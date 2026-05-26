ΤτΕ: Δημιούργησε την ιστοσελίδα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης «weconomy.gr»

Η νέα ιστοσελίδα της ΤτΕ απευθύνεται τόσο σε παιδιά και γονείς μέσα από διακριτές υποενότητες για μαθητές Δημοτικού και μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου

Economy 26.05.2026, 14:55
Νέα ιστοσελίδα δημιούργησε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στο πλαίσιο των δράσεων του χρηματοοικονομικού εγγραματισμού και την προβολή των δράσεων της. Πρόκειται για τον ιστότοπο weconomy.gr η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την χρηματοοικονομική εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Πού απευθύνεται η νέα ιστοσελίδα της ΤτΕ

Ο νέος ιστότοπος ρχικά απευθύνεται σε δύο βασικές ομάδες κοινού:

  • Παιδιά, μέσα από διακριτές υποενότητες για μαθητές Δημοτικού και μαθητές Γυμνασίου–Λυκείου
  • Γονείς, μια κρίσιμη ομάδα κοινού που υποστηρίζει την οικονομική εκπαίδευση των παιδιών και
  • Ενήλικες

Σταδιακά η ιστοσελίδα θα εμπλουτίζεται με περιεχόμενο που απευθύνεται και σε άλλες ομάδες κοινού.

Όπως αναφέρται σχετικά, η αρχιτεκτονική της ιστοσελίδας είναι ευέλικτη και επεκτάσιμη, ώστε να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Το «weconomy.gr» χαρακτηρίζεται από:

  • Απλή και προσιτή γλώσσα, ώστε η πληροφορία να είναι κατανοητή και προσαρμοσμένη στις ομάδες κοινού.
  • Μοντέρνο, φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον, με εύκολη πλοήγηση και με σχεδιασμό επικεντρωμένο στον χρήστη, με σεβασμό στις αρχές της προσβασιμότητας.
  • Διαδραστικό περιεχόμενο που ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή: κουίζ, σύντομα επεξηγηματικά βίντεο.
  • Πλούσιο οπτικό υλικό, που υποστηρίζει αποτελεσματικά τη διαδικασία μάθησης

Νέο ψηφιακό εργαλείο

Αναφερόμενος στη νέα ιστοσελίδα, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας σημείωσε ότι «η Τράπεζα της Ελλάδος, ανταποκρινόμενη στο ρόλο της για τη διασφάλιση της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, παραδίδει φέτος στην κοινωνία το «weconomy.gr», ένα ακόμη νέο ψηφιακό εργαλείο μετά από το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων».

«Οι δύο πρωτοβουλίες προσφέρουν χρηματοοικονομική πληροφόρηση, γνώσεις και δεξιότητες με κοινό στόχο την ενδυνάμωση των πολιτών για την ορθολογικότερη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην οικονομία εν γένει», προσέθεσε.

Το όνομα Weconomy

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΤτΕ, το όνομα «weconomy» δημιουργήθηκε ώστε να εκφράζει με σύγχρονο και ανθρώπινο τρόπο τη φιλοσοφία της νέας πρωτοβουλίας της Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση: Στο «weconomy.gr» τα οικονομικά γίνονται απλά, κατανοητά και ενδιαφέροντα για όλους.

Εδραζόμενο στο “we” — το «εμείς» — αναδεικνύει τη σημασία της κοινότητας, της οικογένειας και της συλλογικής προσπάθειας για την ενίσχυση της χρηματοοοικονομικής γνώσης και υπευθυνότητας, σημειώνεται.

Η οπτική ταυτότητα της πλατφόρμας αξιοποιεί τη μορφή του γράμματος “W”, συνδυάζοντάς την με σύγχρονα γραφιστικά στοιχεία που παραπέμπουν στη γνώση, την τεχνολογία και την πληροφόρηση, αποτυπώνοντας τον σύγχρονο, εκπαιδευτικό και ψηφιακό χαρακτήρα της πλατφόρμας. Με φωτεινά και φιλικά χρώματα, το «weconomy» σχεδιάστηκε ώστε να αποπνέει προσβασιμότητα, οικειότητα και θετική εμπειρία μάθησης για όλους, ενώ η ίδια η λέξη «weconomy» είναι εύκολα κατανοητή τόσο από ελληνικό όσο και από διεθνές κοινό.

Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός

«Η Τράπεζα της Ελλάδος αναγνωρίζοντας τις θετικές επιδράσεις σε ολόκληρη την οικονομία και ειδικά στη νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα προωθεί τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό μέσα από μια ολοκληρωμένη και συνεκτική στρατηγική που συνδυάζει εκπαίδευση, ενημέρωση του κοινού και επιστημονική έρευνα».

Και προστίθεται πως «με ενεργό ρόλο στην Εθνική Στρατηγική για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό και τη διεθνή πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ «Global Money Week» της οποίας είναι εθνικός συντονιστής και με τη συμμετοχή της σε εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες, η Τράπεζα της Ελλάδος στοχεύει στη διαμόρφωση οικονομικά εγγράμματων και υπεύθυνων πολιτών».

