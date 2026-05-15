Κίνα – ΗΠΑ: Πώς παρά την κρίση απέτρεψαν την περαιτέρω άνοδο τιμών στο πετρέλαιο

Πώς επέδρασε οι αύξηση των εξαγωγών των ΗΠΑ και η δραστική μείωση των εισαγωγών πετρελαίου από την Κίνα

Πετρέλαιο 15.05.2026, 19:14
Σχολιάστε
Κίνα – ΗΠΑ: Πώς παρά την κρίση απέτρεψαν την περαιτέρω άνοδο τιμών στο πετρέλαιο
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κρίσιμη στήριξη παρείχαν ΗΠΑ και Κίνα στην αγορά πετρελαίου καθώς με τις παρεμβάσεις τους συνέβαλαν στην άμβλυνση της τεράστιας διαταραχής στην προσφορά στη Μέση Ανατολή και εμπόδισαν τις τιμές της ενέργειας να εκτοξευθούν ακόμη υψηλότερα.

Η Κίνα και οι ΗΠΑ, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, ασκούν σημαντική επιρροή στην αγορά πετρελαίου και τη χρησιμοποιούν για να καλύψουν το κενό στην προσφορά.

Η αγορά πετρελαίου έχει χάσει εξαγωγές περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα (bpd) από τον Περσικό Κόλπο λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας αυτή την εβδομάδα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού πετρελαίου στην ιστορία, που αντιστοιχεί σε περίπου το 10% της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης. Ωστόσο, οι τιμές του αργού πετρελαίου έκλεισαν την Πέμπτη λίγο πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, τιμή χαμηλότερη από εκείνη που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια μικρότερων διακοπών εφοδιασμού, όπως αυτή που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Μια εξήγηση είναι ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, ασκούν σημαντική επιρροή στην αγορά πετρελαίου και τη χρησιμοποιούν για να καλύψουν το κενό στην προσφορά. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και σημαντικός εξαγωγέας.

Αύξηση των εξαγωγών, μείωση των εισαγωγών

Σύμφωνα με τον ΔΟΕ, οι εξαγωγές πετρελαίου από χώρες εκτός Μέσης Ανατολής, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, αυξήθηκαν κατά 3,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, η Κίνα μείωσε τις εισαγωγές πετρελαίου κατά 3,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στη συνολική ημερήσια κατανάλωση της Ιαπωνίας.

Συνολικά, οι κινήσεις αυτές ανέρχονται σε 7,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή περίπου το 70% των εξαγωγών που χάθηκαν από τον Κόλπο. Η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ινδία, εν τω μεταξύ, έχουν μειώσει συνολικά τις εισαγωγές τους κατά 3,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τα ευρήματα του IEA.

«Οι ΗΠΑ και η Κίνα παρέχουν σημαντικές μορφές προσαρμογής για να αντισταθμίσουν τη διακοπή των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο», δήλωσε ο αναλυτής της Deutsche Bank Michael Hsueh στους πελάτες του σε σημείωμα την Τρίτη.

Αυτός είναι πιθανώς ο λόγος για τον οποίο οι διεθνείς τιμές αναφοράς του αργού πετρελαίου Brent δεν έχουν εκτοξευθεί στα 120 δολάρια ανά βαρέλι, ανέφερε ο Hsueh.

Η μείωση των εισαγωγών της Κίνας είναι «αξιοσημείωτη» και αποτελεί «το σημαντικότερο μεμονωμένο παράγοντα» που εξηγεί γιατί οι τιμές του πετρελαίου δεν είναι υψηλότερες, ανέφερε ο Martijn Rats, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της Morgan Stanley, σε σημείωμα που απέστειλε στους πελάτες του τη Δευτέρα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα. Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν για να υποστηριχθεί η ελεύθερη ροή ενέργειας, σύμφωνα με δήλωση του Λευκού Οίκου.

Δεν είναι σαφές, ωστόσο, πότε το στενό θα ανοίξει ξανά στην εμπορική ναυτιλιακή κίνηση σε επίπεδα που πλησιάζουν τα προπολεμικά.

Ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε στην CNBC την Παρασκευή ότι ο κόσμος γνωρίζει ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να αυξήσει την προσφορά πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων από τις ΗΠΑ. Ο Ράιτ είπε ότι η Κίνα, ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας στον κόσμο, θα αγοράσει περισσότερο πετρέλαιο από τις ΗΠΑ στο μέλλον.

«Υπάρχει μια φυσική εμπορική συναλλαγή ενέργειας εκεί», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ στο CNBC προσθέτοντας: «Υποψιάζομαι ότι θα δούμε αύξηση στις εισαγωγές πετρελαίου τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Πίεση στα αποθέματα

Το ερώτημα είναι αν οι ΗΠΑ και η Κίνα μπορούν να διατηρήσουν τις αυξημένες εξαγωγές και τις μειωμένες εισαγωγές τους έως ότου ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, ανέφερε ο Rats.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας, η Κίνα διέθετε 1,4 δισεκατομμύρια βαρέλια στο στρατηγικό της απόθεμα πετρελαίου, το μεγαλύτερο στον κόσμο, τον Δεκέμβριο του 2025. Το Πεκίνο φαίνεται να μπορεί να αυτοσυντηρηθεί για μήνες και πιθανώς για το υπόλοιπο του έτους, ακόμη και αν τα αποθέματά του μειωθούν κατά αρκετά εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, δήλωσε ο Rats.

Τα αποθέματα των ΗΠΑ, από την άλλη πλευρά, βρίσκονται υπό πίεση, δήλωσε ο Rats. Η αύξηση των εξαγωγών των ΗΠΑ προέρχεται κυρίως από τα αποθέματά τους, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού αποθέματος, και όχι από αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, δήλωσε ο αναλυτής.

«Η ικανότητα των ΗΠΑ να διατηρήσουν αυτό το υψηλό επίπεδο εξαγωγών είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, αλλά φαίνεται να βρίσκεται υπό μεγαλύτερη πίεση», δήλωσε ο Rats.

Οι ΗΠΑ διέθεταν αποθέματα 413 εκατομμυρίων βαρελιών στο τέλος του περασμένου έτους, τα δεύτερα μεγαλύτερα στον κόσμο. Τον Μάρτιο συμφώνησαν να διαθέσουν 172 εκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματά τους ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών
World

«Ο Μοναχός» στην κάλπη: Γκάνγκστερ διεκδικεί έδρα στο Δουβλίνο
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
English Edition

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
Samsung: Η εκρηκτική άνοδος φέρνει κέρδη αλλά και νέες προκλήσεις
Τεχνολογία

Η θεαματική επιστροφή της Samsung στην εποχή της AI
Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ
ΗΠΑ: Στη σειρά οι τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά της Caesars Entertainment απο τον πρέσβη Τίλμαν Φερτίτα
World

Ποιοί θα χρηματοδοτήσουν τη νέα αγορά του αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία ;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία [Μέρος Α]
Experts

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από ενοίκια - Η κλίμακα

Οι κωδικοί που πρέπει να εστιάσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων - Τι θα πρέπει να προσέξουν

Απόστολος Αλωνιάτης
ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Τι σημαίνει για τις τράπεζες πιθανή αύξηση των επιτοκίων

Οι αγορές προεξοφλούν άνοδο έως και 50 μονάδες βάσης στα επιτόκια, με άμεσο όφελος στα έσοδα από τόκους και νέες προκλήσεις στη χρηματοδότηση

Αγης Μάρκου
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή
Κόσμος

Γιατί το ΝΑΤΟ πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων

Ο επικεφαλής της NATO, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους του αμυντικού κλάδου στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα

Γιάννης Αγουρίδης
Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας
Τηλεπικοινωνίες

Nέες επενδύσεις σε 5G και οπτική ίνα

Επενδύσεις σε FTTH και 5G, εντατικός ανταγωνισμός, συνδυαστικά πακέτα και ψηφιακές υπηρεσίες διαμορφώνουν ένα νέο κύκλο για τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα

Γιώργος Πολύζος
Ταϊβάν: Γιατί αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι
Κόσμος

Γιατί η Ταϊβάν αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι

Ωστόσο, οι επίσημες ανακοινώσεις και δηλώσεις μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνουν πολλά σχόλια των ΗΠΑ σχετικά με την Ταϊβάν

Γιάννης Αγουρίδης
ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ
Business

Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ της ΔΕΗ

Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρές προοπτικές πίσω από την αύξηση κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ της ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Apivita: Τα «βαρίδια» του 2025 και οι νέοι ορίζοντες
Business

Πώς η Apivita θα «σβήσει» τις ζημιές του... 2025 - Το νέο story

Αισιοδοξία εκπέμπει η Apivita, παρά τις «χαμηλές πτήσεις» του διαρρεύσαντος έτους - Πώς θα υπερκεράσει τις αρνητικές επιδόσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βρετανία: Ο επίδοξος… διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές
World

Ο επίδοξος... διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές

Το ενδεχόμενο η Βρετανία να...στρίψει αριστερά υπό την ηγεσία του Μπέρναμ προκαλεί πλέον ανησυχία στους επενδυτές

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Πετρέλαιο
Ενεργειακή κρίση: Ποιες πρωτεύουσες της ΕΕ χτύπησε περισσότερο
Ενέργεια

Ποιες πρωτεύουσες της ΕΕ έπληξε η ενεργειακή κρίση

Η πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή έχει πυροδοτήσεις την ενεργειακή κρίση - Σημαντικές αυξήσεις και στην Αθήνα

Κίνα – ΗΠΑ: Πώς παρά την κρίση απέτρεψαν την περαιτέρω άνοδο τιμών στο πετρέλαιο
Πετρέλαιο

Πώς Κίνα - ΗΠΑ «συγκρατούν» το πετρέλαιο στα 100 δολ.

Πώς επέδρασε οι αύξηση των εξαγωγών των ΗΠΑ και η δραστική μείωση των εισαγωγών πετρελαίου από την Κίνα

Δημήτρης Σταμούλης
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια
Ενέργεια

Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια

Τι φέρνει η τετραμερής Υπουργική Συνάντηση για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπό τον Έλληνα ΥΠΕΝ Σταύρο Παπασταυρου, με συμμετοχή Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας

HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας
Πετρέλαιο

Από πετρέλαιο της Λ. Αμερικής τα καύσιμα στην Ελλάδα

Πώς η HELLENiQ ENERGY αντικατέστησε το ιρακινό πετρέλαιο με ποσότητες ακόμη και από τη Λατινική Αμερική

Χρήστος Κολώνας
Ενεργειακό κόστος: Η Ευρώπη μετρά το κόστος από την γεωπολιτική κρίση
Ενέργεια

Η Ευρώπη μετρά το κόστος της ενεργειακής κρίσης

Το υπόγειο παζάρι για τα αποθέματα και τα ελλείμματα και το παρασκήνιο πίσω από το σχέδιο κοινών αποθεμάτων και την αθόρυβη στροφή προς μόνιμο μηχανισμό κρίσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΑΔΜΗΕ: Στο 1 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την ΑΜΚ
Business

Στο 1 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Η τιμή διάθεσης των μετοχών του ΑΔΜΗΕ ορίστηκε σε ποσό ίσο με την ονομαστική αξία των νέων μετοχών

Στενά του Ορμούζ: Οι ροές πετρελαίου αυξάνονται, και άλλα τάνκερ αποχωρούν
Πετρέλαιο

«Ανοίγει» το Ορμούζ, αυξάνονται τα γεμάτα τάνκερ που αποχωρούν

Τέσσερα πλοία, το καθένα από τα οποία μεταφέρει 2 εκατ. βαρέλια κυρίως ιρακινού αργού, έχουν περάσει από τις 10 Μαΐου

Latest News
Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών
World

«Ο Μοναχός» στην κάλπη: Γκάνγκστερ διεκδικεί έδρα στο Δουβλίνο

Ο Τζέρι Χατς διεκδικεί την κοινοβουλευτική έδρα στο Δουβλίνο που άφησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Επαφές στο περιθώριο του Europe Gulf Forum είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για οικονομία, ασφάλεια και ναυσιπλοΐα

