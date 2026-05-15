Euroxx Securities: Νέα τιμή στόχος στη μετοχή του ΟΤΕ – Ποιες οι προοπτικές

Σύσταση «αύξηση θέσεων» από «θέσεις ανάλογες της αγοράς» (Overweight από Equalweight) με νέα τιμή στόχο τα 21,3 ευρώ από 17,9 ευρώ, εξέδωσε για την μετοχή του ΟΤΕ, η Euroxx Securities.

Η εξέλιξη αυτή είναι απόρροια των επικαιροποιημένων εκτιμήσεών της, που λαμβάνουν υπόψη τη διατηρήσιμη λειτουργική δυναμική της εταιρείας στους βασικούς τομείς δραστηριότητας και την ανθεκτική θέση της σε μια αγορά με ολοένα εντονότερο ανταγωνισμό.

Euroxx Securities: Ελκυστικό το προφίλ του ΟΤΕ

Ο ΟΤE συνδυάζει ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη και ελκυστικό προφίλ ρίσκου-απόδοσης, προσφέροντας και ισχυρές μερισματικές αποδόσεις, υποστηριζόμενες από την ισχυρή δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF).

Προβλέπει διανομές 560 εκατ. ευρώ ετησίως το 2027-2028, κατανεμημένες μεταξύ μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών σε αναλογία 67% / 33%, κάτι που συνεπάγεται μερισματική απόδοση 5,5% και μέρισμα ανά μετοχή 0,98-1,00 ευρώ.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA στις 5,4 φορές για το 2026, με discount περίπου 11% έναντι αντίστοιχων διεθνών ομίλων.