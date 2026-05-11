MSCI και αποτελέσματα περιμένει το ΧΑ, ένα άτυπο ρεκόρ της ΔΕΗ, τι συμβαίνει με Epsilon Net, ποιοι έδωσαν το «παρών» στο Παρίσι, άρχισαν… οι ακτοπλοϊκές 

Inside Stories 11.05.2026, 07:00
Πυκνή αυτή τη εβδομάδα που ανοίγει σήμερα, με σχεδόν όλες οι αγορές του κόσμου στρέφουν πλέον το βλέμμα στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Ζινπίνγκ, που εκτός απροόπτου θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Μαΐου.  

Δεν είναι λίγοι όσοι θεωρούν ότι από το κλίμα και τα μηνύματα αυτής της συνάντησης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η επόμενη φάση της αμερικανικής στρατηγικής, τόσο απέναντι στην Κίνα όσο και σε μια σειρά γεωπολιτικών και εμπορικών μετώπων, και όχι μόνο σε αυτό της Μέσης Ανατολής.  

 ———- 

 Ψυχραιμία 

 Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που οι αγορές, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αρνούνται να μπουν σε καθεστώς πανικού.  

Το πετρέλαιο δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο αρχικό ανοδικό ξέσπασμα μετά την πρώτη ημέρα της κρίσης στον Περσικό Κόλπο, ενώ αρκετοί βασικοί δείκτες συνεχίζουν να κινούνται κοντά σε ιστορικά υψηλά.  

Στην πραγματικότητα, αρκετά χαρτοφυλάκια αντιμετώπισαν τη διόρθωση περισσότερο ως ευκαιρία επανατοποθετήσεων παρά ως λόγο δραστικής μείωσης ρίσκου.  

Το μοτίβο είναι πλέον γνώριμο… η γεωπολιτική ένταση αυξάνει τη νευρικότητα, αλλά η ρευστότητα παραμένει αρκετή ώστε να απορροφά γρήγορα τους κραδασμούς. 

 ———-  

 MSCI και αποτελέσματα 

 Στο Χ.Α., η προσοχή μεταφέρεται πλέον στα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν αυτήν την εβδομάδα, αλλά και στην αυριανή, 12 Μαΐου, όταν και θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις του MSCI, στην πρώτη τριμηνιαία αναδιάρθρωση δεικτών για το 2026, με αρκετούς διαχειριστές να έχουν ήδη ξεκινήσει προσαρμογές θέσεων ενόψει πιθανών εισροών και εκροών.  

Πηγές της στήλης όμως υποβαθμίζουν τα σενάρια πιθανόν αλλαγών στους ελληνικούς δείκτες, καθώς «τρέχει» το δωδεκάμηνο πριν την ανακατάταξη της αγοράς στις ανεπτυγμένες.  

Όπερ σημαίνει ότι τα σπουδαία θα έρθουν τον επόμενο Μάιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ακόμη και εμμέσως η ελληνική αγορά δεν θα επηρεαστεί (σ.σ. από άλλες αλλαγές).  

Και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται να δούμε κάποια έκπληξη, αν και ο MSCI παραμένει φειδωλός στις αλλαγές.  

 ———— 

 Ρεκόρ… παρακολούθησης 

 Στο μεταξύ, μαθαίνω ότι όλοι… παροικούντες της Λ. Αθηνών, θα παρακολουθήσουν τινί τρόπο τη γενική συνέλευση της ΔΕΗ την Πέμπτη.  

Φυσικά θεωρείται κομβική για τη ΔΕΗ, καθώς θα εγκρίνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ, ανοίγοντας ουσιαστικά το μεγαλύτερο επενδυτικό κεφάλαιο στην ιστορία του ομίλου.  

Θα έχουν προηγηθεί και τα αποτελέσματα του ομίλου, αύριο, 12 Μαΐου, όπως και το call του επικεφαλής Γιώργου Στάσση μέσα στην ημέρα, αλλά δεν αναμένεται να δώσει περισσότερα πέραν αυτών των σχεδίων του.  

 Μεγάλες ροές 

Στα χρηματιστηριακά γραφεία θεωρούν ήδη κρίσιμο το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της αύξησης εμφανίζεται ουσιαστικά προεξασφαλισμένο, μετά τη δημόσια πρόθεση συμμετοχής τόσο του Δημοσίου όσο και της CVC, που ελέγχουν συνολικά άνω του 45% του μετοχικού κεφαλαίου.  

Ήδη από την ανακοίνωση της ΑΜΚ η μετοχή βρίσκεται 1 ευρώ υψηλότερα, από τα 18,10 ευρώ στα 19,10 ευρώ, με σχεδόν 23 εκατ. τεμάχια να έχουν αλλάξει χέρια από τις 24 Απριλίου. 

Τεράστιοι οι όγκοι, και ακόμη πιο μεγάλο το ενδιαφέρον.  

Όπως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και ο μηχανισμός συμμετοχής των υφιστάμενων μικρομετόχων, καθώς η διοίκηση επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στη διατήρηση των ποσοστών όσων επιθυμούν να ακολουθήσουν την αύξηση.  

——–  

Μαγνήτης ο ελληνικός κλάδος επιχειρηματικού λογισμικού  

 Έντονη κινητικότητα φαίνεται πως καταγράφεται το τελευταίο διάστημα γύρω από την Epsilon Net, με την αγορά να συζητά εδώ και καιρό ότι η General Atlantic, που απέκτησε τον έλεγχο της εταιρείας, εξετάζει τις στρατηγικές της επιλογές, συμπεριλαμβανομένου ακόμη και ενός σεναρίου αποεπένδυσης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, έχει ήδη εμφανιστεί ενδιαφερόμενος επενδυτής – επίσης ξένο fund –, ενώ οι σχετικές διεργασίες φέρονται να βρίσκονται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο.  

