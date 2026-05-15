ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο οι επαγγελματίες που αμφισβήτησαν τα τεκμήρια

Σε εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων 690 ελευθέρων επαγγελματιών που αμφισβήτησαν τα τεκμήρια φορολόγησης το 2025 θα βρεθούν 690 ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί και θα περιλαμβάνουν εισοδήματα, καταθέσεις και δαπάνες διαβίωσης όχι μόνο των ίδιων αλλά και της οικογενειάς τους, και διασταυρώσεις στοιχείων που μπορεί να φτάσουν έως και πέντε χρόνια πίσω.

Οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής δεν θα περιοριστούν μόνο στην επαγγελματική δραστηριότητα των φορολογουμένων, όπως τιμολόγια, επαγγελματικές δαπάνες, βιβλία και δεδομένα της πλατφόρμας myDATA. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν τραπεζικές καταθέσεις, θυρίδες, χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, κρυπτονομίσματα, μετρητά ακόμη και οι καθημερινές δαπάνες όπως λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τηλεφωνίας αλλά και δίδακτρα σε φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία.

Παράλληλα, στο «μάτι» των ελεγκτών θα βρεθούν και οι δαπάνες για ταξίδια στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ενώ θα εξεταστούν και τα εισοδήματα ή τα περιουσιακά στοιχεία συζύγων και τέκνων.

Οι πληροφορίες αυτές θα αξιολογηθούν από τον φοροελεγκτικό μηχανισμό με υπαρκτό τον κίνδυνο επιβολής πρόσθετων φόρων και προστίμων.

Ο έλεγχος διενεργείται εντός 12 μηνών από την κοινοποίηση της εντολής και με την ολοκλήρωσή του εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται διαγράφεται ή επιστρέφεται.

Ήδη οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι που διαφωνούν με τον φόρο που προκύπτει από το τεκμαρτό εισόδημα και έχουν συμπληρώσει στη φετινή φορολογική τους δήλωση τους ειδικούς κωδικούς 443-444, μέσω των οποίων δηλώνεται επισήμως η αμφισβήτηση των τεκμηρίων, θα πρέπει έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2026 να υποβάλουν στην πλατφόρμα myBusinessSupport το ειδικό ερωτηματολόγιο των 20 ερωτήσεων. Σημειωτέον ότι η μη εμπρόθεσμη υποβολή του συνεπάγεται αυτοδίκαια την απώλεια του δικαιώματος αμφισβήτησης των τεκμηρίων.

Το ερωτηματολόγιο

Μέσα από το αναλυτικό ερωτηματολόγιο, οι φορολογούμενοι καλούνται να αποκαλύψουν πλήρη εικόνα της οικονομικής τους κατάστασης, δηλώνοντας μεταξύ άλλων στοιχεία για:

Τραπεζικούς λογαριασμούς προσωπικούς και επαγγελματικούς

Επενδύσεις και συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό

Τυχόν μίσθωση τραπεζικής θυρίδας

Επενδύσεις σε έργα τέχνης, τιμαλφή και συλλογές

Αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη αναψυχής και αεροσκάφη

Διαθέσιμα μετρητά

Διαθέσιμα κρυπτονομίσματα

Αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης για κύρια και δευτερεύουσες κατοικίες, μαζί με τις αντίστοιχες δαπάνες

Λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες

Ασφαλιστήρια οχημάτων και δικύκλων

Προγράμματα ασφάλισης ζωής, υγείας και συνταξιοδότησης

Ασφαλιστικά συμβόλαια κατοικιών

Δαπάνες για σχολεία, φροντιστήρια, αθλητικές δραστηριότητες και διατροφή

Ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό

Η διαδικασία ελέγχου

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ενεργοποιείται με την επιλογή φορολογικού ελέγχου, ο φορολογούμενος ενημερώνεται ότι η Φορολογική Διοίκηση έχει το δικαίωμα:

Να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή μέσω έμμεσων τεχνικών ελέγχου.

Να επεκτείνει τον έλεγχο σε προηγούμενα φορολογικά έτη, αλλά και σε άλλες φορολογίες ή φορολογικά αντικείμενα, ειδικά όταν τα δηλωθέντα στοιχεία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική εικόνα του φορολογουμένου.

Ο έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός δώδεκα μηνών από την κοινοποίηση της σχετικής εντολής. Μετά την ολοκλήρωσή του εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, μέσω της οποίας είτε θα βεβαιώνονται πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις είτε θα διαγράφονται ή θα επιστρέφονται ποσά φόρου που δεν οφείλονται.

Ας σημειωθεί ότι σε σχέση με το 2024, ο αριθμός των προσφυγών παρουσιάζει μείωση, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στον εξονυχιστικό φορολογικό έλεγχο που ακολουθεί την αμφισβήτηση των τεκμηρίων και λειτουργεί αποτρεπτικά για αρκετούς επιτηδευματίες. Είναι ενδεικτικό ότι το 2024 μόλις 1.037 επιτηδευματίες αμφισβήτησαν το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης, σε σύνολο 2.603 που είχαν αρχικά κινήσει τη διαδικασία, με αρκετούς τελικά να κάνουν πίσω και να αποσύρονται μπροστά στην ένταση και την έκταση του φορολογικού ελέγχου.