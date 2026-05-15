Άμπου Ντάμπι: Στηρίζει έργο LNG 13 δισ. δολαρίων στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ

Την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου υγροποιημένου φυσικού αερίου αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Λουιζιάνα υποστήριξε το Άμπου Ντάμπι, καθώς η ανησυχία για τη διακοπή του εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί ένα νέο κύμα ενεργειακής ανάπτυξης στις ΗΠΑ.

Ο αμερικανικός ενεργειακός όμιλος Caturus θα αποκαλύψει την Παρασκευή δεσμεύσεις χρηματοδότησης για το Commonwealth LNG, μια τεράστια εγκατάσταση εξαγωγής στο Cameron Parish της Λουιζιάνα, που μπορεί να παράγει 9,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως, αναφέρουν οι Financial Times.

Ο όμιλος έχει συγκεντρώσει 9,75 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση έργου για την κατασκευή του εργοστασίου, σε μια κίνηση που υπογραμμίζει πώς τα ορυκτά καύσιμα των ΗΠΑ έχουν γίνει κρίσιμο στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο από τότε που ο πόλεμος στο Ιράν έκλεισε το Ορμούζ.

«Η μεγαλύτερη μετατόπιση που έχει σημειωθεί στην αγορά σήμερα λόγω του πολέμου είναι στο LNG», δήλωσε σε συνέντευξή του στους FT ο Μπεν Ντελ, διευθύνων σύμβουλος της Kimmeridge και πρόεδρος του Commonwealth LNG.

«Οι αγοραστές πρέπει να αναζητήσουν ασφάλεια εφοδιασμού και να διαφοροποιήσουν τις αγορές τους, κάτι που τους ωθεί να λαμβάνουν περισσότερα αμερικανικά φορτία».

Η Caturus υποστηρίζεται από τον αμερικανικό επενδυτικό όμιλο Kimmeridge και την Mubadala Energy, θυγατρική ενός κρατικού επενδυτικού ταμείου του Άμπου Ντάμπι, και την καναδική CPP Investments. Η Mubadala Energy συνεισέφερε μετοχικό κεφάλαιο στη χρηματοδότηση του έργου για το Commonwealth LNG μαζί με την CPP, την BlackRock, την Ares Management και την EOC Partners.

Το Άμπου Ντάμπι επενδύσει σε αμερικανική ενέργεια λόγω Ορμούζ

Η επένδυση της Mubadala Energy αποτελεί μέρος μιας αύξησης των επενδύσεων από Μέση Ανατολή στην ενέργεια των ΗΠΑ, από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να απελευθερώσει την «αμερικανική ενεργειακή κυριαρχία». Το έργο ήταν το πρώτο που έλαβε μια ζωτικής σημασίας άδεια εξαγωγής υπό την κυβέρνηση Τραμπ και έχει λάβει άλλες κρίσιμες εγκρίσεις από τις αμερικανικές αρχές.

Τον περασμένο μήνα, η κρατική ενεργειακή εταιρεία των ΗΑΕ Adnoc δήλωσε ότι σχεδίαζε να επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή μιας επιχείρησης φυσικού αερίου στις ΗΠΑ. Τον Νοέμβριο, η Saudi Aramco ανακοίνωσε 17 συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες με πιθανή αξία άνω των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Αντνάν Μπου Φατίμ, διευθύνων σύμβουλος της Mubadala Energy, δήλωσε στους FT ότι η επένδυση της εταιρείας στην Caturus και η χρηματοδότηση του Commonwealth LNG δεν καθοδηγήθηκε από τον πόλεμο του Ιράν, αλλά ήταν μια «μακροπρόθεσμη επένδυση σε μία από τις πιο δυναμικές αγορές ενέργειας στον κόσμο».

«Έχουμε παρατηρήσει ότι οι ΗΠΑ επεκτείνουν τη θέση τους ως παγκόσμιος ηγέτης στο LNG. Επομένως, είναι απολύτως λογικό για μια εταιρεία όπως η Mubadala Energy να έχει θέση σε αυτήν την αγορά», είπε.

Η ικανότητα εξαγωγής LNG των ΗΠΑ προβλέπεται να διπλασιαστεί σε 241 εκατομμύρια τόνους έως το 2035, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Rapidan Energy Group.

Αρκετά άλλα έργα, συμπεριλαμβανομένων των Delfin LNG και Texas LNG, αναμένουν τελικές επενδυτικές αποφάσεις και θα ωθήσουν την ικανότητα των ΗΠΑ υψηλότερα εάν εγκριθούν.

Ο Άλεξ Μάντον, αναλυτής της Rapidan, δήλωσε: «Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει βάλει στο περιθώριο τις προτεινόμενες επεκτάσεις LNG του Κατάρ και των ΗΑΕ και έχει αφαιρέσει περίπου 80 εκατομμύρια τόνους από την αγορά αυτή τη στιγμή».

«Η Ρωσία εξακολουθεί να υπόκειται σε περιορισμούς λόγω κυρώσεων, η Αυστραλία βρίσκεται σε στασιμότητα και η Μοζαμβίκη αντιμετωπίζει προκλήσεις: έτσι μένουν μόνο οι ΗΠΑ για να παρέχουν ανάπτυξη σε κλίμακα».

Το Commonwealth LNG έχει υπογράψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας με πολλούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των Aramco Trading, Glencore, Mercuria και Petronas, οι οποίες αναμένεται να αποφέρουν 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα από εξαγωγές όταν ξεκινήσουν οι εργασίες το 2030.

Η απόφαση της Caturus να επενδύσει στο Commonwealth LNG έρχεται μετά την ανακοίνωση τον Μάρτιο από την ανταγωνίστρια Venture Global για επέκταση ύψους 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων του εργοστασίου LNG CP2, που βρίσκεται επίσης στο Cameron Parish.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον Johnson, ο οποίος εκπροσωπεί τη Λουιζιάνα, δήλωσε ότι το έργο Commonwealth LNG θα εδραιώσει την πολιτεία στην πρωτοπορία της «ατζέντας ενεργειακής κυριαρχίας των Ρεπουμπλικανών».