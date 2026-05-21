Χρηματιστήριο Αθηνών: Καύσιμα ανόδου δίνουν ΔΕΗ και τράπεζες

Με σημαντικά κέρδη κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας ισχυρή ώθηση τόσο από τις τράπεζες όσο και από τη ΔΕΗ, ενώ οι συναλλαγές μετά από αρκετές ημέρες κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1,40% στις 2.251,04 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 55,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 5,8 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 1,53% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.714,95 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 2,42% στις 2.545,23 μονάδες.

«Απελευθερώνεται» η ρευστότητα

Μετά την ολοκλήρωση της πολύ επιτυχημένης αύξησης κεφαλαίου της ΔΕΗ, πλέον η αγορά αποτυπώνει το ισχυρό μήνυμα που έδωσε το ενδιαφέρον για τις εισηγμένες που έχουν προοπτικές. Στην ουσία στην ελληνική αγορά εισέρχονται 4,2 δισ. ευρώ, με τη ΔΕΗ να παραμένει στο επίκεντρο, καθώς πλέον επιταχύνεται η εφαρμογή του επιχειρηματικού της σχεδίου που θα την καταστήσει ισχυρό περιφερειακό «παίκτη» ενέργειας.

Σταδιακά, η ρευστότητα που είχε δεσμευτεί από τους συμμετέχοντες στην αύξηση κεφαλαίου θα διοχετευτεί, εκτός απροόπτου, στην αγορά, τροφοδοτώντας τουλάχιστον τη κίνηση. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα ο γενικός δείκτης είχε εγκλωβιστεί σε εύρος που αποτύπωνε την αναμονή της ΑΜΚ, ενώ και οι συναλλαγές κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική αγορά δεν παρακολουθεί τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση προς την ηγεσία του Ιράν εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ιράν–ΗΠΑ, οι οποίες δεν φαίνεται να σημειώνουν πρόοδο. Παρόλα αυτά, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nour μεταδίδει πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, σχετικά με τη διατύπωση ενός προτεινόμενου εγγράφου εκεχειρίας.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Eurobank σημειώνει άλμα 4,98%, με τη ΔΕΗ να είναι στο +3,51%. Άνω του 2% είναι η άνοδος σε ΕΛΧΑ και Πειραιώς και άνω του 1% σε Alpha Bank, Allwyn, Jumbo, Εθνική, Κύπρου, Metlen και Cenergy.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΔΑΑ, Σαράντης, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, Λάμδα, Optima, Coca Cola και Τιτάν, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι χωρίς μεταβολή. Ήπια πτωτικά, στον αντίποδα, κινούνται οι Aegean, Aktor, Helleniq Energy και Βιοχάλκο, ενώ η Motor Oil χάνει 1,23%.