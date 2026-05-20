Samsung: Το συνδικάτο ξεκινά απεργία 48.000 εργαζομένων την Πέμπτη

World 20.05.2026, 12:48
Περίπου 48.000 εργαζόμενοι της Samsung Electronics πρόκειται να προχωρήσουν σε απεργία την Πέμπτη, μετά τη διακοπή των διαπραγματεύσεων για την καταβολή των επιδομάτων χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία — μια απεργία που απειλεί την πορεία της οικονομίας της Νότιας Κορέας και ενδέχεται να πλήξει την παγκόσμια προσφορά μικροτσίπ.

Ωστόσο, οι ελπίδες για μια συμφωνία στο εγγύς μέλλον διατηρήθηκαν ζωντανές, αφού οι συζητήσεις ξανάρχισαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης, με τη μεσολάβηση πλέον του υπουργού Εργασίας Kim Young-hoon.

Η διαμάχη επικεντρώνεται στην καταβολή των μπόνους, ενώ επικρατεί δυσαρέσκεια για το μισθολογικό χάσμα με την SK Hynix

Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο ηγέτης του συνδικάτου Τσόι Σουνγκ-χο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το συνδικάτο είχε αποδεχτεί την τελική πρόταση που υπέβαλε ο επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων, αλλά η 18ήμερη απεργία θα προχωρούσε, καθώς η διοίκηση δεν είχε υποχωρήσει σε ένα εναπομείναν σημείο διαφωνίας.

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από το κοινό που δεν καταφέραμε να επιτύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι κάναμε όσες παραχωρήσεις ήταν δυνατόν», είπε, υποκλινόμενος και συγκρατώντας τα δάκρυά του.

«Δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη συμφωνίας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της απεργίας».

Samsung: Απαράδεκτες οι απαιτήσεις των εργαζομένων

Η Samsung ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το συνδικάτο επέμενε σε «απαράδεκτες απαιτήσεις», οι οποίες περιλάμβαναν το ύψος των μπόνους για τις ζημιογόνες μονάδες.

«Ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία… είναι ότι η αποδοχή των υπερβολικών απαιτήσεων του συνδικάτου θα υπονόμευε τις θεμελιώδεις αρχές της διοίκησης της εταιρείας», ανέφερε.

Η μετοχή της Samsung έκλεισε με άνοδο 0,2% και έχει σημειώσει απώλεια 2,8% μέχρι σήμερα την εβδομάδα. Ορισμένοι επενδυτές έχουν δηλώσει ότι ανησυχούν περισσότερο για τις προοπτικές μόνιμης αύξησης του κόστους εργασίας παρά για το εφάπαξ κόστος της απεργίας.

H μετοχή της Samsung σημείωσε άνοδο 30% τον τελευταίο μήνα, υπολείπεται όμως της ανόδου κατά 63% που κατέγραψε η SK Hynix

Επείγουσα διατησία

Το ενδιαφέρον θα στραφεί πλέον στο αν η κυβέρνηση θα παρέμβει και θα διατάξει επείγουσα διαιτησία, όπως προειδοποίησε ότι ενδέχεται να πράξει το Σαββατοκύριακο, επικαλούμενη τις πιθανές ζημίες που θα μπορούσε να προκαλέσει η απεργία στην οικονομία.

Η Samsung αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο των εξαγωγών της Νότιας Κορέας και είναι επίσης ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ μνήμης στον κόσμο, οπότε οι διακοπές στην παραγωγή είναι πιθανό να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τις αυξήσεις των τιμών, σε μια εποχή που η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει ελλείψεις.

Μια εντολή έκτακτης διαιτησίας, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σπάνια, θα ανέστειλε την απεργία για 30 ημέρες, ενώ η κυβέρνηση θα μεσολαβούσε στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας δήλωσε την Τετάρτη ότι η συζήτηση για έκτακτη διαιτησία είναι πρόωρη και ότι υπάρχει ακόμα χρόνος για διάλογο.

Απογοητευμένοι οι εργαζόμενοι για το μισθολογικό χάσμα με SK Hynix

Η Samsung παραμένει ένας από τους πιο περιζήτητους εργοδότες στην Κορέα, αλλά οι εργαζόμενοι είναι εξοργισμένοι λόγω του μισθολογικού χάσματος με τη μικρότερη ανταγωνίστρια SK Hynix, η οποία κατέκτησε την πρωτιά στην προμήθεια μνήμης υψηλού εύρους ζώνης για μονάδες τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Nvidia.

Το συνδικάτο της Samsung αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι της SK Hynix έλαβαν πέρυσι μπόνους ​περισσότερο από τριπλάσια σε σχέση με αυτά των εργαζομένων της Samsung ​, με αποτέλεσμα την μαζική αποχώρηση εργαζομένων της Samsung ⁠προς την SK Hynix και την απότομη αύξηση των μελών του συνδικάτου.

Οι 48.000 εργαζόμενοι που σχεδιάζουν να απεργήσουν αντιπροσωπεύουν το 38% του εγχώριου εργατικού δυναμικού της Samsung.

Η απεργία θα μπορούσε, στη χειρότερη περίπτωση, να μειώσει κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες την προβλεπόμενη επέκταση της νοτιοκορεατικής οικονομίας κατά 2,0% φέτος, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της κεντρικής τράπεζας της χώρας, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί.

Ο Gary Tan, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Allspring Global Investments, δήλωσε ότι ο αντίκτυπος στις αλυσίδες εφοδιασμού θα πρέπει να παραμείνει περιορισμένος, εκτός εάν η απεργία διαρκέσει περισσότερο από 18 ημέρες.

«Η μεγαλύτερη επίδραση αφορά το κλίμα της αγοράς και τη μακροπρόθεσμη δομή τιμολόγησης της βιομηχανίας μνήμης, ενισχύοντας τις πιέσεις στο κόστος», δήλωσε ο Tan, του οποίου το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει μετοχές της Samsung.

Ένα δικαστήριο δέχτηκε εν μέρει τη Δευτέρα το αίτημα της Samsung για έκδοση ασφαλιστικών μέτρων, αποφασίζοντας ότι πρέπει να διατηρηθεί το ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό σε ορισμένες εγκαταστάσεις παραγωγής, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών στα υλικά και τις εγκαταστάσεις παραγωγής κατά τη διάρκεια τυχόν εργατικών κινητοποιήσεων. Η Samsung έχει ενημερώσει το συνδικάτο ότι αυτό θα απαιτήσει την παρουσία 7.087 εργαζομένων στην εργασία.

Ο ηγέτης του συνδικάτου Choi δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Samsung, σε προετοιμασία για απεργία, είχε αρχίσει να μειώνει τη χρήση μεταφορέων πλακιδίων ικανών να προσθέτουν 36.000 πλακίδια σε αυτοματοποιημένα συστήματα. Η Samsung αρνήθηκε να σχολιάσει το μέγεθος της πιθανής απώλειας παραγωγής.

Η Samsung Electronics είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μνημών DRAM παγκοσμίως με βάση τα έσοδα, προπορευόμενη της νοτιοκορεατικής SK Hynix και της αμερικανικής Micron.