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
English Edition

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators

Building owners and property managers have until June 30 to register elevators or face penalties that could reach €5,000, with authorities also warning of possible shutdowns in serious cases

Samsung: Η εκρηκτική άνοδος φέρνει κέρδη αλλά και νέες προκλήσεις
Τεχνολογία

Η θεαματική επιστροφή της Samsung στην εποχή της AI

Η ζήτηση για memory chips εκτόξευσε τα κέρδη και την κεφαλαιοποίηση της Samsung σε ιστορικά υψηλά

Γιώργος Πολύζος
Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ

Οι ξενοδόχοι στις αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ. μιλούν για χαμηλή πληρότητα - Οι φϊλαθλοι μιλούν για τα πανάκριβα εισιτήρια

ΗΠΑ: Στη σειρά οι τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά της Caesars Entertainment απο τον πρέσβη Τίλμαν Φερτίτα
World

Ποιοί θα χρηματοδοτήσουν τη νέα αγορά του αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία ;

Ο δισεκατομυριούχος των ξενοδοχείων, του real estate και ιδιοκτήτης της ομάδας των Houston Rockets (NBA) Τιλμαν Φερτίτα, αυτή την περίοδο είναι πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία

ΗΠΑ: Σε συζητήσεις με τη Δανία για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]
World

Συζητήσεις ΗΠΑ-Δανίας για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]

Σύμφωνα με αναφορές, η πρόταση των ΗΠΑ θα προβλέπει ότι οι τρεις νέες βάσεις θα ορίζονται επίσημα ως κυρίαρχο έδαφος των ΗΠΑ

Big Tech: Στροφή σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Big Tech στρέφονται σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI

Alphabet, Amazon και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί αντλούν δανεισμό εκτός Wall Street, καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτοξεύονται

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές
World

Η Κίνα ψάχνει εργοστάσια, η Ευρώπη ψάχνει διέξοδο

Οι πιέσεις στον κλάδο οδηγούν ευρωπαϊκούς και κινεζικούς ομίλους σε νέες συμφωνίες για την παραγωγή αυτοκινήτων

Δημήτρης Σταμούλης
B/innovate: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης
Κοινωνία

«Είστε όλοι νικητές»: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης του B/innovate

Η μεγάλη γιορτή της μαθητικής επιχειρηματικότητας στον «Φάρο» του ΚΠΙΣΝ ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφήνοντάς μας γεμάτους αισιοδοξία για το μέλλον

Microsoft: Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ήδη την εργασία
Tεχνητή νοημοσύνη

Η εργασία αλλάζει με την AI, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν

Νέα έρευνα της Microsoft δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερα από τις επιχειρήσεις

Greece Unveils €150M AI Plan for Small Businesses
English Edition

Greece Unveils €150M AI Plan for Small Businesses

The government says the new funding scheme will help small and medium-sized companies adopt artificial intelligence through training, consulting services and new equipment

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα
World

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα

Προϋπολογισμός – μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοασφάλεια: 28 fake apps στο Google Play υπόσχονταν ιστορικό κλήσεων
Τεχνολογία

Απάτη CallPhantom στο Google Play: Πληρώνεις για ψεύτικα αρχεία καταγραφής

Η ESET αποκάλυψε το CallPhantom, ένα δίκτυο 28 πλαστών εφαρμογών στο Google Play που υπόσχονταν πρόσβαση σε ιστορικό κλήσεων και SMS οποιουδήποτε αριθμού, αλλά παρέδιδαν ψεύτικα δεδομένα

Greece Plans Tough New Rules for E-Scooters
English Edition

Greece Plans Tough New Rules for E-Scooters

The government announced a proposed crackdown on electric scooters, including a complete ban for minors, while also calling for restrictions on ATV rentals on Greek islands amid growing road safety concerns

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση Σωκράτη Φάμελλου
Πολιτική

Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies