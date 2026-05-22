Alibaba: Τι φέρνει μαζί του το ισχυρότερο τσιπ από την Alibaba

Το τσιπ θα μπορούσε να υποστηρίξει την επεκτεινόμενη σειρά μοντέλων Qwen AI της Alibaba

Τεχνολογία 22.05.2026, 06:30
Νέο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε την Τετάρτη η Alibaba, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι τρεις φορές πιο ισχυρό από τον προκάτοχό του, προσθέτοντάς το στις εγχώριες επιλογές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας, την ίδια στιγμή που η Nvidia προσπαθεί με νύχια και με δόντια να εισάγει τα προϊόντα της στη χώρα.

Το Zhenwu M890 προσφέρει τρεις φορές την απόδοση του τρέχοντος Zhenwu 810E, υπογράμμισε η Alibaba, προσθέτοντας ότι ο νέος επεξεργαστής διαθέτει μνήμη GPU 144 GB και εύρος ζώνης μεταξύ τσιπ 800 GB ανά δευτερόλεπτο, δίνοντας στο τσιπ ιδιότητες «υπερηχητικές».

Κινήσεις – ματ από την Alibaba

Ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου και της τεχνολογίας δήλωσε ότι έχει ήδη παραδώσει 560.000 μονάδες Zhenwu σε περισσότερους από 400 πελάτες σε 20 κλάδους.

Το νέο τσιπ θα μπορούσε να κάνει την Alibaba και τη θυγατρική της T-Head πιο ανταγωνιστικές στην αναπτυσσόμενη εγχώρια αγορά επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας, όπου δραστηριοποιούνται παίκτες όπως η Huawei και η Cambricon.

«Τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που έχουν σχεδιαστεί από την Alibaba σημειώνουν πρόοδο με εξωτερικούς πελάτες και γίνονται μια από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες μεταξύ των εγχώριων κινεζικών τσιπ υλικού τεχνητής νοημοσύνης», εξήγησε στο Reuters ο Μάιρον Ζίε, αναλυτής της SemiAnalysis με έμφαση στους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, σημείωσε ότι τα διαφημιζόμενα στοιχεία για την χωρητικότητα μνήμης και το εύρος ζώνης εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με εκείνα των μεγάλων δυτικών εταιρειών τσιπ. Η Alibaba δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει άλλες σημαντικές μετρήσεις, όπως η υπολογιστική απόδοση, πρόσθεσε ο Ζίε.

Οι Κινέζοι προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης έχουν από καιρό περιοριστεί από την αγορά επεξεργαστών αιχμής από εταιρείες όπως η Nvidia λόγω αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές.

H Alibaba ενισχύεται από την πολιτική του Πεκίνου

Το Πεκίνο έχει επίσης αυστηροποιήσει τον έλεγχο της χρήσης ξένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης από εγχώριες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου του τσιπ H200 της Nvidia, παρά το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον πρόσφατα ενέκρινε την πώλησή τους στην Κίνα.

«Δεδομένου ότι η Nvidia παραμένει εκτός Κίνας… είναι απίθανο να είναι μακροπρόθεσμος προμηθευτής σε όλη την Κίνα», συμπλήρωσε και ο Λεονίντ Μιρόνοφ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Gavekal, τονίζοντας πως η ανακοίνωση των τσιπ της Alibaba υποδηλώνει ότι οι επενδυτές δεν πρέπει να υποτιμούν την Alibaba και την Tencent, δήλωσε ο Mironov. Οι δύο εταιρείες είναι οι μεγαλύτερες συμμετοχές στο νεοσύστατο ταμείο του για την Κίνα.

«Η Alibaba συμβαδίζει επίσης και τα πάει πολύ καλά με την T-head», είπε.

Το Zhenwu θα δώσει στις τοπικές εταιρείες τεχνολογίας μια άλλη επιλογή, αν και παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το πόση παραγωγική ικανότητα μπορεί να συνεχίσει να εξασφαλίζει η Alibaba σε τοπικά χυτήρια ημιαγωγών, όπως η Semiconductor Manufacturing International Corporation.

Ο τελευταίος επεξεργαστής τεχνητής νοημοσύνης της Alibaba θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην υποστήριξη των απαιτήσεων πληροφορικής των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων Qwen. Η εταιρεία θεωρείται ευρέως ως «εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης πλήρους στοίβας», λόγω της δραστηριότητάς της που εκτείνεται σε υλικό, υπολογισμούς, μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, εργαλεία και εφαρμογές.

Η Alibaba αποκάλυψε επίσης την Τετάρτη ότι το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς, Qwen3.7-Max, θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Στις αρχές Απριλίου, η Alibaba και η China Telecom δήλωσαν ότι λανσάρουν ένα κέντρο δεδομένων στη νότια Κίνα, το οποίο θα τροφοδοτείται από τα δικά του τσιπ του γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

