Atradius: 2 στις 3 εταιρείες στην Ελλάδα καθυστερούν πληρωμές

Το 66% των καθυστερήσεων πληρωμών αποδίδεται σε προβλήματα ρευστότητας πελατών - Τι αναφέρει η Atradius

Economy 26.05.2026, 13:55
Προς το δυσμενέστερο εξελίσσονται οι καθυστερήσεις πληρωμών στην Ελλάδα λόγω των αρνητικών γεωπολιτικών συγκυριών, του υψηλού ενεργειακού κόστους, της εύθραυστης ζήτησης και των υψηλών επιτοκίων, με σχεδόν τα δύο τρίτα των Β2Β πωλήσεων να πραγματοποιούνται επί πιστώσει και περίπου το ένα τρίτο των B2B τιμολογίων να καθίσταται ληξιπρόθεσμο, έναντι ενός τετάρτου στη Δυτική Ευρώπη.

Τα υψηλά επιτόκια και η εύθραυστη ζήτηση πιέζουν την ταχύτητα πληρωμών

Οι πληρωμές

Τα παραπάνω προκύπτουν από το τελευταίο Βαρόμετρο Πρακτικών Β2Β Πληρωμών στην Ελλάδα για το 2026, της Atradius, ενώ υπογραμμίζεται ότι όλο και λιγότερες επιχειρήσεις εισπράττουν εντός ενός μήνα από την τιμολόγηση, περισσότερες αναμένουν έως και δύο μήνες, ενώ μια στις δύο επιχειρήσεις δηλώνει ότι ο κίνδυνος μη πληρωμής από πελάτες περιορίζει τη διαθεσιμότητα μετρητών για τις καθημερινές ανάγκες.

Επίσης, περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις αναφέρουν διαγραφές έως 1% των B2B τιμολογίων, που αποτελεί μέτρηση υψηλότερη σε σύγκριση με τη Δυτική Ευρώπη, με την πλειονότητα αυτών να μην αναμένουν σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα ουσιαστική μεταβολή στη συμπεριφορά B2B πληρωμών, καθώς οι συνθήκες εμπορίου παραμένουν απαιτητικές. Η άποψη αυτή αντανακλά σε μεγάλο βαθμό και το κλίμα στη Δυτική Ευρώπη.

Τα υψηλά επιτόκια και η εύθραυστη ζήτηση πιέζουν την ταχύτητα πληρωμών, ενώ σημαντικά περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τη Δυτική Ευρώπη, αναμένουν αύξηση του κινδύνου αφερεγγυότητας πελατών τους στους επόμενους μήνες. Η διαφορά αυτή υποδηλώνει ένα πιο αδύναμο περιβάλλον πληρωμών στην Ελλάδα, με εντονότερες πιέσεις ρευστότητας για τις επιχειρήσεις.

επιτόκια

Σύμφωνα με τον Γεράσιμο Τζέη, Managing Director της Atradius Greece, Cyprus, Malta & Romania, «η Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε οποιαδήποτε επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου και στις γεωπολιτικές αναταράξεις. Αν και αυτοί οι κίνδυνοι απασχολούν και τη Δυτική Ευρώπη, η ανησυχία είναι εντονότερη στην Ελλάδα, λόγω της περιορισμένης ρευστότητας και της μεγαλύτερης ευαισθησίας σε μεταβολές της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της εγχώριας αγοράς, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο παρατεταμένων διαταραχών στο διεθνές εμπόριο και τη μεγάλη εξάρτηση της Ελλάδας από εισαγωγές αργού πετρελαίου, αναμένεται να καταστήσουν το περιβάλλον B2B πληρωμών στη χώρα πιο εύθραυστο και λιγότερο προβλέψιμο όσο εξελίσσεται το έτος».

