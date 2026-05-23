Eurostat: Η Ελλάδα στις πιο φτωχές χώρες της ΕΕ – Ένας στους πέντε στην Αθήνα σε οικονομικό κίνδυνο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Παρά τη συνολική οικονομική ανάκαμψη που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός εξακολουθούν να επηρεάζουν εκατομμύρια πολίτες. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν ότι οι κοινωνικές ανισότητες παραμένουν έντονες, όχι μόνο μεταξύ των κρατών-μελών αλλά και στο εσωτερικό τους, με σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις πρωτεύουσες και τις περιφέρειες.

Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20,9% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν ένας στους πέντε Ευρωπαίους. Ωστόσο, η εικόνα διαφέρει αισθητά από χώρα σε χώρα.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (29%), την Ελλάδα (27,5%) και τη Ρουμανία (27,4%), ενώ στον αντίποδα βρίσκονται η Τσεχία (11,5%), η Πολωνία (15%) και η Σλοβενία (15,5%). Από τις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ, η Ισπανία εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό, με το 25,7% του πληθυσμού να βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Η Ιταλία (22,6%) και η Γερμανία (21,2%) κινούνται επίσης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Γαλλία (20,8%) βρίσκεται οριακά χαμηλότερα.

Η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά όταν εξετάζονται οι πρωτεύουσες των ευρωπαϊκών χωρών. Μεταξύ 24 πρωτευουσών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, τα ποσοστά κυμαίνονται από μόλις 2,9% στη Μπρατισλάβα έως 33,6% στις Βρυξέλλες. Ακολουθούν η Βιέννη με 29,4% και το Βερολίνο με 24,4%, ενώ πάνω από το όριο του 20% βρίσκονται επίσης η Αθήνα (23,6%), το Παρίσι (20,9%) και η Ρώμη (20,7%).

Σε αρκετές χώρες, οι πρωτεύουσες παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο. Ωστόσο, υπάρχουν εντυπωσιακές εξαιρέσεις, όπως οι Βρυξέλλες, όπου το ποσοστό είναι 17,1 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το αντίστοιχο της χώρας συνολικά.

Η εικόνα στην Ελλάδα: από την Κρήτη έως την Πελοπόννησο

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 27,5% του πληθυσμού βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των ελληνικών περιφερειών είναι ιδιαίτερα μεγάλες.

Η χαμηλότερη επίδοση καταγράφεται στην Κρήτη, όπου το ποσοστό ανέρχεται στο 18,2%, σημαντικά κάτω από τον εθνικό μέσο όρο. Αντίθετα, η Πελοπόννησος εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό στη χώρα, με 38,1% του πληθυσμού να βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.





Πάνω από 1 στους 5 κατοίκους στην Αθήνα διατρέχει κίνδυνο φτώχειας

Η Αττική, όπου περιλαμβάνεται η Αθήνα, καταγράφει ποσοστό 23,6%, χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο, γεγονός που επιβεβαιώνει την τάση που παρατηρείται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα μεγάλα αστικά κέντρα εμφανίζουν καλύτερες κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πελοπόννησος συγκαταλέγεται μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης με τα υψηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στην έκτη θέση της σχετικής ευρωπαϊκής κατάταξης με ποσοστό 38,1%.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Καλαβρία της Ιταλίας με 45,3%, ακολουθούμενη από τη Σικελία (44%), τη Μελίγια της Ισπανίας (43,7%), την Καμπανία της Ιταλίας (41,2%) και τη Θέουτα της Ισπανίας (40,8%). Η παρουσία της Πελοποννήσου σε αυτή την ομάδα αναδεικνύει το βάθος των περιφερειακών ανισοτήτων που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Συνολικά, το 2025 καταγράφηκαν 20 ευρωπαϊκές περιφέρειες στις οποίες τουλάχιστον το ένα τρίτο του πληθυσμού βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Οι περισσότερες από αυτές εντοπίζονται στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, γεγονός που καταδεικνύει ότι το πρόβλημα παραμένει ιδιαίτερα έντονο σε τμήματα της νότιας και ανατολικής Ευρώπης.

Πηγή: in.gr