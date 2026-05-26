Lamda Development: Έγκριση από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ

Πράσινο φως άναψε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1091η/26.5.2026 συνεδρίασή του, εγκρίνοντας το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας Lamda Development για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών της εταιρείας στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Euronext Athens, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

Πριν από λίγες ημέρες, υνπενθυμίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της Lamda Development με συνεδρίασή του ενέκρινε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ με ελάχιστο ποσό τα 330 εκατ. ευρώ, διάρκειας επτά ετών, μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του ομολόγου της Lamda Development

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η Lamda Development, το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς των ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές.

Προστίθεται επίσης πως υπό την επιφύλαξη επιτυχούς έκδοσης των ομολογιών, η εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου, μεταξύ άλλων, για την ολοσχερή εξόφληση του από 06 Ιουλίου 2020 εισηγμένου κοινού ομολογιακού δανείου της, ύψους κεφαλαίου 320 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε στις 22 Μαίου την πρόωρη εξόφληση του συνόλου του Κοινού Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε στις 06 Ιουλίου 2020, ύψους, κατά κεφάλαιο, 320 εκατ. ευρώ (οι «Ομολογίες 2020») υπό την επιφύλαξη της επιτυχούς έκδοσης νέου εισηγμένου ομολογιακού δανείου, μέσω του οποίου θα αντληθούν τα απαραίτητα κεφάλαια για την αναχρηματοδότηση των ομολογιών 2020.

Υπό την ανωτέρω επιφύλαξη, προτίθεται να προβεί στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου του κεφαλαίου των Ομολογιών 2020 την 21.07.2026, η οποία συνιστά την ημερομηνία λήξης της 12ης Περιόδου Εκτοκισμού, δια της προηγούμενης εμπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης που προβλέπεται στον όρο 9.3 του προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου 2020.