Κίνα – ΗΠΑ: Πώς παρά την κρίση απέτρεψαν την περαιτέρω άνοδο τιμών στο πετρέλαιο

Κρίσιμη στήριξη παρείχαν ΗΠΑ και Κίνα στην αγορά πετρελαίου καθώς με τις παρεμβάσεις τους συνέβαλαν στην άμβλυνση της τεράστιας διαταραχής στην προσφορά στη Μέση Ανατολή και εμπόδισαν τις τιμές της ενέργειας να εκτοξευθούν ακόμη υψηλότερα.

Η αγορά πετρελαίου έχει χάσει εξαγωγές περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα (bpd) από τον Περσικό Κόλπο λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας αυτή την εβδομάδα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού πετρελαίου στην ιστορία, που αντιστοιχεί σε περίπου το 10% της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης. Ωστόσο, οι τιμές του αργού πετρελαίου έκλεισαν την Πέμπτη λίγο πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, τιμή χαμηλότερη από εκείνη που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια μικρότερων διακοπών εφοδιασμού, όπως αυτή που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Μια εξήγηση είναι ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, ασκούν σημαντική επιρροή στην αγορά πετρελαίου και τη χρησιμοποιούν για να καλύψουν το κενό στην προσφορά. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και σημαντικός εξαγωγέας.

Αύξηση των εξαγωγών, μείωση των εισαγωγών

Σύμφωνα με τον ΔΟΕ, οι εξαγωγές πετρελαίου από χώρες εκτός Μέσης Ανατολής, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, αυξήθηκαν κατά 3,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, η Κίνα μείωσε τις εισαγωγές πετρελαίου κατά 3,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στη συνολική ημερήσια κατανάλωση της Ιαπωνίας.

Συνολικά, οι κινήσεις αυτές ανέρχονται σε 7,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή περίπου το 70% των εξαγωγών που χάθηκαν από τον Κόλπο. Η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ινδία, εν τω μεταξύ, έχουν μειώσει συνολικά τις εισαγωγές τους κατά 3,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τα ευρήματα του IEA.

«Οι ΗΠΑ και η Κίνα παρέχουν σημαντικές μορφές προσαρμογής για να αντισταθμίσουν τη διακοπή των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο», δήλωσε ο αναλυτής της Deutsche Bank Michael Hsueh στους πελάτες του σε σημείωμα την Τρίτη.

Αυτός είναι πιθανώς ο λόγος για τον οποίο οι διεθνείς τιμές αναφοράς του αργού πετρελαίου Brent δεν έχουν εκτοξευθεί στα 120 δολάρια ανά βαρέλι, ανέφερε ο Hsueh.

Η μείωση των εισαγωγών της Κίνας είναι «αξιοσημείωτη» και αποτελεί «το σημαντικότερο μεμονωμένο παράγοντα» που εξηγεί γιατί οι τιμές του πετρελαίου δεν είναι υψηλότερες, ανέφερε ο Martijn Rats, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της Morgan Stanley, σε σημείωμα που απέστειλε στους πελάτες του τη Δευτέρα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα. Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν για να υποστηριχθεί η ελεύθερη ροή ενέργειας, σύμφωνα με δήλωση του Λευκού Οίκου.

Δεν είναι σαφές, ωστόσο, πότε το στενό θα ανοίξει ξανά στην εμπορική ναυτιλιακή κίνηση σε επίπεδα που πλησιάζουν τα προπολεμικά.

Ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε στην CNBC την Παρασκευή ότι ο κόσμος γνωρίζει ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να αυξήσει την προσφορά πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων από τις ΗΠΑ. Ο Ράιτ είπε ότι η Κίνα, ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας στον κόσμο, θα αγοράσει περισσότερο πετρέλαιο από τις ΗΠΑ στο μέλλον.

«Υπάρχει μια φυσική εμπορική συναλλαγή ενέργειας εκεί», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ στο CNBC προσθέτοντας: «Υποψιάζομαι ότι θα δούμε αύξηση στις εισαγωγές πετρελαίου τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Πίεση στα αποθέματα

Το ερώτημα είναι αν οι ΗΠΑ και η Κίνα μπορούν να διατηρήσουν τις αυξημένες εξαγωγές και τις μειωμένες εισαγωγές τους έως ότου ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, ανέφερε ο Rats.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας, η Κίνα διέθετε 1,4 δισεκατομμύρια βαρέλια στο στρατηγικό της απόθεμα πετρελαίου, το μεγαλύτερο στον κόσμο, τον Δεκέμβριο του 2025. Το Πεκίνο φαίνεται να μπορεί να αυτοσυντηρηθεί για μήνες και πιθανώς για το υπόλοιπο του έτους, ακόμη και αν τα αποθέματά του μειωθούν κατά αρκετά εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, δήλωσε ο Rats.

Τα αποθέματα των ΗΠΑ, από την άλλη πλευρά, βρίσκονται υπό πίεση, δήλωσε ο Rats. Η αύξηση των εξαγωγών των ΗΠΑ προέρχεται κυρίως από τα αποθέματά τους, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού αποθέματος, και όχι από αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, δήλωσε ο αναλυτής.

«Η ικανότητα των ΗΠΑ να διατηρήσουν αυτό το υψηλό επίπεδο εξαγωγών είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, αλλά φαίνεται να βρίσκεται υπό μεγαλύτερη πίεση», δήλωσε ο Rats.

Οι ΗΠΑ διέθεταν αποθέματα 413 εκατομμυρίων βαρελιών στο τέλος του περασμένου έτους, τα δεύτερα μεγαλύτερα στον κόσμο. Τον Μάρτιο συμφώνησαν να διαθέσουν 172 εκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματά τους ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση.