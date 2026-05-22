Ασιατικά χρηματιστήρια: Άνοδος στις αγορές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η πρόθεση της Τεχεράνης να διατηρήσει εντός της χώρας τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου ενδέχεται να περιπλέξει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, έχει θέσει ως βασικό στόχο της στρατηγικής του απέναντι στο Ιράν την πλήρη διάλυση του πυρηνικού του προγράμματος.

Οι δείκτες

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 έκλεισε με άνοδο 2,68%, στις 63.339,07 μονάδες, ενώ ο TOPIX ενισχύθηκε κατά 1%, φτάνοντας τις 3.892,46 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο δομικός πληθωρισμός της χώρας επιβραδύνθηκε τον Απρίλιο περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τις πιθανότητες μιας άμεσης αύξησης των επιτοκίων από την Bank of Japan.

Ειδικότερα, ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις τιμές των νωπών τροφίμων, διαμορφώθηκε στο 1,4%, χαμηλότερα τόσο από την πρόβλεψη των οικονομολόγων για 1,7% όσο και από το 1,8% που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης KOSPI ενισχύθηκε κατά 0,41%, κλείνοντας στις 7.847,71 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός KOSDAQ κατέγραψε ισχυρά κέρδη σχεδόν 5%, φτάνοντας τις 1.161,13 μονάδες.

Ανοδικά κινήθηκε και η αγορά της Αυστραλίας, με τον δείκτη S&P/ASX 200 να σημειώνει κέρδη 0,41% και να διαμορφώνεται στις 8.657 μονάδες.

Στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας, ο δείκτης Hang Seng Index του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε άνοδο 1,03%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύθηκε κατά 1,26