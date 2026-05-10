Ρωσία – Ουκρανία: Εκατέρωθεν κατηγορίες για παραβίαση της εκεχειρίας

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουκρανία παραβίασε μία εκεχειρία που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους με την εξαπόλυση drones, αλλά και τη διεξαγωγή βομβαρδισμών πυροβολικού κατά ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών η Ρωσία κατέρριψε 57 ουκρανικά drones, ανακοίνωσε ο στρατός προσθέτοντας ότι η Μόσχα τηρεί την εκεχειρία.

Νωρίτερα, η Ουκρανία είχε κατηγορήσει τη Ρωσία για την πραγματοποίηση επιθέσεων με drones, αλλά και για περίπου 150 αντιπαραθέσεις στο πεδίο της μάχης κατά το τελευταίο 24ωρο, παρά την εκεχειρία με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Τι είπε ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε τριήμερη εκεχειρία από τις 9-11 Μαΐου, ενώ η ευρύτερη ειρηνευτική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται σε τέλμα.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δήλωσε σήμερα το πρωί ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Στην βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου, ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ δήλωσε ότι οκτώ άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με drones στην πρωτεύουσα της περιφέρειας και γύρω οικισμούς.

Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν στη νότια περιφέρεια της Χερσώνας σε ρωσικά πλήγματα από drone και μονάδες πυροβολικού από χθες το πρωί, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν.

Ένα παιδί τραυματίστηκε και υποδομές υπέστησαν ζημιές σε ρωσικές επιθέσεις στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ντνιπροπετροφσκ, δήλωσε ο αξιωματούχος της περιοχής Ολεξάντρ Χάνζα.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 27 drones μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας –μικρότερος αριθμός απ’ ό,τι συνήθως– άλλα ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας τα κατέρριψαν όλα.

Στην πρωινή του αναφορά, το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας δήλωσε ότι 147 συγκρούσεις έλαβαν χώρα κατά μήκος της γραμμής του μετώπου.

Παρά τις αναφορές, Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν κάνει δημοσίως κάποιο σχόλιο για τις όποιες παραβιάσεις της εκεχειρίας, που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και που προέβλεπε επίσης ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από την κάθε πλευρά.