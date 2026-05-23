Κίνα: Φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες θέσεις εργασίας

Καθώς οι νέοι πτυχιούχοι στην Κίνα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ολοένα δυσκολότερη αγορά εργασίας, ορισμένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας προσφέρουν πλέον ένα νέο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο θεωρείται ότι μπορεί να τους προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στην αναζήτηση εργασίας: τη μελέτη και την «οικοδόμηση» του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος (ΚΚΚ).

Το νέο αυτό πρόγραμμα σπουδών εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ να ενισχύσει την πολιτική εκπαίδευση και να εδραιώσει περαιτέρω την επιρροή του κόμματος σε κάθε επίπεδο της κινεζικής κοινωνίας, αναφέρουν οι Financial Times.

Ο Σι, ο οποίος αναμένεται να εξασφαλίσει και τέταρτη θητεία ως γενικός γραμματέας του ΚΚΚ, έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδεολογική πειθαρχία και στη διεύρυνση της παρουσίας του κόμματος όχι μόνο στον δημόσιο τομέα αλλά και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και τους κοινωνικούς θεσμούς.

Τα μαθήματα «οικοδόμησης κόμματος», που προσφέρονται ήδη από πανεπιστήμια όπως το Peking University και το Renmin University of China, καλύπτουν την πολιτική σκέψη των ιστορικών ηγετών του ΚΚΚ, από τον Μάο έως τον Ντενγκ Σιαοπίνγκ. Ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον στα κείμενα και τη θεωρία του ίδιου του Σι Τζινπίνγκ, με ενότητες όπως «Η σταθερή προώθηση του νέου μεγάλου έργου της οικοδόμησης του κόμματος».

Σε μια περίοδο κατά την οποία η κινεζική οικονομία παρουσιάζει επιβράδυνση και η ανεργία των νέων παραμένει υψηλή, οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το κόμμα θεωρούνται από πολλούς ασφαλέστερες και πιο σταθερές. Η κομματική αφοσίωση αντιμετωπίζεται πλέον ως σημαντικό επαγγελματικό προσόν, τόσο για θέσεις στον δημόσιο τομέα όσο και σε μεγάλες κρατικές ή ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η μελέτη του κόμματος ανοίγει πόρτες στην Κίνα

Η Λι Γιανγκ, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Μαρξισμού του Πανεπιστημίου του Πεκίνου, δήλωσε στους FT ότι ελπίζει πως το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει στους φοιτητές «περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες στο μέλλον». Σύμφωνα με αναλυτές, η δημιουργία αυτών των σπουδών αποτελεί φυσική συνέχεια της προσπάθειας του Πεκίνου να ενισχύσει τον ρόλο του ΚΚΚ σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Ο Ρίτσαρντ ΜακΓκρέγκορ, ερευνητής στο Lowy Institute και συγγραφέας του βιβλίου «Το Κόμμα: Ο Μυστικός Κόσμος των Κομμουνιστών Κυβερνητών της Κίνας», σημειώνει ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα αντανακλούν τη στρατηγική του Σι να ενισχύσει τη θέση του κόμματος «στην κυβέρνηση, στις κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα».

Σε άρθρα που δημοσιεύθηκαν στο θεωρητικό περιοδικό του ΚΚΚ, Qiushi, ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι τα νέα αυτά μαθήματα έχουν στόχο να προσφέρουν «πνευματική υποστήριξη» για την ενίσχυση της συνολικής ηγεσίας του κόμματος. Παράλληλα, τονίζουν ότι η διδασκαλία θα βασίζεται αποκλειστικά στην κινεζική εμπειρία και στα «κινεζικά ζητήματα», ενισχύοντας μια περισσότερο σινοκεντρική αντίληψη για τον κόσμο.

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στους FT, η «οικοδόμηση κόμματος» δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία οργανωτικών δομών. Αφορά επίσης την καλλιέργεια πολιτικής πειθαρχίας, ιδεολογικής συνέπειας και «επαναστατικού πνεύματος» μεταξύ των μελών.

Αυτοκριτική και θετική ενέργεια

Στην πράξη, ωστόσο, η καθημερινότητα όσων εργάζονται σε σχετικούς ρόλους φαίνεται αρκετά διαφορετική. Υπάλληλος κρατικής τράπεζας, η οποία μίλησε ανώνυμα στους FT, περιέγραψε ότι οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν πολιτικές συνεδριάσεις, ιδεολογική εκπαίδευση, τήρηση κομματικής πειθαρχίας και προώθηση «θετικής ενέργειας». Όπως είπε, η πραγματικότητα είναι γεμάτη γραφειοκρατία, συνεχείς επιθεωρήσεις και διαδικασίες τυπικής «αυτοκριτικής», οι οποίες συχνά αντιμετωπίζονται ως αγγαρεία χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Μάλιστα, στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu κυκλοφορούν έτοιμα πρότυπα για κομματικές αναφορές και αυτοκριτική, τα οποία πωλούνται διαδικτυακά για λίγα γιουάν, διευκολύνοντας όσους θέλουν να αποφύγουν τη χρονοβόρα διαδικασία σύνταξης των σχετικών κειμένων.

Παρά τις δυσκολίες, για πολλούς νέους αποφοίτους οι κομματικές θέσεις εργασίας εξακολουθούν να αποτελούν ελκυστική επιλογή, κυρίως λόγω της εργασιακής ασφάλειας και των κοινωνικών παροχών που προσφέρουν σε σύγκριση με τον πιο ασταθή ιδιωτικό τομέα.

Αγγελίες εργασίας για θέσεις όπως «υπάλληλος οικοδόμησης κόμματος και προπαγάνδας» σε κρατικές επιχειρήσεις ζητούν υποψηφίους που να είναι μέλη του ΚΚΚ και να διαθέτουν «σωστή πολιτική παιδεία και θεωρητική κατάρτιση». Αν και οι μισθοί συχνά βρίσκονται κάτω από τον εθνικό μέσο όρο, οι συγκεκριμένες θέσεις θεωρούνται ιδιαίτερα ασφαλείς και σταθερές.

Η Μπέατρις Γιου, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Πεκίνου με ειδίκευση στην ιστορία και την οικοδόμηση του κόμματος, εμφανίζεται βέβαιη ότι οι σπουδές της θα της προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. «Τα λόγια μας είναι πιο ακριβή, η πολιτική μας σκέψη πιο σωστή και αποφεύγουμε τα λάθη», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Το κομματικό μας πνεύμα είναι ισχυρότερο».