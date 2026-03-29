Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι

Μια ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones προκάλεσε «σημαντικές» ζημιές σε ένα από τα εργοστάσια της Emirates Global Aluminium στο Αμπού Ντάμπι και τραυμάτισε αρκετούς υπαλλήλους της κρατικής εταιρείας.

Η Emirates Global Aluminium (EGA), ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αλουμινίου στον κόσμο, δήλωσε ότι στόχος της επίθεσης ήταν το εργοστάσιό της στο Al Taweelah, στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το εργοστάσιο στο Al Taweelah παρήγαγε 1,6 εκατομμύρια τόνους χυτού μετάλλου πέρυσι.

Η επίθεση έλαβε χώρα μια μέρα μετά την επίθεση σε δύο από τα μεγαλύτερα χαλυβουργεία του Ιράν, καθώς οι βιομηχανικές υποδομές αποτελούν όλο και περισσότερο στόχο επιθέσεων.

Η Emirates Global Aluminium είναι κοινή ιδιοκτησία του Mubadala, ενός από τα κρατικά επενδυτικά ταμεία του Αμπού Ντάμπι, και της Investment Corporation of Dubai.

March 29, 2026

Φόβοι για την εφοδιαστική αλυσίδα στο αλουμίνιο

Οι φόβοι ότι η σύγκρουση θα περιορίσει την προσφορά αλουμινίου από την περιοχή του Κόλπου έχουν ήδη προκαλέσει «αγορές πανικού» από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, ανέφερε η FT την περασμένη εβδομάδα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν υποστεί το κύριο βάρος των επιθέσεων του Ιράν εναντίον των συμμάχων της Ουάσιγκτον στον Κόλπο, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο τους εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας πριν από τέσσερις εβδομάδες.

Νέα άνοδος για το αλουμίνιο

Οι επιθέσεις αποτελούν ένα ακόμη πλήγμα για τη βιομηχανία πρώτων υλών της περιοχής, καθώς οι παραγωγοί εμποδίζονται σε μεγάλο βαθμό να εξάγουν λόγω του ουσιαστικού κλεισίματος του Στενών του Ορμούζ.

Οι σοβαρές ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις πιθανώς θα παρατείνει το χρόνο που θα χρειαστεί για να επανέλθουν οι δραστηριότητες στο φυσιολογικό επίπεδο όταν τελειώσει ο πόλεμος.

Οι τιμές του αλουμινίου, που είχαν ήδη αρχίσει να αυξάνονται πριν από τη σύγκρουση, σημείωσαν περαιτέρω άνοδο, καθώς οι έμποροι και οι αγοραστές εστιάζουν στο ενδεχόμενο σύσφιξης των αγορών και συρρίκνωσης των παγκόσμιων αποθεμάτων. Η Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύει περίπου το 9% της παγκόσμιας προσφοράς και μεγάλο μέρος αυτής βρίσκεται πλέον μπλοκαρισμένο στο Ορμούζ. Οι υψηλότερες τιμές των πρώτων υλών θα επιβαρύνουν τις παγκόσμιες οικονομίες, σύμφωνα με την Goldman Sachs Group.