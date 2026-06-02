Ρούμπιο: Μπορεί η διαπραγμάτευση με το Ιράν να μην οδηγήσει σε συμφωνία

Ο Μάρκο Ρούμπιο κατέθεσε στο Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν. Υποστήριξε ότι υπάρχει «προοπτική» για συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει το Ορμούζ άνευ όρων και να διαπραγματευθεί για το ουράνιο.

Κόσμος 02.06.2026, 20:15
Αρχοντία Κάτσουρα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα καταθέτει για δύο ημέρες στα μέλη της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που πρέπει να πείσει το Κογκρέσο για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού, υποστήριξε ότι υπάρχει προοπτική για συμφωνία με το Ιράν. Και μάλιστα, το λέει τη στιγμή που το Ιράν έχει διακόψει τη διαπραγμάτευση, απειλώντας με πλήγματα το Ισραήλ, λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο.

Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να μην καταλήξουν τελικά πουθενά. Και επανέλαβε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι το Ιράν «δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα».

Κόβει από αλλού για να δώσει στην άμυνα

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει την έγκριση του Κογκρέσου για την προτεινόμενη περικοπή 30% στον προϋπολογισμό εξωτερικών υποθέσεων, καθώς επιδιώκει αύξηση 50% στις στρατιωτικές δαπάνες. Επίσης, προτείνονται μεγάλες περικοπές σε πολλά μεγάλα ομοσπονδιακά υπουργεία. Όπως μείωση 19% για το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, μείωση 12,5% για το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ και μείωση 52% για την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Στην εναρκτήρια δήλωσή του, ο Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε την προτεινόμενη από την κυβέρνηση μαζική αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, λέγοντας:

«Μια χώρα που δεν μπορεί να κατασκευάσει πλοία, να παράγει φάρμακα, να ελέγξει τη μετανάστευση ή να έχει πρόσβαση σε ζωτικούς πόρους δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον λαό της, τα συμφέροντά της ή τον τρόπο ζωής της. Έτσι, η εξωτερική μας πολιτική αναπροσανατολίζεται γύρω από τα πραγματικά θεμέλια της εθνικής ισχύος. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Ρούμπιο: Το Ιράν εξακολουθεί να έχει πολλά drones

Ωστόσο η ακρόαση γρήγορα στράφηκε στον πόλεμο στο Ιράν, που έχει διχάσει τους Αμερικανούς και δεν τον υποστηρίζει η πλειονότητα των Ρεπουμπλικάνων.

Ο Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε σε μεγάλο βαθμό τη γλώσσα του Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο. Καθώς και ότι όλο το πολεμικό ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας.


Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης δεν είναι αμελητέες, ούτε έχουν «εξαϋλωθεί», όπως υποστήριζε ο Τραμπ μέχρι τώρα. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η συμβατική πυραυλική ασπίδα του Ιράν είχε διαβρωθεί σημαντικά. Ωστόσο, είπε, η χώρα εξακολουθεί να έχει πολλά drones, καθώς είναι εύκολο να κατασκευαστούν.

«Προοπτική για πρόοδο»

Εμμέσως πλην σαφώς, ο Μάρκο Ρούμπιο παραδέχθηκε επίσης ότι η αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ ότι «όλα θα πάνε καλά» δεν είναι ρεαλιστική. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε στους νομοθέτες ότι βλέπει «προοπτική» για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν.

«Υπάρχει η προοπτική μπροστά μας, η οποία θα μπορούσε να συμβεί σήμερα, θα μπορούσε να συμβεί αύριο, θα μπορούσε να συμβεί την επόμενη εβδομάδα. Για πρώτη φορά, σίγουρα στη μνήμη μου, συμφώνησαν να διαπραγματευτούν πτυχές του πυρηνικού τους προγράμματος που μόλις πριν από ένα μήνα, μόλις πριν από ένα χρόνο, αρνούνταν καν να αναφέρουν, πόσο μάλλον να συμμετάσχουν σε συζητήσεις», είπε.


Ωστόσο, είπε, αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Όταν τον ρώτησαν, ποιες δεσμεύσεις έπρεπε να αναλάβει το Ιράν ώστε οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό της χώρας, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι η «νούμερο ένα» προϋπόθεση ήταν η Τεχεράνη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

«Το άνοιγμα των Στενών σημαίνει τα εξής: Τα πλοία μπορούν να πλέουν σε διεθνή ύδατα με τον τρόπο που μπορούν να κάνουν μέσω άλλων σημείων ελέγχου σε όλο τον κόσμο χωρίς να δέχονται πυρά, χωρίς να πληρώνουν διόδια», είπε.

