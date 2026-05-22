Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαβε τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Θετικά έκλεισε την εβδομάδα το Xρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο επέδειξε εξαιρετικές αντοχές μετά από ένα ράλι που ευλόγως ενεργοποίησε κάποιες εντολές κατοχύρωσης κερδών, ενώ αρκετοί τίτλοι, που λειτούργησαν ως ανάχωμα στις πρωινές πιέσεις, έδωσαν την ώθηση στο τέλος της συνεδρίασης.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη ο,25% στις 2.271,72 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.259,53 μονάδων (-0,29%) και 2.283,20 μονάδων (+0,76%). Ο τζίρος ανήλθε στα 274,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 42 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 7 εκατ. τεμάχια αξίας 39,2 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,13% στις 5.759,99 μονάδες, ενώ στο +2,34% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.007,42 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,29% στις 2.569,92 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η άνοδος του γενικού δείκτη διευρύνθηκαν στο 1,10%, ο FSTE 25 ενισχύθηκε κατά 1,13%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε άνοδο 1,31%.

Αντοχές

Μπορεί να πάλεψε στις πρώτες ώρες της συνεδρίασης, αλλά τελικά το ΧΑ έκλεισε με κέρδη στην τελευταία συνεδρίαση μιας θετικής εβδομάδας, κατά την οποία υπήρξαν μεγάλες μετατοπίσεις θέσεων και εξαιρετικές βραχυπρόθεσμες αποδόσεις. Παρά τις ρευστοποιήσεις που καταγράφηκαν μετά τη χθεσινή άνοδο, αρκετοί τίτλοι λειτούργησαν ως στηρίγματα, διατηρώντας τους βασικούς δείκτες σε ανθεκτικά επίπεδα.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτέλεσε σήμερα και πάλι η ΔΕΗ, η οποία συνέχισε την κυριαρχία της στη συναλλακτική δραστηριότητα. Σήμερα, οι επενδυτές που συμμετείχαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενημερώθηκαν για την κατανομή των νέων μετοχών, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες προς διαπραγμάτευση από τη Δευτέρα. Όπερ σημαίνει ότι αναμένεται να διατηρηθεί η μεταβλητότητα στη μετοχή, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προσαρμογές των επενδυτικών θέσεων.

Σαφώς σταδιακά η εστίαση θα περνά σε άλλες εξελίξεις σε επιμέρους τίτλους, με τον ΑΔΜΗΕ να παίρνει σιγά σιγά τη σκυτάλη της κεφαλαιακής ενίσχυσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η αξιολόγηση των τελευταίων κινήσεων στον τραπεζικό κλάδο. Επίσης, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επικείμενες ανακοινώσεις της FTSE Russell για την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών της, που αναμένονται σήμερα αργά το βράδυ. Οι όποιες αλλαγές προκύψουν θα εφαρμοστούν στις 22 Ιουνίου 2026, με το σχετικό rebalancing να πραγματοποιείται στις 19 Ιουνίου.

Στο μεταξύ, το κλίμα καθορίζεται και από το γεωπολιτικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ιράν και ΗΠΑ έχουν φτάσει σε εκείνο το σημείο που το «αγκάθι» των πυρηνικών της Τεχεράνης είναι η κόκκινη γραμμή και για τις δύο πλευρές. Προς ώρας, τα νεότερα είναι ελάχιστα, εντούτοις το Σαββατοκύριακο ενόψει δεν βοηθά στην ανάληψη περισσότερου ρίσκου.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Cenergy σημείωσε άλμα 4,98%, με την Aegean να κερδίζει 3%. Στο +2,37% η Metlen, με τις ΕΛΧΑ, Aktor, Λάμδα, ΔΑΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αι Κύπρου να ακολουθούν με κέρδη άνω του 1%. Ήπια ανοδικά έκελισαν οι Εθνική, Βιοχάλκο, Coca Cola, Titan, Alpa Bank, Πειραιώς και ΕΥΔΑΠ.

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ έχασε 3,56%, ενώ η Helleniq Energy σημείωσε απώλειες 3,17%. Η Allwyn σημείωσε απώλειες 2,26%, με την Motor Oil να χάνει 1,93%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Eurobank, Jumbo, Optima και Σαράντης, ενώ ο ΟΤΕ έκλεισε αμετάβλητος.