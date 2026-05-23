Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

Αναπόφευκτη η άνοδος των επιτοκίων από την ΕΚΤ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο διοικητής της ΤτΕ στο Bloomberg Γιάννης Στουρνάρας

Τράπεζες 23.05.2026, 13:24
Σχολιάστε
Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η διαφύλαξη της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί ισχυρό επιχείρημα υπέρ της αύξησης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τα όσα είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στο Bloomberg.

Οι προοπτικές για τον πληθωρισμό επιδεινώνονται ελλείψει ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και οι καταναλωτές στην ευρωζώνη θα αρχίσουν κάποια στιγμή να αναρωτιούνται αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εννοούν πραγματικά αυτό που λένε όταν δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να αντιδράσουν, δήλωσε ο Στουρνάρας από τη Λευκωσία της Κύπρου, όπου συμμετέχει σε συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ.

«Η αύξηση των επιτοκίων έχει κόστος — για τους πολίτες, για την απασχόληση — και γι’ αυτό θα ήθελα να μην χρειαστεί να το κάνουμε. Αλλά αν η κατάσταση συνεχιστεί και δεν το κάνουμε, θα δημιουργηθούν προβλήματα», δήλωσε ο Στουρνάρας, ο οποίος είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. «Για τη διατήρηση της αξιοπιστίας της ΕΚΤ και της ικανότητάς μας να αντιδρούμε, πιθανότατα θα χρειαστεί να αυξήσουμε τα επιτόκια τον Ιούνιο».

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συζήτησαν ήδη την αύξηση του κόστους δανεισμού στην τελευταία τους συνάντηση. Από τότε δεν έχουν αφήσει καμία αμφιβολία ότι μια τέτοια κίνηση θα είναι αναπόφευκτη αν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό, οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν υψηλές και η σταθερότητα των τιμών στην ευρωζώνη των 21 χωρών απειληθεί.

Στουρνάρας: Χωρίς συμφωνία στη Μέση Αναστολή ο πληθωρισμός θα επιταχυνθεί

«Εάν επιτευχθεί συμφωνία, ενδέχεται να δούμε τις τιμές της ενέργειας να πέφτουν πολύ και πολύ γρήγορα, και τότε τα επιτόκια θα μπορέσουν να παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα», δήλωσε ο Στουρνάρας, συμπληρώνοντας με νόημα: «Ωστόσο, χωρίς συμφωνία, ενδέχεται να φτάσουν σε άλλο επίπεδο και ο πληθωρισμός θα επιταχυνθεί».

Τον Μάρτιο, η ΕΚΤ προέβλεψε ότι ο μέσος πληθωρισμός θα ανέλθει στο 2,6% φέτος. Η πρόβλεψη αυτή πιθανότατα θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω τον Ιούνιο, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αλέξανδρος Ντεμάρκο σε ξεχωριστή συνέντευξη, επισημαίνοντας επίσης ενδείξεις επιβράδυνσης της δυναμικής της ανάπτυξης.

«Έχω την αίσθηση ότι ο πληθωρισμός είναι επίμονος», δήλωσε ο Στουρνάρας, εκφράζοντας ανησυχίες ότι οι προσδοκίες ενδέχεται να αποσταθεροποιηθούν. «Το γεγονός ότι ο δείκτης PMI είναι τόσο αδύναμος δεν θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα. Υπάρχουν τόσες πολλές στρεβλώσεις στην οικονομία».

Υποστήριξε ότι οι μνήμες από το παρελθόν με το σοκ του πληθωρισμού αποτελούν ένα βάρος που ενδέχεται να αναγκάσει την ΕΚΤ να αναλάβει δράση.

«Όλοι θα αναρωτηθούν αν διαθέτουμε μια πραγματική δυναμική αντίδραση ή αν πρόκειται απλώς για μια θεωρία που δεν εφαρμόζεται ποτέ», δήλωσε ο Στουρνάρας και κατέληξε: «Οι επόμενες τρεις εβδομάδες θα είναι πολύ κρίσιμες, λαμβάνοντας υπόψη τις δευτερογενείς επιπτώσεις».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
Τράπεζες

Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
Morrisons: Σχεδιάζει να κλείσει 100 καταστήματα τους επόμενους μήνες
World

Morrisons: Σχέδιο για λουκέτο σε 100 καταστήματα
Καύσιμα: Μεγάλες αυξήσεις στην Ευρώπη τον Απρίλιο – Τι συνέβη στην Ελλάδα
Ενέργεια

Eurostat: Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα - Τι συνέβη στην Ελλάδα
Κίνα: Βγαίνει στην…αγορά για δυτικές εταιρείες
World

Η Κίνα βγαίνει στην... αγορά για δυτικές εταιρείες
Ιταλία: Η Μελόνι περιορίζει την μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης
World

Η Μελόνι περιορίζει την μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης
BlackRock: Οι πλούσιες απολαβές του CEO δεν πολυάρεσαν στους μετόχους
World

BlackRock: Οι πλούσιες απολαβές του CEO δεν άρεσαν στους μετόχους

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»
Business

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

Μετά την άντληση 4,25 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ περνά στη φάση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου των 24 δισ. με αιχμή ΑΠΕ, διεθνή επέκταση και data centers

Μάχη Τράτσα
Φοιτητικές εστίες: Με 1 δισ. ευρώ θα «τρέξουν» τα έργα μέσω ΣΔΙΤ
Κατασκευές

Με 1 δισ. ευρώ και ΣΔΙΤ οι νέες φοιτητικές εστίες

Οι φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ θα δώσουν λύση στο πρόβλημα στέγασης για περισσότερους από 18 χιλ. σπουδαστές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Vinted: Η πλατφόρμα που μετατρέπει παλιά ρούχα σε χρήμα
Business

Πώς το Vinted έγινε ο «βασιλιάς» των second-hand

Η πλατφόρμα Vinted αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αγοράζουμε και πουλάμε αντικείμενα, οδηγώντας τη «δεύτερη ζωή» των προϊόντων σε παγκόσμια τάση

Νατάσα Σινιώρη
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο

Τι αναφέρει για τις εισηγμένες η ανάλυση της Alpha Finance - AXIA για τον αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εξαγωγές: Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί
Economy

Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί

Στο top - 10 των κυριότερων αγορών για τις ελληνικές εξαγωγές βρίσκεται η Ισπανία - Πού κυμαίνονται οι εισαγωγές

Μαρία Σιδέρη
AI στην Ελλάδα: Υψηλή υιοθέτηση από τους νέους, χαμηλή χρήση από τις επιχειρήσεις
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Ελλάδα μπροστά στο παράδοξο της ΑΙ - Οι προκλήσεις

Η Πέγκυ Αντωνάκου της Google και ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης του MIT ανέδειξαν το χάσμα ανάμεσα στην υψηλή χρήση της AI από τους νέους και τη χαμηλή υιοθέτησή της από τις ελληνικές επιχειρήσεις

Γιώργος Πολύζος
Τουρισμός: Πώς η Ελλάδα θα πετύχει τουριστική σεζόν 12 μηνών – Τα αγκάθια
Τουρισμός

Πώς η Ελλάδα θα πετύχει τουρισμό 12 μηνών [γραφήματα]

Πώς θα κινηθεί ο ελληνικός τουρισμός και ποιες οι ευκαιρίες υπάρχουν πέρα από την καλοκαιρινή σεζόν - Τι δείχνει έκθεση

Λάμπρος Καραγεώργος
Επενδύοντας στην εποχή της σπάνης
Financial Times

Για πόσο οι επενδυτές θα περιφρονούν την πραγματικότητα;

Οι αγορές δεν έχουν ακόμη αφομοιώσει τη νέα τάση των κυβερνήσεων για συσσώρευση (αποθεμάτων) και περιχαράκωση

Gillian Tett
Περισσότερα από Τράπεζες
Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
Τράπεζες

Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

Αναπόφευκτη η άνοδος των επιτοκίων από την ΕΚΤ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο διοικητής της ΤτΕ στο Bloomberg Γιάννης Στουρνάρας

Καύσιμα: Μεγάλες αυξήσεις στην Ευρώπη τον Απρίλιο – Τι συνέβη στην Ελλάδα
Ενέργεια

Eurostat: Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα - Τι συνέβη στην Ελλάδα

Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026, οι τιμές αναφορικά με τα καύσιμα στην ΕΕ παρουσίαζαν γενικά πτωτική πορεία

Κίνα: Βγαίνει στην…αγορά για δυτικές εταιρείες
World

Η Κίνα βγαίνει στην... αγορά για δυτικές εταιρείες

Εταιρείες από την Κίνα επιδιώκουν ανάπτυξη στο εξωτερικό μέσω εξαγορών εταιρειών όπως η Everlane και η Puma

Ιταλία: Η Μελόνι περιορίζει την μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης
World

Η Μελόνι περιορίζει την μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης

Η ιταλική κυβέρνηση δίνει φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων

BlackRock: Οι πλούσιες απολαβές του CEO δεν πολυάρεσαν στους μετόχους
World

BlackRock: Οι πλούσιες απολαβές του CEO δεν άρεσαν στους μετόχους

Το πακέτο αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου της BlackRock αυξήθηκε στα 37,7 εκατ. δολάρια το 2025

