χε Λιφένγκ, θα ηγηθεί αντιπροσωπείας στη Νότια Κορέα η οποία θα προβεί σε εμπορικές διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς ομολόγους του στις 12-13 Μαΐου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας την Κυριακή.

Οι συζητήσεις θα ακολουθήσουν τη συναίνεση που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια προηγούμενων τηλεφωνικών επικοινωνιών και συναντήσεων μεταξύ των κορυφαίων ηγετών των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησής τους στο Μπουσάν τον Οκτώβριο, και θα επικεντρωθούν σε οικονομικά και εμπορικά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με δήλωση που δημοσίευσε το κινεζικό υπουργείο στην ιστοσελίδα του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα αυτή την εβδομάδα και ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει μια μειωμένη σε μέγεθος αντιπροσωπεία CEO επιχειρήσεων να συνοδεύσει τον Τραμπ στο Πεκίνο, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο πηγές.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σε ανάρτησή του στο X: «Την Τετάρτη, θα κάνω στάση στη Σεούλ για συνομιλίες με τον Αντιπρόεδρο της Κίνας Χε Λιφένγκ, πριν συνεχίσω προς το Πεκίνο για τη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Σι».

Ο Τραμπ πρόκειται να επισκεφθεί την Κίνα για μια σύνοδο κορυφής υψηλού διακυβεύματος με τον Σι, με τους δύο ηγέτες να αναμένεται να επικεντρωθούν στην άρση των εντάσεων σχετικά με το εμπόριο και την Ταϊβάν, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα κυριαρχήσει στις συνομιλίες.

Ενώ η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο επέβαλαν αμοιβαία δασμούς στις εξαγωγές της άλλης πλευράς πριν από ένα χρόνο, ο Τραμπ και ο Σι συμφώνησαν σε μια ετήσια εμπορική εκεχειρία κατά τη συνάντησή τους τον Οκτώβριο στη Νότια Κορέα.