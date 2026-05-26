Τράπεζα Κύπρου: Απόφαση για εξαγορά Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας

Σε πρόωρη εξαγορά Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας Σταθερού Επιτοκίου με Επανακαθορισμό, ύψους 300 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία λήξης το 2027 θα προχωρήσει , στις 24 Ιουνίου 2026 η Τράπεζα Κύπρου (Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company).

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (μαζί με τη θυγατρική της, Bank of Cyprus Public Company Limited (η «Τράπεζα»), και μαζί με τις θυγατρικές της Τράπεζας, το «Συγκρότημα») ανακοινώνει σήμερα ότι η Τράπεζα αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα της για πρόωρη εξαγορά του οφειλόμενου ποσού των Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας Σταθερού Επιτοκίου με Επανακαθορισμό, ύψους €300 εκατ, με ημερομηνία λήξης το 2027 (ISIN: XS2355059168 (οι «Ομολογίες»)), στις 24 Ιουνίου 2026.

Η Τράπεζα έκδωσε τις Ομολογίες στις 24 Ιουνίου 2021. Οι Ομολογίες λήγουν στις 24 Ιουνίου 2027 και περιλαμβάνουν δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς από τον εκδότη στις 24 Ιουνίου 2026, υπό την προϋπόθεση των εφαρμοστέων εποπτικών εγκρίσεων.

Η σχετική ειδοποίηση πρόωρης εξαγοράς θα αποσταλεί από την Τράπεζα στους κατόχους των Ομολογιών σε εύλογο χρόνο και σύμφωνα με τον Όρο 5(δ) των Ομολογιών.

Η άδεια για την πρόωρη εξαγορά των Ομολογιών παραχωρήθηκε από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, ως Αρμόδια Αρχή Εξυγίανσης, στις 10 Δεκεμβρίου 2025.