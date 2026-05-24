Συνηθίζουν οι πολιτικοί να χρησιμοποιούν την έκφραση «ο ελέφαντας στο δωμάτιο» όταν θέλουν να περιγράψουν ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχει αλλά κανείς δεν τολμά να συζητήσει ή καλύτερα να το αντιμετωπίσει εφαρμόζοντας μία βιώσιμη λύση.

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» για εκατομμύρια πολίτες είναι το ιδιωτικό χρέος, που παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, παραμένει σε δυσθεώρητο ύψος. Και όταν μιλάμε για ιδιωτικό χρέος δεν είναι μόνο τα χρέη προς τις τράπεζες αλλά κυρίως οι ληξιπρόθεσμος οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ.

Τα στοιχεία είναι όντως άκρως αποκαλυπτικά. Ας ξεκινήσουμε από τους αριθμούς για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, τα οποία ξεπερνούν τα 114,5 δισ. ευρώ και ας συνεχίσουμε με τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, όπου το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους έχουν ανέλθει σε 51,8 δισ. ευρώ. Αν σε αυτά προστεθούν και καμία 70αριά δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια προς τράπεζες, funds και σέρβισερς, τότε το ιδιωτικό χρέος ανέρχεται σε 237 δισ. ευρώ!

Τόσο αποκάλυψε ότι είναι και η κυρία Θεώνη Αλαμπάση, γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κατά τη διάρκεια πρόσφατης παρουσίας της στο 14ο Regional Growth Conference.

Η ίδια μάλιστα τόνισε ότι «ο ληξιπρόθεσμος δανεισμός είναι το πραγματικό βαρίδι για την οικονομία και σε αυτόν θα πρέπει να επικεντρώσουν οι πολιτικές για να βοηθήσουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά».

Εκεί, όμως που το ιδιωτικό χρέος έχει τσιμπήσει είναι κυρίως προς την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την ίδια, επισημαίνοντας ότι από τα 114,5 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, το 80% είναι παλιές οφειλές που δημιουργήθηκαν ως το 2019 και στις οποίες προστίθενται διαρκώς τόκοι υπερημερίας. Μάλιστα αποκάλυψε ότι περίπου 75% αυτών των οφειλών συγκεντρώνονται σε 7.600 οφειλέτες, δηλαδή μόλις 0,2% των συνολικών οφειλετών.

Έρχεται, λοιπόν, τώρα το κράτος και φέρνει τη ρύθμιση των 72 δόσεων με την ελπίδα ότι οι οφειλέτες που χρωστούν τα πολλά και τα χρέη τους δημιουργήθηκαν έως τα τέλη του 2023 θα μπουν στη διαδικασία να τα αποπληρώσουν σταδιακά αλλά έντοκα και χωρίς κούρεμα αρχικού χρέους ή προσαυξήσεων.

Και εδώ είναι το ζητούμενο. Το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να αντιληφθεί ότι καλή είναι η ρύθμιση των 72 δόσεων αλλά αν δεν πάρει την απόφαση να προχωρήσει σε διαγραφή μέρος του αρχικού χρέους καθώς και των υπέρογκων και συσσωρευμένων προσαυξήσεων των οφειλετών που επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση τότε πάλι θα μιλάμε για τον «ελέφαντα στο δωμάτιο» και η νέα αυτή προσπάθεια να αποπληρωθούν τα τεράστια συσσωρευμένα χρέη θα πάει κατά το κοινώς λεγόμενο στον «κουβά».

Τα πράγματα φαίνεται να είναι καλύτερα στον εξωδικαστικό μηχανισμό όπου υπάρχει μία αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, όπου ο οφειλέτης μπορεί να λάβει κουρέματα και πολλές δόσεις (έως 240 για χρέη στο δημόσιο και έως 420 για χρέη προς τις τράπεζες).