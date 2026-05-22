Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη μέγγενη του profit taking το ΧΑ

Έντονη νευρικότητα εμφανίζει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, προσπαθώντας να «μαζέψει δυνάμεις» μετά από ένα πυκνό και έντονο τετραήμερο που προκάλεσε μεγάλες μετατοπίσεις κεφαλαίων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,04% στις 2.265,23 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 11,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,7 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,05% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.749,53 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,14% στις 2.558,82 μονάδες.

Διόρθωση μετά το άλμα

Μετά από μία συνεδρίαση που προκάλεσε μεγάλες μετατοπίσεις θέσεων και εξαιρετικές βραχυπρόθεσμες αποδόσεις, η αγορά προσπαθεί να σταθεροποιηθεί και να κρατήσει τα επίπεδα, κάνοντας ένα άτυπο «απολογισμό» μιας πυκνής εβδομάδας. Μιας εβδομάδας που πρωταγωνίστρια είχε τη ΔΕΗ, αλλά και όλα τα κεφάλαια που δεσμεύτηκαν στην αύξηση κεφαλαίου της, με την αγορά να προσπαθεί τώρα να αναζητήσει την κατεύθυνση της επόμενης ημέρας.

Σαφώς σταδιακά η εστίαση θα περνά σε άλλες εξελίξεις σε επιμέρους τίτλους, με τον ΑΔΜΗΕ να παίρνει σιγά σιγά τη σκυτάλη της κεφαλαιακής ενίσχυσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η αξιολόγηση των τελευταίων κινήσεων στον τραπεζικό κλάδο. Επίσης, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επικείμενες ανακοινώσεις της FTSE Russell για την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών της, που αναμένονται σήμερα αργά το βράδυ. Οι όποιες αλλαγές προκύψουν θα εφαρμοστούν στις 22 Ιουνίου 2026, με το σχετικό rebalancing να πραγματοποιείται στις 19 Ιουνίου.

Στο μεταξύ, το κλίμα καθορίζεται και από το γεωπολιτικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ιράν και ΗΠΑ έχουν φτάσει σε εκείνο το σημείο που το «αγκάθι» των πυρηνικών της Τεχεράνης είναι η κόκκινη γραμμή και για τις δύο πλευρές. Προς ώρας, τα νεότερα είναι ελάχιστα, εντούτοις το Σαββατοκύριακο ενόψει δεν βοηθά στην ανάληψη περισσότερου ρίσκου.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Helleniq Energy σημειώνει απώλειες 2,28%, με τις Eurobank, ΔΕΗ και Aktor να χάνουν πάνω από 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Optima, Allwyn, Βιοχάλκο, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΥΔΑΠ και ΕΛΧΑ, με τον ΟΤΕ να μην έχει μεταβολή.

Στον αντίποδα, η Aegean κερδίζει 1,24%, με τις ΔΑΑ, Cenergy, Jumbo, Motor Oil, Alpha Bank, Metlen, Τιτάν, Εθνική, Πειραιώς, Κύπρου, Coca Cola, Λάμδα και Σαράντης να κινούνται ήπια ανοδικά.

