Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια δύσκολη αλλά αναγκαία ισορροπία

Το μήνυμα ότι η ευρωπαϊκή οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα παρά τις διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών έστειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup μετά την άτυπη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Λευκωσία. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, τόνισε πως η κρίση «εντείνει ιδιαίτερα τις πιέσεις στις αγορές ενέργειας και στις αλυσίδες εφοδιασμού, με σοβαρές συνέπειες για κρίσιμους τομείς της οικονομίας». Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τον ίδιο, «απαιτείται είναι προσαρμοστικότητα και προσεκτικά σχεδιασμένες συλλογικές παρεμβάσεις με στόχο τη στήριξη της οικονομίας, χωρίς να υπονομεύεται η μακροπρόθεσμη σταθερότητα».

Ακόμη, μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στο Eurogroup ήταν το ψηφιακό ευρώ το οποίο, όπως είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, θα είναι πραγματικότητα έως το 2029. Οπως είπε, μεταξύ άλλων, «το ψηφιακό ευρώ αποτελεί σημαντική στρατηγική προτεραιότητα για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας σε ένα ολοένα και πιο ψηφιακό χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, χαιρετίζω την πρόοδο που έχει επιτύχει μέχρι στιγμής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Αναλυτικά η ενημέρωση από τον Κυριάκο Πιερρακάκη μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup έχει ως εξής:

Οι σημερινές συζητήσεις στο Eurogroup πραγματοποιήθηκαν σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία, σε μια εποχή που η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί –και δείχνει ότι μπορεί να το πράξει– με στρατηγική κατεύθυνση, αλλά και με πολιτική ωριμότητα. Η παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή εντείνεται, και εντείνει ιδιαίτερα τις πιέσεις στις αγορές ενέργειας και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, με σοβαρές συνέπειες για κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει όχι μόνο τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και τη μεταφορά στρατηγικών προϊόντων, όπως τα λιπάσματα και το ήλιο, τα οποία είναι απαραίτητα για τη βιομηχανία, την παραγωγή και τη συνολική λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Αναθεώρηση προβλέψεων για ευρωζώνη

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημέρωσε για τις επικαιροποιημένες προοπτικές ανάπτυξης και πληθωρισμού στην ευρωζώνη. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, η ανάπτυξη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0,9% φέτος και στο 1,2% το 2027 – χαμηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, αλλά σαφώς μακριά από ένα σενάριο ύφεσης. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός αντιμετωπίζει ανανεωμένες πιέσεις, αν και δεν βιώνουμε τις ακραίες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε το 2022.

Το σημαντικό είναι ότι η ευρωπαϊκή οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα παρά τις διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών, και αυτό είναι το αποτέλεσμα υπεύθυνων πολιτικών και ισχυρότερου ευρωπαϊκού συντονισμού. Καθώς η κρίση επιμένει, η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια δύσκολη αλλά αναγκαία ισορροπία. Από τη μία πλευρά, είναι ζωτικής σημασίας να προστατεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις σημαντικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι ίδιες οι ευρωπαϊκές οικονομίες.

Κοινές παρεμβάσεις

Αυτό που απαιτείται είναι προσαρμοστικότητα και προσεκτικά σχεδιασμένες συλλογικές παρεμβάσεις με στόχο τη στήριξη της οικονομίας, χωρίς να υπονομεύεται η μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Η αξιοπιστία της Ευρώπης δεν ορίζεται μόνο από τη δέσμευσή της στους κανόνες, αλλά από την ικανότητά της να προχωρά μπροστά με μια κοινή προσέγγιση. Αυτή ακριβώς είναι η περίμετρος των μέτρων που έχει προτείνει η Επιτροπή: προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα, ανάλογα με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης.

Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω, στην προηγούμενη συνεδρίαση, το ΔΝΤ μας έδειξε ότι όλα όσα έχουμε κάνει από το 2022 μας επιτρέπουν να μπορούμε να πούμε ότι ο αντίκτυπος της κρίσης είναι 12% μικρότερος σε σύγκριση με αυτόν που θα είχε σημειωθεί εάν δεν είχαμε κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές στην ενεργειακή πολιτική, τις οποίες υλοποιήσαμε έκτοτε.

Για την G7

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, επίσης, ορισμένα μέλη του Eurogroup συζήτησαν στο πλαίσιο της G7 τον αντίκτυπο της κρίσης στην παγκόσμια οικονομία. Η Γαλλία, η οποία ασκεί επί του παρόντος την προεδρία της G7, μας ενημέρωσε σήμερα για τα κύρια συμπεράσματα αυτών των συζητήσεων. Η παρούσα κατάσταση απαιτεί, περισσότερο από ποτέ, στενό συντονισμό εντός της ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε η Ευρώπη στους εταίρους της. Είμαστε δεσμευμένοι να συνεργαστούμε σε ένα πολυμερές πλαίσιο και είμαστε δεσμευμένοι να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και την κοινή ευημερία.

Στεγαστική κρίση

Είχαμε επίσης, θα πρόσθετα, μια εξαιρετικά ουσιαστική συζήτηση για την στεγαστική κρίση, ένα ζήτημα που πλέον επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και αξιοπρεπή στέγαση έχει εξελιχθεί σε κεντρική οικονομική και πολιτική πρόκληση για την Ευρώπη, καθώς επηρεάζει την παραγωγικότητα, την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, την ανισότητα και, σε τελική ανάλυση, τη συνοχή των κοινωνιών μας.

Το γεγονός ότι τέτοια ζητήματα βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της ατζέντας του Eurogroup δείχνει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική δεν περιορίζεται μόνο στη διαχείριση των οικονομικών μεγεθών· η πραγματική της δύναμη έγκειται στην ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις πραγματικές πιέσεις και ανάγκες που βιώνουν οι πολίτες της. Ακούσαμε με ενδιαφέρον την εμπειρία χωρών που έχουν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ορισμένες πτυχές του προβλήματος. Την ίδια στιγμή, υπήρξε κοινή αντίληψη ότι δεν υπάρχουν λύσεις «ένα μέγεθος για όλους» (one-size-fits-all) που να μπορούν να εφαρμοστούν με τον ίδιο τρόπο παντού. Οι εθνικές ιδιαιτερότητες απαιτούν συχνά διαφορετικές προσεγγίσεις πολιτικής.

Ψηφιακό ευρώ

Τέλος, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με την Aurore Lalucq, την Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τη νομοθεσία για το ψηφιακό ευρώ. Το ψηφιακό ευρώ αποτελεί σημαντική στρατηγική προτεραιότητα για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας σε ένα ολοένα και πιο ψηφιακό χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, χαιρετίζω την πρόοδο που έχει επιτύχει μέχρι στιγμής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ενόψει των διαπραγματεύσεων εντός της ΕΕ, οι οποίες ελπίζω ότι θα ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είναι σημαντικό όλα τα μέρη να συνεργαστούν ώστε η νομοθεσία να οριστικοποιηθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Να προσθέσω ότι υπό την ηγεσία της Κριστίν Λαγκάρντ, πιστεύω ότι αυτό το έργο θα έχει υλοποιηθεί έως το 2029. Είναι ένα υπαρξιακό έργο για την Ευρώπη, και είναι ένα έργο μέσω του οποίου μπορούμε πράγματι να δούμε την κυριαρχία μας να αυξάνεται και τον διεθνή ρόλο του ευρώ να ενισχύεται.

Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι προχωρά μπροστά όταν οι συνθήκες γίνονται δύσκολες και όταν οι προκλήσεις απαιτούν πολιτικό θάρρος, συντονισμό και κοινή κατεύθυνση. Σήμερα, βρισκόμαστε για άλλη μια φορά σε μια τέτοια στιγμή, και διαθέτουμε τόσο την αποφασιστικότητα όσο και την ικανότητα να ανταποκριθούμε.