Τι έδειξε το Βαρόμετρο

Αναλυτικότερα, τα βασικότερα συμπεράσματα από το Βαρόμετρο Πρακτικών Β2Β Πληρωμών στην Ελλάδα, της Atradius, για το οποίο η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε μεταξύ του τέλους του πρώτου τριμήνου και των αρχών του δεύτερου τριμήνου του 2026, παραμένοντας ανοικτή για λίγες ημέρες μετά την έναρξη των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, έχουν ως εξής:

Στην Ελλάδα οι καθυστερήσεις στις Β2Β πληρωμές οφείλονται:

  • Κατά 66% σε προβλήματα ρευστότητας πελατών
  • Κατά 26% σε καθυστερήσεις λόγω τραπεζικών συναλλαγών
  • Κατά 12% σε καθυστερήσεις λόγω εσωτερικών εγκρίσεων
  • Κατά 12% σε προβλήματα πλατφορμών ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πληρωμών

Η συχνότητα επισφαλειών για τους Β2Β πελάτες καταγράφηκε ως εξής:

  • Το 70% των συμμετεχόντων είχε λιγότερο από <1% επισφάλειες
  • Το 16% των συμμετεχόντων εμφάνισε επισφάλειες για το 1% με 2% των συναλλαγών
  • Το 9% των συμμετεχόντων αντιμετώπισε επισφάλειες για το 2% με 5% των συναλλαγών
  • Το 5% των συμμετεχόντων εμφάνισε επισφάλειες για ποσοστό υψηλότερο του 5% των συναλλαγών

Ο βαθμός έκθεσης των ελληνικών επιχειρήσεων σε εκπρόθεσμες εξόφλησης τιμολογίων για διάστημα 12 μηνών καταγράφηκε ως εξής:

  • Το 19% των συμμετεχόντων στην έρευνα εισέπραξε εκπρόθεσμα από το 61% έως και 100% των τιμολογίων
  • Το 23% των ερωτώμενων εισέπραξε εκπρόθεσμα από το 31% έως 60% των τιμολογίων
  • Το 36% των ερωτώμενων εισέπραξε εκπρόθεσμα το από 1% έως 30% των τιμολογίων
  • Μόλις το 23% των ερωτώμενων είχε μηδενική εκπρόθεσμή εξόφληση τιμολογίων

Η διάρκεια των καθυστερήσεων στις πληρωμές διαπιστώθηκε ως εξής:

  • Το 66% των επιχειρήσεων εμφάνισε καθυστερήσεις πληρωμών για διάστημα μικρότερο των 30 ημέρων
  • Το 20% των ερωτώμενων εμφάνισε καθυστερήσεις πληρωμών για διάστημα από 31 έως 60 ημέρες.
  • Το 10% των εταιρειών εμφάνισε καθυστερήσεις πληρωμών για διάστημα από 61 έως 90 ημέρες
  • Το 4% των επιχειρήσεων εμφάνισε καθυστερήσεις πληρωμών για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημέρων.

Πώς όμως επηρέασαν τη λειτουργία των επιχειρήσεων οι καθυστερήσεις πληρωμών; Από την έρευνα της Atradius διαπιστώθηκαν τα εξής:

  • Για το 51% των ερωτώμενων υπήρξε συρρίκνωση του περιθωρίου ρευστότητας.
  • Το 25% αντιμετώπισε μειωμένη επενδυτική δραστηριότητα
  • Το 20% είχε δυσχέρεια στη διαχείριση ταμειακών ροών
  • Το 16% αντιμετώπισε καθυστέρηση στην εξόφληση προμηθευτών

Επίσης, οι τρεις σημαντικότεροι κίνδυνοι που αναμένεται να επηρεάσουν τις B2B πληρωμές στην Ελλάδα κατά τους επόμενους 12 μήνες, είναι η οικονομική επιβράδυνση, οι εντεινόμενες πιέσεις στο κόστος λειτουργίας και το αυξανόμενο κόστος δανεισμού.

Τέλος, σημειώνεται ότι για το 42% των ελληνικών επιχειρήσεων οι προοπτικές κινδύνου αφερεγγυότητας για τους επόμενους 12 μήνες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, το 45% εκτιμά ότι θα καταγραφεί άνοδος, ενώ για το 13% αυτών το συναλλακτικό περιβάλλον δεν είναι σαφές.

