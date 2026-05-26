ΕΚΤ: «Γεράκια» και «περιστέρια» συντάσσονται στη γραμμή αύξησης των επιτοκίων

Πληθαίνουν τα σήματα που στέλνουν οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι τον Ιούνιο θα προχωρήσουν σε αύξηση των επιτοκίων, κάτω από την πίεση που δέχεται ο πληθωρισμός εξαιτίας των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτήν τη γραμμή συντάσσονται τις τελευταίες ημέρες «γεράκια» και «περιστέρια» της ΕΚΤ, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις τόσο των πιο διαλλακτικών όσο και των αυστηρότερων στελεχών της.

Την Τρίτη το πρωί η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του ΔΣ της τράπεζας, εμφανίστηκε κατηγορηματική μιλώντας στο Reuters, ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια τον Ιούνιο, ακόμη και αν οι συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν οδηγήσουν σε συμφωνία, καθώς, όπως εξήγησε, ο πόλεμος έχει διαρκέσει πολύ περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν και οι υψηλές τιμές ενέργειας επηρεάζουν την ευρύτερη οικονομία.

«Δεδομένου του μεγέθους και της επιμονής του τρέχοντος σοκ, η επανεξέταση [της κατάστασης] δεν αποτελεί πλέον επιλογή κατά την άποψή μου. Από τη σημερινή οπτική γωνία, νομίζω ότι θα χρειαστεί αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο», δήλωσε η Σνάμπελ.

«Ακόμα κι αν ο πόλεμος τελείωνε σήμερα, έχουν ήδη προκληθεί πολλές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές και στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού», είπε η Σνάμπελ, προσθέτοντας ότι «συνεπώς, ακόμη και τότε, πιστεύω ότι θα χρειαζόταν μια αντίδραση νομισματικής πολιτικής».

Κατά την εκτίμησή της, «έχουμε ξεπεράσει το δυσμενές σενάριο, το οποίο προϋπέθετε μια ταχεία ομαλοποίηση των τιμών του πετρελαίου».

Στο ίδιο πνεύμα, ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, είπε σε συνέντευξή του στη γαλλική «Le Figaro» τη Δευτέρα πως η ΕΚΤ δεν θα διστάσει να αναλάβει δράση για τη μείωση του πληθωρισμού.

«Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μπορούν να μας εμπιστευτούν ότι θα επαναφέρουμε τον πληθωρισμό στο 2% μεσοπρόθεσμα. Δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε δράση για να το επιτύχουμε αυτό, αν χρειαστεί», δήλωσε ο απερχόμενος επικεφαλής της γαλλικής κεντρικής τράπεζας, ο οποίος είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

Φίλιπ Λέιν: Η ΕΚΤ θα αναθεωρήσει τις προβλέψεις για πληθωρισμό και ανάπτυξη

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιθανότατα θα αναθεωρήσει τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη τον επόμενο μήνα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει επιδεινώσει τις προοπτικές για την οικονομία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας, Φίλιπ Λέιν στην ιαπωνική εφημερίδα Nikkei, μετά από αντίστοιχο σήμα που εξέπεμψε και η Κριστίν Λαγκάρντ.

«Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν και δείχνουν ότι οι μακροοικονομικές προοπτικές έχουν επιδεινωθεί», δήλωσε ο Λέιν.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να παραμείνουν υψηλές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τις υποθέσεις της ΕΚΤ τον Μάρτιο.

«Είναι πιθανό να κάνουμε μια περαιτέρω ανοδική προσαρμογή στην πρόβλεψη για τον πληθωρισμό τον Ιούνιο», είπε.

Η ΕΚΤ προβλέπει επί του παρόντος πληθωρισμό 2,6% για το 2026. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην πιο πρόσφατη μηνιαία έρευνατου Bloomberg προβλέπει αύξηση κατά 2,9% φέτος.

Ο Λέιν δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι «αναμένουν έμμεσες επιπτώσεις πέρα ​​από τις τιμές ενέργειας», προειδοποιώντας ότι ένα ενεργειακό σοκ που μετατρέπεται σε ένα ευρύτερο πρόβλημα πληθωρισμού θα αποτελούσε «μείζον ζήτημα».

«Αυτήν τη στιγμή αξιολογούμε το μέγεθος του σοκ», είπε. «Όσο περισσότερο συνεχίζεται η σύγκρουση, τόσο λιγότερο πιθανό είναι το πιο ευνοϊκό σενάριο», κατέληξε, παραπέμποντας στα τρία σενάρια που ανέπτυξε τον Μάρτιο η Κριστίν Λαγκάρντ.