Αλλά πρόσθεσε ότι το Ιράν έπρεπε επίσης να δεσμευτεί σε συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις για το ουράνιο. «Εκτός από τα Στενά, αυτό είναι το προαπαιτούμενο που ανοίγει την πόρτα για τη δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση είναι ότι πρέπει να δεσμευτούν σε πολύ συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις για… τη διάθεση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που εξακολουθεί να είναι θαμμένο βαθιά σε ένα βουνό κάπου».

Ρούμπιο: «Καμία παραχώρηση στο Ιράν»

Επίσης, απέρριψε το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν οι ΗΠΑ τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης για να βοηθήσουν στις διαπραγματεύσεις.

«Οποιαδήποτε ελάφρυνση των κυρώσεων βασίζεται σε όρους», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται σε αντάλλαγμα για τον λόγο για τον οποίο επιβλήθηκαν αυτές οι κυρώσεις εξαρχής, που είναι το πυρηνικό τους πρόγραμμα».

Για τον ρόλο του Χαμενεΐ

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ερωτήθηκε και τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι είναι «πεπεισμένος» ότι είναι ζωντανός.


Αλλά και ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν «εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο σε κάποιο επίπεδο» στη διαπραγμάτευση. «Αν και όλες οι επικοινωνίες του είναι γραπτές και μέσω μεσαζόντων», είπε.

«Δεν τον έχουμε δει δημόσια και φαντάζομαι, δεδομένου του τι έχει συμβεί σε πολλούς ηγέτες σε αυτό το σύστημα, το να κυκλοφορεί δημοσίως πιθανότατα δεν είναι κάτι που συνιστάται γι’ αυτούς», είπε.

Για την Ταϊβάν

Ο Μάρκο Ρούμπιο ερωτήθηκε και για το πρόγραμμα πώλησης όπλων στην Ταϊβάν. Κυρίως γιατί μετά το ταξίδι Τραμπ στην Κίνα ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι «θα το σκεφτεί».

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε ότι η συμφωνία όπλων των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν δεν βρίσκεται υπό εξέταση αυτή τη στιγμή, παρά την πίεση από την Κίνα. Το Πεκίνο σχεδόν πάντα θέτει το ζήτημα στις συζητήσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει χαρακτηρίσει μεγάλο διαπραγματευτικό χαρτί.

«Μιλούν συνεχώς για πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που καθυστερεί τη λήψη αποφάσεων ή τη λήψη αποφάσεων από τον Λευκό Οίκο», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Είναι κάτι που ο πρόεδρος θα πρέπει να αποφασίσει πότε και πώς θα εκτελεστεί. Έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο, έχει περάσει από έλεγχο, τα χρήματα είναι διαθέσιμα».

Ο Μάρκο Ρούμπιο θύμισε ότι οι ΗΠΑ πούλησαν πρόσφατα όπλα στην Ταϊβάν τον Δεκέμβριο. «Επομένως, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν αμέσως», πρόσθεσε.

Πίεση από τους Δημοκρατικούς

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές πίεσαν πολύ τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, ειδικά για τους πολέμους που διεξάγει ο Τραμπ.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, επέκρινε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ως αποκομμένη από τις προτεραιότητες των Αμερικανών. «Όταν μιλάω στους ψηφοφόρους μου, ζητούν οικονομική ανακούφιση στο εσωτερικό. Όχι αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα ή το Καράκας ή την Τεχεράνη», είπε στον Μάρκο Ρούμπιο. Και τον επέπληξε επειδή δεν παρείχε πληροφορίες στο Κογκρέσο σχετικά με τα σχέδια εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Ο Μάρκο Ρούμπιο στο Κογκρέσο / REUTERS/Kylie Cooper

«Αντίθετα, στείλατε στο Κογκρέσο μια ειδοποίηση για τις πολεμικές εξουσίες, λέγοντας ότι δεν βρισκόμαστε σε ενεργές εχθροπραξίες με το Ιράν. Αλλά οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν και το Ιράν βομβάρδιζε αμερικανικές πρεσβείες και βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή», σημείωσε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο απάντησε υπερασπιζόμενος την απόφαση Τραμπ να πάει σε πόλεμο. Επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι το Ιράν σκόπευε να αναπτύξει τις δυνατότητες συμβατικών όπλων ως «ασπίδα» για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Αυτό που προσπάθησαν να κάνουν είναι να προσπαθήσουν να κατασκευάσουν μια συμβατική ασπίδα και να κρυφτούν πίσω από αυτήν», είπε. Και πρόσθεσε ότι γι’ αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ «θεώρησε επιτακτική την ανάγκη να ξεκινήσει ο πόλεμος».

Πηγή: in.gr

