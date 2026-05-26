ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς τροφίμου «Ξιφίας φέτα κατεψυγμένος»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κατά τη διενέργεια ελέγχων του ΕΦΕΤ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση χημικών παραμέτρων Ασφάλειας Τροφίμων- Έλεγχος για τον προσδιορισμό μετάλλων σε τρόφιμα» έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία κατεψυγμένου προϊόντος.

Πρόκειται για το προϊόν με στοιχεία: ΞΙΦΙΑΣ ΦΕΤΑ SHRINK 1019, Κ.Α. Ατλαντικός Ωκεανός FAO 34 Ειρηνικός Ωκεανός FAO 87, με ημερομηνία κατάψυξης 05-02-2025, ημερομηνία ανάλωσης 05-02-2027 και αριθμό παρτίδας LOT 11126. Το προϊόν συσκευάστηκε από την εταιρεία Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε. (κωδικός έγκρισης GR 02-ΚΝ-07), για λογαριασμό της εταιρείας FOUR FISH, Πέτρου Ράλλη 8, Αθήνα, από την οποία διακινήθηκε στην εταιρεία ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α.Ε., ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, Ιωάννινα, προκειμένου να διατεθεί στην κατανάλωση και στην οποία και διενεργήθηκε η δειγματοληψία.

Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων από το Α’ Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε., το ληφθέν δείγμα χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ διότι βρέθηκε να περιέχει ποσότητα υδραργύρου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (η απεικόνιση του οποίου αποτυπώνεται κατωτέρω) να μην το καταναλώσουν.