Βρετανία: Θα μπορούσε να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ενωση; [γράφημα]
World

Θα μπορούσε η Βρετανία να ανατρέψει το brexit; [γράφημα]

Αν και η άνοδος των Εργατικών έθεσε ξανά το ζήτημα των σχέσεων με την ΕΕ, οι πρόσφατες περιεφεριακές εκλογές στη Βρετανία επαναφέρουν το «φάντασμα» του Νάιτζελ Φάρατζ

Vinted: Η πλατφόρμα που μετατρέπει παλιά ρούχα σε χρήμα
Business

Πώς το Vinted έγινε ο «βασιλιάς» των second-hand

Η πλατφόρμα Vinted αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αγοράζουμε και πουλάμε αντικείμενα, οδηγώντας τη «δεύτερη ζωή» των προϊόντων σε παγκόσμια τάση

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
Πρίγκηπος: Μετατρέπεται σε ξενοδοχείο το ιστορικό Ορφανοτροφείο
Κόσμος

Πρίγκηπος: Μετατρέπεται σε ξενοδοχείο το ιστορικό Ορφανοτροφείο

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς όλες οι προσπάθειες για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την αναστήλωση του Ορφανοτροφείου

New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις
Κόσμος

NYT: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις

Παρά το γεγονός ότι οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται, ο φόβος για επανεκκίνηση του πολέμου παραμένει

Νεκτάριος Δαργάκης
Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση
Πολιτική

Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση

Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση
Πολιτική

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
Τράπεζες

Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

Αναπόφευκτη η άνοδος των επιτοκίων από την ΕΚΤ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο διοικητής της ΤτΕ στο Bloomberg Γιάννης Στουρνάρας

Ακίνητα: Ραγδαίες αυξήσεις στο κόστος κατασκευής – Οι μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακίνητα

«Καίει» η κατασκευή ακινήτων - Οι ακριβές περιοχές

Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ανόδου των τιμών στα οικοδομικά υλικά - Πιέσεις στα ακίνητα

Τουρισμός: Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα
Τουρισμός

Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα

Στη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τον ελληνικό τουρισμό εξετάζονται τα στοιχεία για τις έξι σημαντικότερες αγορές

Tsipras Bets on Grassroots Push to Power New Party
English Edition

Tsipras Bets on Grassroots Push to Power New Party

The former prime minister has confirmed the party name is finalized and is calling on supporters to attend Tuesday's Thisseio Square event

Morrisons: Σχεδιάζει να κλείσει 100 καταστήματα τους επόμενους μήνες
World

Morrisons: Σχέδιο για λουκέτο σε 100 καταστήματα

Η αλυσίδα Morrisons ανακοίνωσε ότι τα μίνι μάρκετ που επηρεάζονται ήταν ζημιογόνα εδώ και αρκετό καιρό και είχαν ενταχθεί στο δίκτυό της μέσω της εξαγοράς της McColls

Ζελένσκι: Άδικο να μην έχει λόγο στην ΕΕ η Ουκρανία
Κόσμος

Ζελένσκι: Άδικο να μην έχει λόγο στην ΕΕ η Ουκρανία

Επιστολή Ζελένσκι προς τους ηγέτες της ΕΕ

Καύσιμα: Μεγάλες αυξήσεις στην Ευρώπη τον Απρίλιο – Τι συνέβη στην Ελλάδα
Ενέργεια

Eurostat: Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα - Τι συνέβη στην Ελλάδα

Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026, οι τιμές αναφορικά με τα καύσιμα στην ΕΕ παρουσίαζαν γενικά πτωτική πορεία

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη
Πολιτική

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Σκέρτσος: 10+1 παρεμβάσεις για σύγχρονα, ασφαλή και αξιοπρεπή ΜΜΜ
Μεταφορές

Σκέρτσος: 10+1 παρεμβάσεις για σύγχρονα, ασφαλή και αξιοπρεπή ΜΜΜ

Ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Κίνα: Βγαίνει στην…αγορά για δυτικές εταιρείες
World

Η Κίνα βγαίνει στην... αγορά για δυτικές εταιρείες

Εταιρείες από την Κίνα επιδιώκουν ανάπτυξη στο εξωτερικό μέσω εξαγορών εταιρειών όπως η Everlane και η Puma

Οι απίθανες αποζημιώσεις του Μπενίτεθ
Business of Sport

Οι απίθανες αποζημιώσεις του Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό με το πόσο της αποζημίωσης του να… ζαλίζει.

Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ
Economy

Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας η κυβέρνηση αναμένεται να έχει ανακοινώσει το νέο πακέτο με τα μέτρα στήριξης

Γιάννης Αγουρίδης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies