Τα καύσιμα στο ΧΑ, η πρωτιά της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η «εγγύηση» Καραβία, το price mix της Coca-Cola HBC, οι πυλώνες της Metlen, ενδιαφέρον (;) ΔΕΗ για κινητή

«Τέσσερα στα τέσσερα»

Inside Stories 08.05.2026, 07:00
«Τέσσερα στα τέσσερα» θετικά πρόσημα για το ελληνικό χρηματιστήριο, που παρά τα εμφανή σημάδια κόπωσης στη χθεσινή συνεδρίαση βρήκε τελικά τα καύσιμα για ακόμη μία άνοδο.

Η αγορά συνεχίζει να κινείται με βασικό στήριγμα τις τράπεζες και τα εταιρικά αποτελέσματα, αν και μέχρι στιγμής τα μηνύματα παραμένουν μάλλον μικτά.

Σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας και του ΟΤΕ, με την αγορά να περιμένει κυρίως τα σχόλια των διοικήσεων για το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς και τις επιπτώσεις από το πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Ειδικά για την ΕΤΕ, η τηλεδιάσκεψη της διοίκησης αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς αρκετοί ξένοι επενδυτές επιχειρούν να διαβάσουν πόσο ανθεκτική μπορεί να αποδειχθεί η κερδοφορία του κλάδου εάν συνεχιστεί η μεταβλητότητα στις αγορές.

——

Το σήμα της Fitch

Το βλέμμα της αγοράς βρίσκεται πλέον στη σημερινή αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch Ratings.

Δεν περιμένουμε απαραίτητα κάποια έκπληξη στην αξιολόγηση, αλλά κυρίως ενδείξεις για το πώς ο οίκος αποτιμά τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τον κίνδυνο μιας νέας ενεργειακής αναταραχής για την ελληνική οικονομία.

Δεν πέρασε απαρατήρητη, πάντως, η αναφορά του ανώτερου αναλυτή της Fitch Φεντερίκο Μπαρίγα-Σαλασάρ σε χθεσινό webinar, όπου ξεχώρισε την Ελλάδα ως τη μοναδική χώρα της Δυτικής Ευρώπης που εφάρμοσε πραγματικά στοχευμένα μέτρα στήριξης στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση.

Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι τέτοιες τοποθετήσεις αποκτούν πλέον μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι οίκοι αξιολόγησης δεν εξετάζουν μόνο τους αριθμούς, αλλά και την ποιότητα της δημοσιονομικής διαχείρισης σε περιόδους πίεσης.

———

Επενδυτική βαθμίδα

Η Moody’s άνοιξε κύκλο κάλυψης για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δίνοντάς της κατευθείαν επενδυτική βαθμίδα (Baa3, stable).

Και λίγες ώρες μετά, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ήρθε και η S&P Global να δώσει με τη σειρά της επενδυτική βαθμίδα (BBB-, stable).

To σημαντικό είναι ότι είναι ο πρώτος αμιγώς ελληνικός όμιλος – μη χρηματοπιστωτικός –  που παίρνει επενδυτική βαθμίδα από δύο μάλιστα οίκους αξιολόγησης.

Η αγορά διαβάζει τις δύο αξιολογήσεις ως ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο στο σημερινό αποτύπωμα του ομίλου αλλά και στη δυναμική που δημιουργεί το μοντέλο των παραχωρήσεων.

Οι δύο οίκοι στάθηκαν άλλωστε ιδιαίτερα στο χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων και στις προβλέψιμες ταμειακές ροές από κρίσιμες υποδομές, που λειτουργούν με μακροχρόνιες συμβάσεις και προσφέρουν υψηλή ορατότητα εσόδων τα επόμενα χρόνια.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στο ραντάρ

Στα desks, πάντως, η συζήτηση δεν μένει μόνο στις συγκεκριμένες αξιολογήσεις.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μπαίνει ξεκάθαρα στο ραντάρ των διεθνών επενδυτών με την αγορά να βλέπει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει χτίσει προφίλ που παραπέμπει περισσότερο σε διεθνή infrastructure player παρά σε κλασικό εγχώριο κατασκευαστικό όμιλο.

Παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν μάλιστα να ανοίξει ο δρόμος ακόμη και για μελλοντική έκδοση ευρωομολόγου με ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης.

——-

Ψηλά ο πήχης της Eurobank

Δυνατό το σήμα στις αγορές και από τη διοίκηση της Eurobank, με τον CEO Φωκίων Καραβία, μιλώντας στους αναλυτές μετά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, να εμφανίζεται βέβαιος ότι ο στόχος για οργανική πιστωτική επέκταση 3,8 δισ. ευρώ παραμένει απολύτως εφικτός, ακόμη κι αν οι νέες μακροοικονομικές προβλέψεις για Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία είναι πλέον πιο συντηρητικές.

Το μήνυμα που επιχείρησε να περάσει η διοίκηση ήταν ότι η τράπεζα εξακολουθεί να «βλέπει» ζήτηση για νέα δάνεια και ότι η επιβράδυνση της οικονομίας δεν έχει μεταφραστεί, τουλάχιστον ακόμη, σε ουσιαστικό φρενάρισμα της πιστωτικής επέκτασης.

Ειδικά για την Κύπρο, μάλιστα, η διοίκηση έκανε λόγο για αισθητή επιτάχυνση μετά τη μεταβατική περίοδο της συγχώνευσης.

Φωκίων Καραβίας

Άμυνες

Την ίδια ώρα, η τράπεζα φάνηκε να «χτίζει» πρόσθετες άμυνες για τα επόμενα τρίμηνα.

Η αύξηση κατά 2,8 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων σε ομόλογα μόνο τυχαία δεν θεωρείται από την αγορά, καθώς ενισχύει το έντοκο εισόδημα σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας για τα επιτόκια και την οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, η διοίκηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινήσεων εφόσον συνεχίσουν να εμφανίζονται ευκαιρίες στις αγορές ομολόγων.

Και βέβαια, όλοι περιμένουν την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife FFH, που θεωρείται κομβική για την περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και του συνολικού αποτυπώματος του ομίλου.

——

Παροδικό φαινόμενο

Πιέστηκε μεν η μετοχή της Coca-Cola HBC χτες, αλλά ο CEO του ομίλου, Zoran Bogdanovic αποσαφήνισε την εικόνα και έκλεισε αισθητά καλύτερα ο τίτλος.

Ουσιαστικά αυτό που εξήγησε στην ενημέρωση των αναλυτών ήταν ότι η Coca-Cola HBC επέλεξε στο πρώτο τρίμηνο του 2026 να δώσει προτεραιότητα στην αύξηση των πωλήσεων σε όγκο, ακόμη κι αν αυτό επηρέασε προσωρινά την απόδοση ανά κιβώτιο.

Η επιλογή ήταν συνειδητή, καθώς η εταιρεία επιδίωξε να ενισχύσει την κατανάλωση και την παρουσία της στην αγορά σε μια περίοδο όπου το Πάσχα, οι περισσότερες ημέρες πωλήσεων και η διαφοροποίηση ανά χώρα επηρέασαν τη σύνθεση των εσόδων.

Η διοίκηση θεωρεί ότι πρόκειται για παροδικό φαινόμενο και εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι όσο περνά η χρονιά το price mix θα βελτιώνεται σταδιακά.

——

Το μεγάλο στοίχημα

Στην αγορά, πάντως, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο πώς ο όμιλος επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην αύξηση των πωλήσεων και στη διατήρηση της κερδοφορίας, σε μια περίοδο όπου οι καταναλωτές παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δαπάνες τους.

Η διοίκηση εκτιμά ότι όσο προχωρά η χρονιά θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση στη σύνθεση των πωλήσεων, κυρίως μέσω της ενίσχυσης της κατανάλωσης εκτός σπιτιού και της επιστροφής σε πιο ισορροπημένο εμπορικό μείγμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον στα προϊόντα χωρίς ζάχαρη, τα οποία εξελίσσονται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Coca-Cola HBC.

Μια ανάσα από τα 38 ευρώ

Πέμπτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση για τη μετοχή της Metlen, η οποία κινείται πλέον μια ανάσα από τα 38 ευρώ και σε υψηλά σχεδόν διμήνου.

Το θετικό momentum ενισχύθηκε μετά το trading update του πρώτου τριμήνου του 2026 — μια πρακτική που ακολουθείται πλέον συστηματικά το London Stock Exchange και υιοθετούν όλο και περισσότερες εισηγμένες, όπως η Coca Cola HBC.

Τα στοιχεία έδειξαν αύξηση κύκλου εργασιών κατά 37%, με την αγορά να διαβάζει ξεκάθαρα ότι ο όμιλος παραμένει εντός τροχιάς για την επίτευξη των φετινών στόχων.

Ήδη άλλωστε επιβεβαιώθηκε ότι η εταιρεία αφήνει πίσω της μια απαιτητική φάση και εισέρχεται σε περίοδο ισχυρότερης ανάπτυξης, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται πλέον στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 21ης Μαΐου, όπου αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία και τις προοπτικές του ομίλου.

