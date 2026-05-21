Ρεν (ΕΚΤ): Πιθανή αύξηση επιτοκίων χωρίς ενδείξεις εδραίωσης του πληθωρισμού

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια για να διατηρήσει την αξιοπιστία της ενόψει της αύξησης του κόστους των καυσίμων που προκαλεί ο πόλεμος, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ότι ο υψηλός πληθωρισμός εδραιώνεται στη ζώνη του ευρώ. Αυτό δήλωσε ο Ολι Ρεν, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, σε συνέντευξή του.

Η ΕΚΤ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξήσει το κόστος δανεισμού στην επόμενη συνεδρίασή της στις 11 Ιουνίου, μετά την απότομη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου που ώθησαν τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της τράπεζας.

Ο Ρεν, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Φινλανδίας, συμφώνησε με αρκετούς συναδέλφους του, αναφέροντας ότι η ευρωζώνη οδεύει προς το «δυσμενές σενάριο» της ΕΚΤ, αυτό του στασιμοπληθωρισμού, κάτι που ενδέχεται να αναγκάσει την ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια «για λόγους αξιοπιστίας».

Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό παραμένουν σταθερές

Ωστόσο, ανέφερε ότι η τιμή του φυσικού αερίου δεν είχε αυξηθεί τόσο πολύ, η αύξηση των μισθών εξακολουθεί να είναι συγκρατημένη και οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν σταθερές στο 2%, παρά την αύξηση σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

«Από τη σκοπιά της μεσοπρόθεσμης προοπτικής, το κρίσιμο είναι αν παρατηρούμε εμφανή σημάδια δευτερογενών επιδράσεων ή/και αποσταθεροποίησης των προσδοκιών για τον πληθωρισμό», ανέφερε σε συνέντευξή του.

«Αν εξετάσουμε αυτά τα δύο στοιχεία, παρατηρούμε κάποια διακύμανση στις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό, αλλά καμία σημαντική απόκλιση στις μεσοπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες προσδοκίες», πρόσθεσε.

Ο Ρεν δήλωσε ότι η απόφαση του Ιουνίου θα βασιστεί επίσης στις νέες οικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ και σε οποιαδήποτε νέα εξέλιξη σχετικά με πιθανή κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι η απόφαση για αύξηση τον Ιούνιο ήταν σχεδόν σίγουρη, αλλά ότι η τράπεζα δεν ήταν πιθανό να δεσμευτεί για μελλοντικές αυξήσεις.

Οι αγορές δεν θα καθορίσουν την πολιτική της ΕΚΤ

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αναμένουν μία ή δύο περαιτέρω κινήσεις τους επόμενους 12 μήνες.

Ο Ρεν δήλωσε, ωστόσο, ότι τέτοιες προσδοκίες δεν θα αναγκάσουν την ΕΚΤ να ενεργήσει.

«Οι δυνάμεις της αγοράς έχουν προεξοφλήσει ορισμένες αυξήσεις επιτοκίων, αλλά οι πολιτικές μας δεν υπαγορεύονται από τις δυνάμεις της αγοράς», δήλωσε ο Ρεν. «Λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας ανεξάρτητα».

Ο Ρεν υποστήριξε ότι η κατάσταση στο Ιράν είτε θα εξελιχθεί σε μια παρατεταμένη σύγκρουση που θα παρεμποδίσει περαιτέρω τον ενεργειακό εφοδιασμό της ευρωζώνης, είτε θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση με κατάπαυση του πυρός και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

«Αν έπρεπε να στοιχηματίσω σε αυτά, νομίζω ότι είναι καλύτερο να προετοιμαστούμε για μια παρατεταμένη σύγκρουση, δυστυχώς, και να σκεφτούμε πώς να προσαρμοστούμε και να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης των προσπαθειών μας για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια», είπε.

Ο Ρεν πρόσθεσε ότι αυτό σημαίνει την κατάρτιση ενός «Σχεδίου Β», υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών και άλλων προϊόντων που προέρχονται επί του παρόντος από τον Κόλπο, ενώ η οικονομία προσαρμόζεται.

Εν τω μεταξύ, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αποφύγουν να τονώσουν τη ζήτηση για καύσιμα με υπερβολικά γενναιόδωρες επιδοτήσεις, κυρίως επειδή ο δημοσιονομικός χώρος για να το πράξουν είναι περιορισμένος, υποστήριξε.