Αν και επισήμως δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση, οι πρώτες εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για αποτίμηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές υπεραξίες για την General Atlantic, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον που εξακολουθεί να συγκεντρώνει ο ελληνικός κλάδος επιχειρηματικού λογισμικού και ψηφιακού μετασχηματισμού.  

———-  

Ηχηρό ελληνικό «παρών» στο Παρίσι  

 Με ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα για την ελληνική παρουσία ολοκληρώθηκε στο Παρίσι το ετήσιο συνέδριο της TP ICAP Group για τις ευρωπαϊκές εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.  

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν περισσότερες από 130 εταιρείες και περίπου 250 θεσμικοί επενδυτές, ενώ από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν οι Alter Ego Media, Qualco, AVAX, Intralot και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.  

Σύμφωνα με στελέχη που συμμετείχαν στις συναντήσεις, το ενδιαφέρον των ξένων funds για τις ελληνικές εταιρείες ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, επιβεβαιώνοντας ότι μετά τη συμφωνία εξαγοράς του Athens Stock Exchange από το Euronext η ελληνική αγορά αρχίζει να μπαίνει πιο ενεργά στο «ραντάρ» της γαλλικής χρηματιστηριακής κοινότητας.  

Οι ελληνικές εταιρείες πραγματοποίησαν δεκάδες one-to-one meetings με θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι εμφανίζονται ολοένα και πιο πρόθυμοι να εξετάσουν επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά.  

Εκπρόσωποι των εταιρειών σημειώνουν ότι το ενδιαφέρον από τη γαλλική πλευρά ήταν εμφανώς ενισχυμένο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς αρκετοί Γάλλοι επενδυτές εμφανίζονται ανήσυχοι για τις εξελίξεις στη γαλλική οικονομία και σταδιακά στρέφονται προς άλλες ευρωπαϊκές αγορές με καλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές και πιο ελκυστικές αποτιμήσεις.  

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική αγορά φαίνεται να επανατοποθετείται στον ευρωπαϊκό επενδυτικό χάρτη, αποκτώντας αυξημένη ορατότητα στους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.  

————  

 Απορίες…  

 Επανέρχονται στην επικαιρότητα από την πλευρά των ακτοπλοϊκών εταιρειών τα αιτήματα για έκτακτη ενίσχυση από την κυβέρνηση, με βασικό επιχείρημα το αυξημένο κόστος καυσίμων και την πίεση που αυτό ασκεί στη λειτουργική τους κερδοφορία.  

Ωστόσο, τα σχετικά αιτήματα προκαλούν εύλογο προβληματισμό στην αγορά, καθώς το ίδιο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει σήμερα ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής επιχειρηματικότητας – και κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ούτε την κεφαλαιακή επάρκεια, ούτε τη χρηματοοικονομική ευχέρεια των μεγάλων ακτοπλοϊκών ομίλων.  

Πολύ περισσότερο, όταν οι συγκεκριμένες εταιρείες προέρχονται από μια περίοδο ιστορικά υψηλής κερδοφορίας, ως αποτέλεσμα της εκρηκτικής ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία χρόνια, ενώ πίσω τους βρίσκονται ισχυροί μέτοχοι με δυνατότητα στήριξης όπου αυτό απαιτείται.  

Σε αυτό το περιβάλλον, αρκετοί θεωρούν ότι η συζήτηση για οριζόντιες κρατικές ενισχύσεις χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και σαφή κριτήρια.  

——–  

Ανεβάζουν ρυθμούς 

Μετά και τα πρώτα αποτελέσματα των τραπεζών, φαίνεται ότι η στεγαστική πίστη έχει βρεθεί στο ραντάρ των επενδυτών του κλάδου. 

Πέραν των επί μέρους επιδόσεων μάλιστα, το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ξεπέρασαν τα 1,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 26%, ενώ τα στεγαστικά «τρέχουν» με τη μεγαλύτερη ταχύτητα από κάθε άλλη κατηγορία χρηματοδότησης.  

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» λειτούργησε ως βασικός επιταχυντής, επαναφέροντας στην αγορά χιλιάδες νέους αγοραστές που μέχρι πρότινος παρακολουθούσαν τις τιμές των ακινήτων να ανεβαίνουν χωρίς εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. 

 Πυρετός… 

 Πίσω όμως από τους αριθμούς, στις τράπεζες επικρατεί μικρός… πυρετός, καθώς η προθεσμία της 2ας Ιουνίου έχει μετατραπεί σε πραγματικό deadline για όσους θέλουν να κλειδώσουν το ευνοϊκό δάνειο του «Σπίτι μου ΙΙ».  

Τα στεγαστικά τμήματα μάλιστα δουλεύουν πλέον ακόμη και Σαββατοκύριακα, προσπαθώντας να προλάβουν συμβόλαια, εγκρίσεις και μεταβιβάσεις, σε μια διαδικασία που παραμένει βαριά γραφειοκρατική.  

Παρά τη μεγάλη ζήτηση, στην αγορά εκτιμούν πως τελικά από τα διαθέσιμα 2 δισ. ευρώ του προγράμματος δύσκολα θα απορροφηθούν πάνω από 1,4 δισ. ευρώ, αφήνοντας αδιάθετους πόρους περίπου 300 εκατ. ευρώ από το τραπεζικό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.  

Το ενδιαφέρον πάντως παραμένει ισχυρό, με περισσότερα από 13.000 εγκεκριμένα δάνεια και μέσο ύψος χρηματοδότησης κοντά στις 120.000 ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει ξεκάθαρα τη μεγάλη ανάγκη για προσιτή πρώτη κατοικία. 

 

