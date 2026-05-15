ELBISCO: Τι απαντά για τις δικαστικές εξελίξεις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η πρόσφατη δικαστική εξέλιξη αφορά ένα μεμονωμένο και περιορισμένης εμβέλειας σκέλος της αναιρετικής διαδικασίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό αναφέρει η ELBISCO σε ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, τονίζοντας ότι «η συγκεκριμένη απόφαση της Ολομέλειας αφορά έναν μόνο από τους πολλούς λόγους αναίρεσης που έχει καταθέσει η εταιρεία μας».

Ενδιάμεσο δικαστικό μέσο

«Η πρόσφατη εξέλιξη», συνεχίζει, «δεν ολοκληρώνει τη δικαστική διαδικασία, ούτε μεταβάλλει τη συνολική εικόνα της υπόθεσης, καθώς οι υπόλοιποι λόγοι – που είναι και ουσιαστικότεροι – δεν έχουν ακόμα εξεταστεί». Πρόκειται, όπως λέει, για ένα περιορισμένο ενδιάμεσο δικαστικό στάδιο σε μια σύνθετη, μακροχρόνια και συνεχιζόμενη νομική διαδρομή.

Η Elbisco A.Ε. διαθέτει μερικές από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες μάρκες στην Ελλάδα, όπως Elite, Αλλατίνη, Κρίς Κρίς, Βοσινάκη και Forma

Η ELBISCO, σημειώνει, «συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της, χωρίς καμία επίπτωση στην επιχειρησιακή της δραστηριότητα. Παραμένει συνεπής στη στρατηγική της, εξακολουθεί να παράγει με υπευθυνότητα, να στηρίζει τους ανθρώπους και τους συνεργάτες της και να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα στους καταναλωτές».

Προσηλωμένη στη θεσμική διαδικασία

Κλείνοντας επισημαίνει ότι «παραμένει προσηλωμένη στη θεσμική διαδικασία, με πλήρη σεβασμό προς τον Άρειο Πάγο και τη Δικαιοσύνη, καθώς και εμπιστοσύνη στην ορθή απονομή της».

Η Elbisco A.Ε. διαθέτει μερικές από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες μάρκες στην Ελλάδα, όπως Elite, Αλλατίνη, Κρίς Κρίς, Βοσινάκη και Forma. Για την Elbisco Α.Ε. η αναζήτηση της προϊοντικής ανανέωσης και της καινοτομίας αποτελεί τον κεντρικό άξονα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η εταιρεία, με μία μακρόχρονη πορεία στην βιομηχανία τροφίμων, εστιάζει στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων που προσφέρουν απόλαυση, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα και την ασφάλεια.