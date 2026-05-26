Ολλανδία: Μπλόκο στις ΗΠΑ για εξαγορά εταιρείας τεχνολογίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Φραγμό επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση στην Ολλανδία στις προσπάθειες μιας εταιρείας με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαγοράσει έναν βασικό προμηθευτή τεχνολογιών πληροφορικής για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση.

Η κυβέρνηση αποφάσισε τη Δευτέρα να ακολουθήσει τη σύσταση και να εμποδίσει την εξαγορά

Η ολλανδική εταιρεία Solvinity διαχειρίζεται μια πλατφόρμα για την εφαρμογή DigiD της χώρας, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να πιστοποιούν την ταυτότητά τους στο διαδίκτυο όταν επιθυμούν να κλείσουν ραντεβού με γιατρό, να αγοράσουν σπίτι ή να επικοινωνήσουν με τις δημόσιες αρχές.

Τον Νοέμβριο, η αμερικανική εταιρεία Kyndryl ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει τη Solvinity, προκαλώντας ανησυχίες ότι ένα βασικό ολλανδικό εργαλείο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης θα περιέλθει υπό ξένο έλεγχο. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχουν αυξηθεί οι ανησυχίες σχετικά με την εξάρτηση της Ένωσης από την αμερικανική τεχνολογία.

Ολλανδία: «Κίνδυνος» για το δημόσιο συμφέρον

Σε επιστολή προς το εθνικό κοινοβούλιο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, η υφυπουργός Ψηφιακής Οικονομίας Willemijn Aerdts ανέφερε ότι η εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των επενδύσεων συνέστησε στην κυβέρνηση να εμποδίσει την εξαγορά. Η εξαγορά θεωρήθηκε ότι ενέχει «πιθανό κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον».

Η κυβέρνηση αποφάσισε τη Δευτέρα να ακολουθήσει τη σύσταση και να εμποδίσει την εξαγορά, ανέφερε η Aerdts.

«Η Ολλανδία αποδίδει μεγάλη σημασία στην παρουσία ξένων, και ιδίως αμερικανικών, εταιρειών τεχνολογίας, καθώς και στην προστιθέμενη αξία που προσφέρουν στην ολλανδική οικονομία και στις ψηφιακές υποδομές, διατηρώντας όμως παράλληλα ένα ανεξάρτητο πλαίσιο ελέγχου των επενδύσεων που αποσκοπεί στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος και το οποίο εφαρμόζεται εξίσου σε όλους τους επενδυτές, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους», αναφερόταν στην επιστολή.

Η απόφαση έρχεται μία εβδομάδα πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάσει το πακέτο μέτρων για την τεχνολογική κυριαρχία, μια σειρά προτάσεων που αποσκοπούν στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από την ξένη τεχνολογία στους τομείς του cloud, των μικροτσίπ και της τεχνητής νοημοσύνης.