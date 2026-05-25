Πόλεμος στο Ιράν: Η επόμενη μέρα – Πώς θα κινηθούν οι τιμές

Πετρέλαιο 25.05.2026, 15:09
Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένοντας ότι αυτή τη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος θα επαληθευτεί και θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο το ερώτημα που κυριαρχεί είναι αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα επιστρέψουν στα επίπεδα πριν τον πόλεμο.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN δεν αναμένεται να συμβεί φέτος ενώ ενδέχεται να αργήσουν πολύ να υποχωρήσουν και αυτό γιατί όταν θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ θα ξεδιπλωθεί ένας εφοδιαστικός εφιάλτης.

Πρώτο βήμα

Η εκκαθάριση των σημείων συμφόρησης των Στενών είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, καθώς οι ταχύτητες που κινούνται τα τάνκερ είναι πολύ χαμηλές.

Πρώτον, τα περίπου 166 δεξαμενόπλοια που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο θα πρέπει να φύγουν μεταφέροντας περίπου 170 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με τον Ματ Σμιθ, επικεφαλής αναλυτή πετρελαίου στην Kpler. Αυτό θα δώσει χώρο για τα άδεια δεξαμενόπλοια να εισέλθουν στο στενό, να φορτώσουν και να επιστρέψουν.

Η επιστροφή στην πλήρη χωρητικότητα διαμετακόμισης δεξαμενόπλοιων θα μπορούσε να διαρκέσει έως και τρεις μήνες, σύμφωνα με τη Victoria Grabenwöger, ανώτερη αναλύτρια πετρελαίου στην Kpler.

Δεύτερο βήμα

Τα άδεια πλοία θα μεταφέρουν πρώτα πετρέλαιο που βρίσκεται στις αποθήκες που είναι γεμάτες καθώς οι παραγωγοί δεν είχαν πουθενά αλλού να το αποθηκεύσουν.

Τα διυλιστήρια λειτούργησαν με ρεαλισμό και δεν γέμισαν ποτέ πλήρως τα αποθέματά τους με αποτέλεσμα να χρειάζεται λιγότερος χρόνος για την επανεκκίνηση των αντλιών.

Βήμα τρίτο

Οι πετρελαιοπηγές της Μέσης Ανατολής έκλεισαν σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια του πολέμου και η επανέναρξη δεν είναι μια απλή διαδικασία. Είναι μια σύνθετη μηχανική πρόκληση που μπορεί να διαρκέσει έως και αρκετές εβδομάδες.

Η παραγωγή θα πρέπει να επανεκκινήσει αργά για να διασφαλιστεί ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου δεν θα καταρρεύσουν, απαιτώντας εκ νέου γεώτρηση και ουσιαστικές επισκευές. Το νερό και το φυσικό αέριο που εγχέονται στα πηγάδια πρέπει να εξισορροπηθούν.

Επειδή τα πηγάδια στην περιοχή είναι μεγάλα και κοντά το ένα στο άλλο, η επανεκκίνηση της παραγωγής θα απαιτήσει σημαντικό συντονισμό μεταξύ εταιρειών και χωρών για να διασφαλιστεί ότι η πίεση του εγχυόμενου νερού και του φυσικού αερίου θα παραμείνει σταθερή σε πολλά πηγάδια.

Τέταρτο βήμα

Αρκετά διυλιστήρια, παραγωγοί φυσικού αερίου και ορισμένοι παραγωγοί πετρελαίου υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ορισμένες επισκευές στις κατεστραμμένες κρίσιμες υποδομές θα μπορούσαν να διαρκέσουν χρόνια για να ολοκληρωθούν, σύμφωνα με πετρελαϊκές εταιρείες.

Σύμφωνα με την Kpler  12 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα και 3 εκατομμύρια βαρέλια προϊόντων διύλισης πετρελαίου είναι εκτός αγοράς σε όλη τη Μέση Ανατολή κυρίως στη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ.

Οι τελευταίοι μήνες αρκετές φορές φάνηκε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να τερματιστεί ο πόλεμος.  Στις 18 Απριλίου, το Ιράν συμφώνησε να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, αλλά ώρες αργότερα, διαπίστωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν παραβιάσει τον δικό τους ρόλο στη συμφωνία και άρχισαν για άλλη μια φορά να πυροβολούν πλοία που επιχειρούσαν να περάσουν από εκεί. Για το λόγο αυτό οι traders πετρελαίου διατήρησαν υψηλά τις τιμές.

Οι έμποροι πετρελαίου θα παρακολουθήσουν την εξέλιξη της κατάστασης τις επόμενες εβδομάδες και μήνες για να δουν αν το Ιράν είναι πραγματικά έτοιμο να παραχωρήσει τα Στενά. Εάν ναι, θα σταματήσει το Ιράν να χρεώνει διόδια για τη διέλευση των πλοίων; Θα συνεχίσει η κυβέρνηση να μπλοκάρει το ιρανικό πετρέλαιο ή θα υποκύψει στην απαίτηση του Ιράν να αρθεί ο αποκλεισμός ως προάγγελος της ειρήνης;

Επίσης, οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να αισθάνονται εμπιστοσύνη να στείλουν τα πλοία τους μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη αυξήσει τις τιμές της θαλάσσιας κάλυψης κατά χιλιάδες ποσοστιαίες μονάδες και ενδέχεται να μην είναι πρόθυμες να προσφέρουν προσιτή κάλυψη όσο η κατάσταση παραμένει επισφαλής.

Το Ιράν έχει απειλήσει με την ναρκοθέτηση των Στενών ζητώντας από τα πλοία να ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδρομή και ως εκ τούτου κάποιοι πλοιοκτήτες ίσως είναι απρόθυμοι να αναλάβουν τον κίνδυνο της διέλευσης.

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου

Οι traders έχουν προσπαθήσει αρκετές φορές να δοκιμάσουν ένα νέο κατώτατο όριο για το αργό πετρέλαιο αλλά δεν έχει σταθεροποιηθεί κάτω από τα 94 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σταθεροποιήθηκαν σε λίγο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή και εάν οι traders είναι αισιόδοξοι για την πρόοδο της ειρήνευσης, μπορεί να προσπαθήσουν να δοκιμάσουν τα χαμηλότερα όρια όταν οι συναλλαγές ξαναρχίσουν τη Δευτέρα το βράδυ.

Οι αναλυτές της JPMorgan, οι οποίοι αναμένουν το άνοιγμα του Ορμούζ προς τις αρχές Ιουνίου, εκτιμούν ότι το πετρέλαιο θα διαπραγματεύεται κατά μέσο όρο τα 97 δολάρια το βαρέλι για το υπόλοιπο του έτους.

Ιστορικά, το Brent πρέπει να κυμαίνεται στην περιοχή των 60 δολαρίων για το φυσικό αέριο των 3 δολαρίων το γαλόνι, σημείωσε ο Michael Green, επικεφαλής στρατηγικής της Simplify Asset Management. Η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης δεν προβλέπει επί του παρόντος ότι αυτό θα συμβεί πριν από το 2032.

Όσο περισσότερο διαρκεί αυτή η ειρήνη και όσο περισσότερες ενδείξεις ότι η παραγωγή επανεκκινείται, τόσο χαμηλότερες θα μπορούσαν να είναι οι τιμές του πετρελαίου.

