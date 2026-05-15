Παραγωγικότητα: Γιατί οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις «ανεβάζουν»

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αποτελεί η παραγωγικότητα. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΣΕΒ και παρουσιάστηκε χθες από τον πρόεδρο του ΣΕΒ Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ Νίκο Βέττα. Παράλληλα, η παραγωγικότητα εργασίας στην Ελλάδα παραμένει σε απόσταση από την Ευρώπη, ενώ ένα πρόσθετο ζήτημα αποτελεί το γεγονός πως η παραγωγικότητα στις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις είναι πιο κοντά στην αντίστοιχη των μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ενώ στις μικρότερες ελληνικές το κενό μεγαλώνει.

Υπάρχει σημαντική απόσταση παραγωγικότητας μεταξύ μεγάλων και μικρότερων επιχειρήσεων, ενώ όσο πιο μεγάλη η επιχείρηση, τόσο πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο τείνει να είναι η παραγωγικότητά της. Οι μεγάλες επιχειρήσεις βρίσκονται εγγύτερα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τι φανερώνει το μέγεθος των επιχειρήσεων για την παραγωγικότητα

Στην Ελλάδα, οι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις δημιουργούν €14.000 ανά εργαζόμενο, οι Μικρές €19.000, αυτές με 20-49 εργαζόμενους δημιουργούν €25.000, οι Μεσαίες δημιουργούν €39.000 και οι Μεγάλες 72.000. Τα αντίστοιχα νούμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι €42.000 για τις Πολύ Μικρές, €51.000 για τις Μικρές, €57.000 για τις επιχειρήσεις με 20-49 εργαζόμενους, €68.000 για τις Μεσαίες και €87.000 για τις Μεγάλες. Δηλαδή οι Πολύ Μικρές υπολείπονται κατά 67% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, οι μικρές κατά 63, οι με 20-49 εργαζόμενους κατά 55%, οι Μεσαίες κατά 43% και οι μεγάλες κατά 17%.

Η Ελλάδα έχει μικρότερο ποσοστό μεγάλων επιχειρήσεων (250+ εργαζόμενοι) σε σχέση με την ΕΕ, καθώς είναι το 0,1%, ενώ στην ΕΕ είναι 0,2%. Επίσης έχει σημαντικά λιγότερες Μεσαίες επιχειρήσεις καθώς αντιπροσωπεύουν το 0,5% έναντι 0,8% στην ΕΕ.

Κεντρικός παράγοντας που εξηγεί τη χαμηλή παραγωγικότητα είναι το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων και κεφαλαίου ανά εργαζόμενο. Στους περισσότερους κλάδους, το κεφάλαιο ανά εργαζόμενο είναι πολλαπλάσιο στην ΕΕ σε σχέση με την Ελλάδα. Η έλλειψη επενδύσεων σε εξοπλισμό, τεχνολογία και παραγωγικές υποδομές δεν βοηθούν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την αποδοτικότητα της εργασίας.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, υποστήριξε ότι η αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων μέσω συγχωνεύσεων, επενδύσεων και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για υψηλότερη παραγωγικότητα, καλύτερους μισθούς και μεγαλύτερη ευημερία.

Την ίδια στιγμή, ανέδειξε ως κρίσιμους παράγοντες για το μέλλον της οικονομίας την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, την επιστροφή εξειδικευμένων Ελλήνων του εξωτερικού και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

«Είναι αναγκαία η συγχώνευση των επιχειρήσεων ώστε να μεγαλώσουν και να αυξηθεί η παραγωγικότητα για να μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερη ευημερία σαν κοινωνία» σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπ. Θεοδωρόπουλος, τονίζοντας ότι αποτελεί στόχο να πειστούν οι επιχειρήσεις να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ υπογράμμισε πως δεν μπορεί να βελτιωθεί η παραγωγικότητα της οικονομίας με μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις επειδή δεν έχουν τα κεφάλαια για να αναπτυχθούν.

«Έχουμε στην Ελλάδα μόνο 657 επιχειρήσεις με πάνω από 250 ανθρώπους. Αυτός είναι ένας πολύ μικρός αριθμός για την ελληνική οικονομία» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρόπουλος

Τι γίνεται σε κλαδικό επίπεδο

Η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ κλάδων κατ’ αναλογία και με τα παραγωγικά τους χαρακτηριστικά, την κεφαλαιακή ένταση και την τεχνολογική τους βάση. Σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά εργαζόμενο, ο Χρηματοπιστωτικός τομέας βρίσκεται στην κορυφή (€157.300 ανά εργαζόμενο) και ακολουθούν η Βιομηχανία με €62.900 και ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφοριών & Επικοινωνιών με €59.700. Όμως, στις Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες απασχολείται το 1,6% του ενεργού πληθυσμού, στη Βιομηχανία το 9,5% και στις Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών το 2,4%.

Οι κλάδοι με την υψηλότερη απασχόληση επιδεικνύουν σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα: Στο Εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) απασχολείται το 17,1% και η παραγωγικότητα είναι στα €25.200, ενώ στα Καταλύματα και Εστίαση που απασχολείται το 14,2% η παραγωγικότητα είναι €20.400 ανά εργαζόμενο.

Θεοδωρόπουλος: Η παραγωγικότητα είναι εθνικός στόχος

Ο πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος δήλωσε: «Η παραγωγικότητα δεν είναι τεχνικός δείκτης. Είναι εθνικός στόχος. Και δεν έχει καμία σχέση με την εντατικοποίηση της εργασίας. Είναι η δυνατότητα μιας οικονομίας να παράγει περισσότερη αξία με τους ίδιους πόρους. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα μεγάλωσε το ΑΕΠ της κυρίως επειδή αυξήθηκε η απασχόληση και μειώθηκε η ανεργία. Αυτό όμως δεν αρκεί πλέον. Με τη δημογραφική πίεση να εντείνεται και τα περιθώρια περαιτέρω αύξησης της απασχόλησης να περιορίζονται, η παραγωγικότητα γίνεται ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, καλύτερων μισθών και ουσιαστικής σύγκλισης με την Ευρώπη. Για τη χαμηλή παραγωγικότητα δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι. Ευθύνη έχουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και η Πολιτεία. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν περισσότερο, να καινοτομήσουν, να μεγαλώσουν και να αξιοποιήσουν νέες τεχνολογίες. Και η Πολιτεία πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα στηρίζει την παραγωγή, τις επενδύσεις, τις δεξιότητες, τη χρηματοδότηση, την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε διατηρήσιμη ανάπτυξη και καλύτερο επίπεδο ζωής για όλους».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας σημείωσε ότι την περίοδο 2000-2024, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 22% σε σταθερές τιμές. Η αύξηση δεν προήλθε από βελτίωση της παραγωγικότητας, αλλά κυρίως από την αύξηση της απασχόλησης: το ποσοστό των εργαζομένων στον πληθυσμό αυξήθηκε κατά 26%.

Ακόμη, ο ίδιος πρόσθεσε πως αυτή η δυναμική τείνει να εξαντλήσει τα όριά της καθώς η ανεργία μειώνεται, η δεξαμενή νέων εργαζομένων περιορίζεται και οι δημογραφικές τάσεις είναι αρνητικές. Συνεπώς, η μελλοντική αύξηση του εισοδήματος και της οικονομικής δραστηριότητας δεν μπορεί να βασιστεί στην αύξηση της απασχόλησης, αλλά θα πρέπει να προέλθει από αύξηση της παραγωγικότητας.