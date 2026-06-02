Ποσειδώνια 2026: Η ναυτιλία απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις και την πράσινη μετάβαση

Τι ανέφεραν κορυφαίοι παράγοντες της ναυτιλίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ποσειδώνια 2026

Ναυτιλία 02.06.2026, 19:36
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, οι εμπορικές αντιπαραθέσεις και οι αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις αναδιαμορφώνουν το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία καλείται να επιδείξει υψηλά αντανακλαστικά και προσαρμοστικότητα.

Το μήνυμα αυτό κυριάρχησε στα πρώτα συνέδρια και σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «Ποσειδώνια 2026», της μεγαλύτερης ναυτιλιακής έκθεσης παγκοσμίως.

Τον τόνο των συζητήσεων, έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Clarksons Research, Steve Gordon, στο TradeWinds Shipowners Forum, παρουσιάζοντας βασικούς δείκτες που αποτυπώνουν την κατάσταση της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Επτά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως και το 2% του παγκόσμιου στόλου σε χωρητικότητα παραμένουν παγιδευμένα στον Κόλπο

Όπως επισήμανε, η συνολική αξία του παγκόσμιου στόλου μαζί με το βιβλίο παραγγελιών έχει φθάσει τα 2,4 τρισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια. Ωστόσο, η συγκεκριμένη περιουσία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές επίπεδο γεωπολιτικού κινδύνου.

Η ατζέντα στα Ποσειδώνεια 2026

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάσταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ, όπου οι μεταφορές έχουν μειωθεί κατά 95%, οδηγώντας σε απώλεια περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης κρίσης. Παράλληλα, περίπου επτά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως και το 2% του παγκόσμιου στόλου σε χωρητικότητα παραμένουν παγιδευμένα στον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένου του 8% του παγκόσμιου στόλου VLCC και του 3% του στόλου VLGC.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Clarksons, οι διαδοχικές κρίσεις στην Ουκρανία, η δράση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και η ένταση με το Ιράν έχουν επιφέρει μόνιμες αλλαγές στις θαλάσσιες μεταφορές. Οι εμπορικές διαδρομές έχουν αυξηθεί κατά 10% σε σχέση με το 2019, δημιουργώντας νέες απαιτήσεις σε χωρητικότητα και επηρεάζοντας συνολικά τη δομή του παγκόσμιου εμπορίου.

Ωστόσο η αγορά παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Ο δείκτης ναύλων ClarkSea σημείωσε το ισχυρότερο ξεκίνημα έτους που έχει καταγραφεί, ενώ οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων αργού και των πλοίων μεταφοράς υγραερίου κινήθηκαν κοντά στα 40.000 δολάρια ημερησίως.

Ταυτόχρονα, το βιβλίο παραγγελιών αντιστοιχεί στο 21% του σημερινού παγκόσμιου στόλου, με τις παραδόσεις από τα ναυπηγεία να αναμένεται να φθάσουν σε ιστορικό υψηλό το 2027 καθώς ένα από τα βασικά ζητήματα που αναδείχθηκαν ήταν η γήρανση του παγκόσμιου στόλου.

Οι τοποθετήσεις των ηγετικών στελεχών

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της BIMCO και διευθύνων σύμβουλος της Fednav, Paul Pathy, τόνισε ότι η ευελιξία αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό των πλοιοκτητών. Υπογράμμισε μάλιστα ότι ο κλάδος δεν θα πρέπει να εμπλέκεται σε γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά τη διαμάχη ΗΠΑ–Κίνας γύρω από τους δασμούς ως παράδειγμα πολιτικής σύγκρουσης που δεν θα πρέπει να καθορίζει τη στρατηγική της ναυτιλίας.

Ο James Lewis, Vice President Global Operations της Cargill Ocean Transportation, υποστήριξε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα δεν είναι απλώς η ύπαρξη κινδύνων αλλά η ταχύτητα με την οποία μεταβάλλονται οι συνθήκες.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η παρέμβαση του προέδρου της INTERTANKO και επικεφαλής της Westfal-Larsen Management, Rolf Westfal-Larsen Jr, ο οποίος εστίασε στο φαινόμενο του λεγόμενου «σκοτεινού στόλου». Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ανεξέλεγκτη δραστηριότητα πλοίων που λειτουργούν εκτός των διεθνών κανονιστικών πλαισίων συνιστά σοβαρή απειλή για τη διαφάνεια, την ασφάλεια και τον θεμιτό ανταγωνισμό στη ναυτιλία.

Η ενεργειακή μετάβαση στο επίκεντρο

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στην πορεία προς τη ναυτιλία μηδενικών εκπομπών. Από την πλευρά της βιομηχανίας ενέργειας, η Dr Alexandra Ebbinghaus, επικεφαλής απανθρακοποίησης του ναυτιλιακού τομέα της Shell, υποστήριξε ότι το LNG εξακολουθεί να αποτελεί την πλέον ρεαλιστική λύση για τη μείωση των εκπομπών κατά την τρέχουσα μεταβατική περίοδο.

Έντονο προβληματισμό εξέφρασε ο γενικός γραμματέας της ECSA, Σωτήρης Ράπτης, αναφορικά με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Εκπροσωπώντας τους Ευρωπαίους πλοιοκτήτες, ζήτησε σαφείς δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σε περίπτωση επίτευξης παγκόσμιας συμφωνίας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), τα πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα, όπως το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS), θα επανεξεταστούν ή θα καταργηθούν.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες καταβάλλουν περίπου 9 δισ. ευρώ ετησίως μέσω των σχετικών μηχανισμών, θέτοντας το ερώτημα για τον τρόπο αξιοποίησης των συγκεκριμένων πόρων και για το κατά πόσο επιστρέφουν στον κλάδο με τη μορφή επενδύσεων για την πράσινη μετάβαση.

Οι πρώτες συμφωνίες στα Ποσειδώνια 2026

Την αναβίωση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας μέσω της συνεργασίας ελληνικών ναυτιλιακών και ναυπηγικών επιχειρήσεων ανέδειξε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Antipollution και της ONEX για τη ναυπήγηση τεσσάρων σύγχρονων αντιρρυπαντικών σκαφών, με δικαίωμα προαίρεσης (option) για ακόμη τέσσερα, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας στο πλαίσιο της ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια 2026 .

Μνημόνιο συνεργασίας

Παράλληλα μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη χθες μεταξύ των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και της Hyundai Heavy Industries, του μεγαλύτερου ναυπηγικού ομίλου παγκοσμίως, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Ποσειδώνια, παρουσία του Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα και του υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανου Γκίκα.

Η συμφωνία αφορά την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων τόσο για τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος όσο και για την κατασκευή εξειδικευμένων εμπορικών πλοίων, ενώ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της παραγωγικής συνεργασίας και της μεταφοράς τεχνογνωσίας.