Metlen

Νέος κύκλος

Όσοι στην αγορά θεώρησαν ότι το δύσκολο 2025 της Metlen ήταν ένδειξη ότι ο όμιλος είχε κορυφώσει, το πρώτο τρίμηνο έδειξε ότι η αλήθεια βρίσκεται μάλλον στην αντίθετη κατεύθυνση.

Η Ενέργεια συνεχίζει να αποτελεί τη σταθερή δύναμη του ομίλου, όμως πλέον επανέρχονται δυναμικά και τα Μέταλλα, με τις επενδύσεις των τελευταίων ετών να αρχίζουν να αποδίδουν πιο γρήγορα και πιο έντονα από ό,τι περίμεναν αρκετοί στην αγορά.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Ήδη διαμορφώνεται πλέον ένα μοντέλο με τρεις διακριτούς πυλώνες: το Αλουμίνιο, το CRM & CM και τη M Technologies στην άμυνα.

Δύσκολα αυτή η εικόνα παραπέμπει σε «τέλος διαδρομής». Περισσότερο θυμίζει έναν όμιλο που επιχειρεί να ανοίξει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξής του.

——

Η «σφήνα» της ΔΕΗ

Στην αγορά των τηλεπικοινωνιών φαίνεται πως το παιχνίδι αποκτά ξαφνικά πιο… ενεργειακή διάσταση. Εκεί που όλοι περίμεναν τις γνωστές τρεις δυνάμεις —Cosmote, Vodafone Ελλάδας και Nova — να ξαναμοιράσουν την τράπουλα, ήρθε η ΔΕΗ να πετάξει ένα «είμαι κι εγώ εδώ» που δεν πέρασε απαρατήρητο στα επιτελεία των ανταγωνιστών. Ο όμιλος συμμετείχε στην υποβολή σχολίων στη διαβούλευση (που ολοκληρώθηκε χθες) για το τεύχος δημοπράτησης των αδειών κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες των 900 και 1800 ΜHz.

Ενδιαφέρον (;) για την κινητή

Και όταν μια εταιρεία που κάποτε ταυτιζόταν αποκλειστικά με το φως στα σπίτια και τις επιχειρήσεις, αρχίζει να κοιτάζει και το… σήμα στα κινητά, δεν αλλάζει απλώς αγορά, αλλάζει και αφήγημα. Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε συχνότητες και δημοπρασίες, αρχίζει να διαφαίνεται πως η έννοια του «παρόχου» στην Ελλάδα μάλλον απέκτησε πιο ευρεία σημασία απ’ ό,τι είχαμε συνηθίσει. Εν αναμονή των ανταγωνιστικών διαδικασιών τον Σεπτέμβριο λοιπόν για τις εξελίξεις….

Στρώνει το έδαφος

Μη ξεχνάμε άλλωστε ότι η ΔΕΗ, εδώ και καιρό αναπτύσσει νέες υπηρεσίες και προϊόντα που συνδυάζουν ενέργεια και τεχνολογία, με όχημα τον Κωτσόβολο ενώ επεκτείνεται διαρκώς και στις τηλεπικοινωνίες μέσω του εμπλουτισμού των υπηρεσιών ΔΕΗ- Fiber με στόχο τα 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα στο τέλος του 2028. Μάλιστα, όπως είχε ανακοινώσει η διοίκηση του ομίλου, ήδη από το περασμένο φθινόπωρο, σκοπεύει να διεισδύσει και στη σταθερή τηλεφωνία προκειμένου να διαμορφώσει ένα πιο ελκυστικό «πακέτο» για τους πελάτες της.

——

Επέστρεψαν οι «Ομπρέλες»

Οι εμβληματικές «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζογγολόπουλου επέστρεψαν ανακαινισμένες στην Παραλία Θεσσαλονίκης, δίνοντας ξανά στην πόλη ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημά της.

Στην τελετή παράδοσης του έργου παραβρέθηκε η πρόεδρος της Ακρίτας, Λουκία Σαράντη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της φροντίδας και της ανάδειξης δημόσιων συμβόλων που συνδέονται με την ταυτότητα της Θεσσαλονίκης.

Η αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του ΣΒΕ και επιχειρήσεων-μελών του, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου.

Όπως σημείωσε η κ. Σαράντη, ο ΣΒΕ, ως ο μοναδικός εθνικός κοινωνικός εταίρος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αισθάνεται ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στην πόλη και τους ανθρώπους της.

Οι «Ομπρέλες», ανέφερε, αποτελούν μια έμπρακτη απόδειξη της αντίληψης ότι η επιχειρηματική και βιομηχανική δραστηριότητα αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν επιστρέφει αξία στην κοινωνία και συμβάλλει στη βελτίωση του δημόσιου χώρου και της καθημερινότητας.

Περισσότερα από Inside Stories