Το μήνυμα Λαγκάρντ

Μία μέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα, η Λαγκάρντ εξέπεμψε σήμα για προς τα πάνω αναθεώρηση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό στη συνεδρίαση του Ιουνίου.

Η πρόβλεψη του Μαρτίου, που προέβλεπε αύξηση του πληθωρισμού κατά 2,6% φέτος, «πιθανότατα θα αναθεωρηθεί», δήλωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ την Κυριακή σε τηλεοπτική συνέντευξή της σε ιταλικό δίκτυο, προσθέτοντας ότι τα πράγματα «έχει εξελιχθεί» απότην προηγούμενη πρόβλεψη.

«Η τρέχουσα κατάσταση είναι τόσο αβέβαιη, που πρέπει να εξετάσουμε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, να αξιολογήσουμε πώς θα εξελιχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια των επόμενων τριμήνων, πώς θα προσδιορίσουμε εάν απαιτείται δράση και ποιο αντίκτυπο θα έχει αυτή μεσοπρόθεσμα. Ο στόχος μας είναι το 2% μεσοπρόθεσμα», είπε χαρακτηριστικά.

«Τον Ιούνιο πιθανότατα θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε αύξηση [των επιτοκίων]», δήλωσε από τη Λευκωσία στο περιθώριο του Eurogroup ο Αλεξάντερ Ντεμάρκο, διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Μάλτας.

«Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε προσηλωμένοι στον μεσοπρόθεσμο στόχο μας. Πρόκειται για τη διατήρηση της αξιοπιστίας μας — δεν πρέπει να φανεί ότι καθυστερούμε να αντιδράσουμε στις εξελίξεις», τόνισε.

Αύξηση «βλέπει» και ο Στουρνάρας

«Η αύξηση των επιτοκίων έχει κόστος — για τους πολίτες, για την απασχόληση — και γι’ αυτό θα ήθελα να μην χρειαστεί να το κάνουμε. Αλλά αν η κατάσταση συνεχιστεί και δεν το κάνουμε, θα δημιουργηθούν προβλήματα», δήλωσε ο Στουρνάρας στ συνέντευξή του στο Bloomberg τις προηγούμενες μέρες.

«Έχω την αίσθηση ότι ο πληθωρισμός είναι επίμονος», δήλωσε ο Στουρνάρας, εκφράζοντας ανησυχίες ότι οι προσδοκίες ενδέχεται να αποσταθεροποιηθούν. «Το γεγονός ότι ο δείκτης PMI είναι τόσο αδύναμος δεν θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα. Υπάρχουν τόσες πολλές στρεβλώσεις στην οικονομία».

Υποστήριξε ότι οι μνήμες από το παρελθόν με το σοκ του πληθωρισμού αποτελούν ένα βάρος που ενδέχεται να αναγκάσει την ΕΚΤ να αναλάβει δράση.

«Όλοι θα αναρωτηθούν αν διαθέτουμε μια πραγματική δυναμική αντίδραση ή αν πρόκειται απλώς για μια θεωρία που δεν εφαρμόζεται ποτέ», δήλωσε ο Στουρνάρας και κατέληξε: «Οι επόμενες τρεις εβδομάδες θα είναι πολύ κρίσιμες, λαμβάνοντας υπόψη τις δευτερογενείς επιπτώσεις».

FT: Αναπόφευκτη η αύξηση

Αναλυτές των FT χαρακτηρίζουν αναπόφευκτη πλέον την αύξηση των επιτοκίων. Οπως αναφέρουν, «καθώς δεν διαφαίνεται καμία επίλυση της σύγκρουσης και η επόμενη συνεδρίαση πολιτικής της ΕΚΤ απέχει λίγες εβδομάδες, το παράθυρο για να “επανεξετάσει” το ενεργειακό σοκ πιθανότατα έχει κλείσει και η αύξηση των επιτοκίων φαίνεται αναπόφευκτη. Ακόμα κι αν επιτευχθεί συμφωνία πριν από την απόφαση πολιτικής της 11ης Ιουνίου, η ΕΚΤ είναι πιο πιθανό να αυξήσει τα επιτόκια στο 2,25% για να διασφαλίσει την αποφυγή δευτερογενών επιπτώσεων».

Eπεσημαίνουν, επίσης, μεταξύ άλλων, ότι «το πόσο μακριά και πόσο γρήγορα θα αυστηροποιήσει τελικά η ΕΚΤ την πολιτική της, φυσικά, εξαρτάται από τη διάρκεια και τη σοβαρότητα του σοκ στις τιμές της ενέργειας. Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, πιστεύουμε ότι μια μέτρια αυστηροποίηση με δύο αυξήσεις επιτοκίων φέτος είναι το πιθανότερο αποτέλεσμα».